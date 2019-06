Sraz na olympiádě, holky! Oštěpařka Tabačková softbalistkám před ME věří | iSport.cz

Je juniorskou mistryní Evropy v softbalu (2014) i v hodu oštěpem (2017). Nikol Tabačková z Ostravy se ovšem musela rozhodnout pro jednu disciplínu. Obě už zvládat na špičkové úrovni nemohla. Vyhrála atletika.

Atletika je královna sportu

„Je to přece jen královna sportu,“ usmívá se Tabačková. „Softbal byl super, ale hrála jsem ho odmalička a změna už byla na místě. Oštěp je navíc něco úplně jiného, člověk maká na sobě a když to pokazí, může si za to sám. Pravda ale je, že mi občas softbal chybí, ráda bych si zašla s holkama zase zahrát.“

Na mistrovství Evropy v rodné Ostravě bude bývalým spoluhráčkám fandit. S řadou z nich v mládežnických kategoriích hrávala, patřila ke klíčovým nadhazovačkám. Z juniorského mistrovství Evropy 2014 v nizozemském Rosmalenu má doma softbalové zlato.

„Nikol nám v týmu určitě chybí, ale v oštěpu má podle mého daleko lepší budoucnost,“ říká reprezentační softbalistka Tereza Kubicová. „Taky jí fandíme, je dobrá. Vůbec mě nepřekvapuje, jak si v oštěpu vede. Máme sraz v Tokiu 2020. Bude to těžké, ale je tomu třeba věřit.“

Tabačková už se mezi elitu tlačí i v oštěpu. V roce 2017 vyhrála juniorské mistrovství Evropy v Grossetu, z republikových šampionátů má dva bronzy (2016 a 2017). V minulé sezoně ji přibrzdila operace lokte.

„Když jsem byla mladší, kombinovala jsem softbal i oštěp,“ líčí Tabačková. „Oštěp byl dobrý pro softbal a softbal byl dobrý pro oštěp. Dostala jsem švih do ruky a mělo to své plusy, i když jsem rukou dělala vlastně úplně jiný pohyb. Až když jsem chtěla dělat oštěp na vysoké úrovni, tak už to společně korigovat nešlo. Cesty se rozešly.“

V roce 2015 se Tabačková rozhodla definitivně. „V tom roce jsem byla na dorosteneckém mistrovství světa v atletice a taky na juniorském mistrovství světa v softbalu, bylo to náročné. Mrzelo mě, že jsem ani jednomu sportu nemohla odevzdat sto procent, všelijak jsem to patlala. Nakonec jsem se rozhodla pro oštěp, protože mě to více chytlo. Úplně jsem mu propadla.“

Železný měl radost

Rozhodnutí potěšilo i trenéra Jana Železného. Sám sice v minulosti také koketoval s baseballem, ale Tabačkovou vidí především jako atletku. Nadějnou. Která může bojovat o olympijskou nominaci do Tokia. „Se softbalistkama jsme si daly cíl, že se na olympiádě sejdeme,“ usmívá se Tabačková. „Holky jsou na tom teď trochu lépe, mistrovství Evropy jsou doma schopné vyhrát a věřím, že uspějí i v olympijské kvalifikaci. Já se po operaci také cítím dobře, tak to snad vyjde. Člověk musí věřit!"

Zároveň stojí nohama na zemi. Říká, že se oštěp zvedl. "A když nás teď ještě přišla Barča (Špotáková) znovu trochu potrápit. Po dvou dětech, klobouk dolů. A ještě si nás maže na chleba. Dostat se na tři místa pro olympiádu bude to těžké, ale chci se o to porvat. Musím zamakat.“

Softbalistky přijede na mistrovství Evropy podpořit osobně. „Dlouho jsem holky neviděla a také mi psali kamarádi, jestli bych nehodila zahajovací nadhoz. Doufám, že nabídka platí, ráda se zase podívám domů a podpořím holky.“

Evropský šampionát v Ostravě a Frýdku-Místku začíná v neděli 30. června. Účastní se ho 23 zemí, šest nejlepších postoupí na olympijskou kvalifikaci v nizozemském Utrechtu. K evropské top šestce se tam přidají dva zástupci Afriky, pouze vítěz pojede do Tokia. „Bude to náročné, ale šance máme veliké a děláme pro postup maximum,“ dodala nejlepší česká nadhazovačka Veronika Pecková.

ME ŽEN V SOFTBALLU

o hraje se od 30. června do 6. července v Ostravě, Frýdku-Místku, v polských Žorech a Rybniku

o účastní se 23 týmů, zlato obhajuje Nizozemí, Češky skončily před dvěma lety čtvrté

o Češky se ve skupině utkají s Litvou, Švédskem, Slovenskem, Francií a Belgií

o do olympijské kvalifikace (23.-27. července v Utrechtu) postoupí šest nejlepších, které doplní dva týmy z Afriky. Na olympiádu 2020 pak z kvalifikace postoupí pouze vítěz.