Adam Ondra je potřetí mistrem světa v lezení na obtížnost | iSport.cz

Pumpoval rukama, kudrnaté vlasy mu poletovaly do tváře, na níž byl rozzářený úsměv šampiona. Když Adama Ondru moderátor večera vyhlásil světovým šampionem, pořádně si to vychutnal. Jen dva dny poté, co při boulderingovém finále vůbec nebodoval, ve své nejoblíbenější disciplíně zazářil.

„Je to naprosto neuvěřitelné!“ hlásil těsně po závodě v přímém přenosu Eurosportu. „Upřímně, dnes večer jsem to nečekal. Byl jsem unavený. Nezáleží na tom, jak moc jsem se snažil předstírat, že po boulderingovém finále nejsem unavený, byl jsem. Dal jsem do toho všechno.“

Ve finále obtížnosti měl Ondra k dispozici šestiminutový časový limit, aby za pomoci jistícího lana vylezl na stěně posázené chyty co nejvýš. Ondra stěnou postupoval v rychlém tempu pomocí kontrolovaných kroků. Párkrát se do chytu opřel patičkou, což je jeho specialita. Z časového limitu nevyužil ani polovinu. Dostal se na chyt číslo 34, o jeden chyt dál než dosud vedoucí Rakušan Jakob Schubert. Rozhodčí mu přiznali ještě plusové znaménko k tomu.

„Nemohl jsem uvěřit svým očím, že tam ten chyt zůstal,“ radoval se Ondra. „Když jsem spadl, myslel jsem, že to bude stačit na stupně vítězů, ale myslel jsem si, že Alex poleze výš.“

Poslední závodníky Ondra sledoval dole pod stěnou. Když se nahoru chystal suverénní vítěz semifinále Alexander Megos z Německa, měl jistotu, že bude nejhůř druhý. Megosovi finále úplně nesedlo. Dělal chyby, ztrácel síly a postupoval pomaleji než Ondra. Z kritické situace se ale dostal a už sahal na chyt číslo 34, když spadl.

„Alex byl neuvěřitelný v kvalifikaci i v semifinále. A byl neuvěřitelně silný ve finále. Udělal ve stěně chybu a stejně lezl dál. Vyhrál jsem se štěstím a bylo to kvůli Alexově chybě,“ prohlásil Ondra.

Získal tak už svůj čtvrtý titul světového šampiona. V roce 2014 vyhrál obtížnost i bouldering, v roce 2016 ovládl obtížnost. Teď je tak trojnásobným světovým šampionem v obtížnosti.

Pro Ondru je však na šampionátu v Hačiodži klíčová především olympijská disciplína kombinace, v níž bude ve středu usilovat o postup na Hry v Tokiu. Ještě předtím ho v sobotu čeká lezení na rychlost.

Třetí zlato na MS v obtížnosti získal Ondra jako druhý lezec v historii po Francouzi Francoisi Legrandovi, jenž kraloval v letech 1991, 1993 a 1995. Český reprezentant vybojoval předchozí tituly v letech 2014 a 2016.





Mistrovství světa ve sportovním lezení v Hačiodži (Japonsko):

Obtížnost - finále:

Muži: 1. Ondra (ČR), 2. Megos (Něm.), 3. Schubert (Rak.), ...v semifinále 9. Konečný, 15. Stráník, v kvalifikaci 81. Kříž (všichni ČR).

Ženy: 1. Garnbretová, 2. Kramplová (obě Slovin.), 3. Moriová (Jap.), ...v semifinále 25. Vejmolová, v kvalifikaci 43. Adamovská (obě ČR).