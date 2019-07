Finále a mistrovské prsteny. Baseballisté Arrows Ostrava oslaví úspěchy | iSport.cz

Na soupeře pro letošní finále si Ostravané ještě musí počkat. O postup budou hrát Eagles Praha s Draky Brno, kteří se utkají v sérii na dva vítězné zápasy. První se hraje už tento pátek v Praze (19), druhý v sobotu v Brně (14). Případný třetí zápas by byl v neděli v Praze (14), protože Eagles skončili v nadstavbě druzí.

Ostravané vyhráli základní část i nadstavbu, kde se šest nejlepších střetlo každý s každým čtyřikrát. V základní části měli bilanci 24 výher/ 3 prohry, v nadstavbě 16 výher/ 4 prohry. „Bylo to vyrovnané, zejména Eagles nás potrápili (bilance v nadstavbě 15/5),“ líčí Navrátil. „Finále je odměna za práci, kterou jsme odváděli celou sezonu. Chtěli jsme stabilizovat výkony, hrát co nejlepší baseball a cíle jsme si dávali postupné. Dostat se do šestky, pak zabojovat o trojku. Že jsme se do finále probojovali přímo, je skvělý bonus.“

Pálkařské statistiky v sezoně opět ovládl Terrell Joyce z Ostravy. Připsal si 17 homerunů, měl nejlepší pálkařský průměr (47,3 %). Nejvíc doběhů svými odpaly stáhnul jeho oddílový kolega Tomáš Juněc (69 RBI). Skvěle si vedl Matěj Hejma z Eagles Praha. V homerunech byl druhý (16), stejně tak v úspěšnosti na pálce (43,2 %) a v počtu stažených bodů (62).

Czech Series o baseballové zlato začne až po mistrovství Evropy do 23 let, které příští týden hostí Praha. Od 7. do 11. srpna se bude hrát na hřištích Tempa a Eagles, česká reprezentace se ve skupině utká s Chorvatskem, Ukrajinou a Belgií. „Kluci jsou teď na posledním soustředění před šampionátem, z našeho klubu o nominaci bojují Ondra Satoria, Kuba Kubica, Radim Novotný a náš bývalý hráč Tomáš Ondra. Kuba Grepl je bohužel zraněný,“ dodal Navrátil.