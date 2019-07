Softbalistky slaví. Prošly mezi čtyřku, ze které vzejde účastník olympiády | iSport.cz

V následujících dnech sehrají Češky ještě dvě utkání, pravděpodobně proti Velké Británii a domácímu Nizozemsku. Do Tokia se kvalifikuje pouze vítěz turnaje.

"Připravujeme se na tyto zápasy už od konce mistrovství Evropy. Jedeme hlavně videa, abychom nakoukaly nadhozy od jejich nejlepších nadhazovaček," uvedla v tiskové zprávě Lucie Petrásková. "Myslím si, že Velká Británie a Nizozemsko budou jednodušší než Itálie. Budeme se dostávat lépe přes jejich nadhoz," dodala Eliška Thompsonová.

Zápas s Botswanou skončil předčasně už po čtvrté směně. Češky do něj vstoupily velmi důrazně. Hned čtyři z nich se prosadily v první směně úspěšným odpalem, další zařídily bod po špatných příhozech vnitřního pole. Botswanská obrana vyrobila už v úvodní směně čtyři chyby. Ve druhé směně zařídila jedenáctý bod Tereza Jakešová odpalem do levého pole. Ve třetí směně se zase odpalem do pravého pole prosadila Ludmila Kučerková.

"Řekly jsme si, že chceme začít hned zostra hned od začátku, což se povedlo. Škoda, že jsme pak trochu přibrzdily v útoku, ale zvládly jsme to v krátké době," pochvalovala si Petrásková.

Dařilo se také českým nadhazovačkám. Katelyn Humhejová si ve dvou směnách připsala tři strikeouty, Martina Bláhová čtyři. Obě hráčky nepovolily botswanským pálkařkám se prosadit. Africký tým tak ani jednou během kvalifikace na olympijské hry úspěšně neodpálil.