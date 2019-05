Reprezentace v moderním pětiboji: Jak tráví čas a co jedí před závodem? | iSport.cz

8. Nejatraktivnější to bude pro diváky na Císařské louce, kde bude probíhat jízda na koni a combi, je to zajímavá a atraktivní podívaná. Navíc máme několik skvělých závodníků, kteří můžou útočit na nejvyšší příčky, tudíž si lidi budou moct zafandit, potkat skvělé lidi a olympioniky.“

5. „Vysoká očekávání dobrého výsledku ze všech stran, hodně lidí se před i během závodu ptá, jak to jde, máš formu…. To je, zvlášť během závodu nepříjemné.“

Největší úspěchy: 2. místo ME juniorů v družstvech, 2. místo ME U24 ve štafetě, 25. MS juniorů, 2x 1. místo MS laser run

Barbora Ciprová

Datum narození: 9. 5. 1996

Největší úspěch: účast ve finále SP 3. v Maďarsku

1. Ahmed Elgendy, Annika Schleu

2. a 3. „Je těžké odpovědět, miluju pětiboj, proto jaký je a proto, že je to kombinace všech těchto pěti disciplín.“

4. „Známe domácí prostředí a nemusíme nikam cestovat.“

5. „Pro někoho možný vnitřní nátlak na to, aby předvedl co v něm je, dobrý výsledek.

6. „ Odpočinkem, regenerací a koncentrací na další disciplínu nebo s fyzioterapeutem.“

7. „Nejspíš nějaké lehké jídlo, něco aby mě to moc nezatížilo žaludek na noc a mohla se dobře vyspat.“

8. „Je to po dlouhé době velká seniorská akce nejen v Praze, ale celkově v České republice. Měli by se přijít podívat proto, že někteří lidé nemají moc ponětí o tom, co to vůbec moderní pětiboj je a tohle je skvělá příležitost, aby zjistili, jak krásný sport to je.“