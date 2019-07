Hra pod světly? Jsme připravené, hlásí po dobrém vstupu do ME softbalistky | iSport.cz

„Se Švédkama to bylo trošku těžší než dopoledne, ale nám to asi vyhovovalo víc,“ říká Petrásková. „Úroveň nadhazovačky byla lepší a vždycky je lepší pálit na rychlejší nadhoz, než na ty pomalejší. A navíc to byl večerní zápas se super atmosférou. A to nás hnalo dopředu.“

Jak se vám pod světly hrálo?

„Snažily se mít několik soustředění pod světly, abychom si na to právě zvykly. Jedno soustředění jsme měly i tady v Ostravě. Je to dobrý. Na pálce jsme se trefovaly dobře a do vnějšku toho moc neletělo, protože Míma (Martina Bláhová) házela skvěle. Uvidíme v dalších zápasech.“

Co velké horko? Jak bude těžké zvládat další dvojzápasy?

„Bude, ale jsme připravené. Byly jsme na dvou tréninkových a zápasových kempech na Floridě a tam bylo počasí horší. Vedro mnohem větší. I na to jsme připravené.“

Nervozita nebyla při rozjezdu domácího šampionátu žádná?

„Možná v prvním zápase s Litvou, ale jsme připravené, věříme si a víme, že jsme dobré. Nervozita není, jenom ta zdravá.“

Po prvním dnu máte dvě výhry, takže skvělý začátek?

„Jo, výborný. Chceme skupinu vyhrát, zatím se nám daří, dáváme body. Odhadovala jsem, že nejsilnější v naší skupině budou Švédky, ale uvidíme. Pondělí bude těžší, máme nejdřív Slovensko, to je nepříjemný soupeř. A pak Francie a to vůbec nevím, v jaké jsou sestavě. Musíme to zvládnout.“