Přežila masakr a sní o olympiádě. Teď se postaví českým softbalistkám | iSport.cz

„Nikdy v životě jsem neběžela tak rychle, protože to byla otázka života a smrti,“ líčila Mooreová traumatické okamžiky pro BBC Sport. „Všechno, co jsem při tom viděla kolem sebe, bylo strašné. Když někoho zastřelí pět stop před vámi a vás ne, tak to znamená, že musím být neskutečně vděčná, že jsem tady zůstala a můžu sdílet můj příběh. Jsem vděčná za každý okamžik, za každou příležitost.“

Mooreová žije a pracuje v Los Angeles, ale v softbalu reprezentuje Velkou Británii. V říjnu 2017 byla na festivalu country hudby v Las Vegas. Když se kolem půl jedenácté večer během vystoupení zpěváka Jasona Aldeana ozvala střelba z blízkého hotelu Mandalay Bay, byla mezi diváky. Útočník střílel z 32. podlaží budovy automatickou zbraní na všechny návštěvníky koncertu pod sebou. Než se k němu dostala policie, postřílel 58 lidí, přes pět stovek jich zranil. Sám se pak zastřelil.

„Jsem vděčná za každý další den,“ líčí Mooreová. „Už jsem tady vůbec nemusela být. Když si projdete takhle traumatickou zkušeností, hned se na život díváte jinak. Daleko víc milujete všechny malé věci, které přináší.“

S Velkou Británií teď sní o jednom velkém okamžiku. O postupu na olympiádu do Tokia 2020. Na nedávném mistrovství Evropy v Ostravě sice Britky skončily až třetí za Itálií a Nizozemím, ovšem ve finální kvalifikaci v nizozemském Utrechtu jsou už jen dva zápasy od splnění snu. Ve čtvrtek večer poměrně nečekaně porazily i domácí Nizozemky 5:2, Mooreová k tomu pomohla suverénním výkonem na catcheru, k tomu přidala jeden odpal a jeden stažený bod.

Dnes se Britky od 16 hodin postaví českému výběru. Mooreová by měla být společně s nejlepší nadhazovačkou Georginou Corrickovou znovu v akci. Pokud je tedy trenéři nebudou šetřit na poslední zápas s vítězem skupiny B - také dosud neporaženou Itálií.

Spíš ale ne, protože Češky vždy hrávají s Velkou Británií vyrovnané zápasy. Jsou schopné ji porazit. V Ostravě sice Angličanky dvakrát vyhrály, ale ve skupině až po velkém boji a prodloužení v osmé směně 2:0 a poměrně vyrovnaný byl i zápas o bronz (5:1). Oba duely hrála Velká Británie v nejsilnějším složení - s Corrickovou na nadhozu a Mooreovou na catcheru.

„Jestli jsme schopné se na olympiádu dostat?“ zamyslela se Mooreová. „K čertu, jsme! Tohle je nejlepší tým, jaký jsme měly.“

Ani české softbalistky se ovšem svého olympijského snu vzdát nechtějí. Ve skupině prohrály s Itálií 0:2, už zaváhat nesmějí. Plán je jasný: dnes porazit Velkou Británii a v sobotu Nizozemsko.