Žraloci Ledenice se radují z historicky prvního softbalového titulu | iSport.cz

Třetí finálový zápas byl ze všech nejvyrovnanější, nadhazovači dlouho nikoho nepouštěli na mety. Až ve čtvrté směně se dokázali prosadit Žraloci, kteří získali rozhodující dva body. O ně se postarali Petr Frejlach s Patrikem Kolkusem, kteří překonali obranu soupeře odpalem do vnitřního pole. Naopak břeclavští softbalisté se proti ledenickému nadhazovači Jaroslavu Breníkovi prosadit nedokázali. „Potvrdilo se, že tento poslední schod byl opravdu nejvyšší. Bojovali jsme proti nejlepšímu pálkařskému týmu,“ prohlásil Dušan Borbély, trenér týmu Locos Břeclav.

Hráči z Břeclavi se jako vůbec první nováček soutěže v historii probojoval až do finále. „Na tým jsem obrovsky hrdý. Po postupu do finále jsem dostal nespočet gratulací, zakladatelé z toho dokonce radostí brečeli. Chtěli jsem ale minimálně finálovou sérii prodloužit do čtvrtého utkání, které bychom odehráli doma,“ dodal Borbély z Locos Břeclav, která stojí na mladých odchovancích z bývalého skautského oddílu. „Průměrný věk našeho týmu je osmnáct let. V těch klucích je budoucnost českého softbalu.“

Vítěze základní části táhli zejména pálkaři, Patrik Kopečný předvedl 45 úspěšných odpalů, legendární Patrik Kolkus jich zase dal osmatřicet. Navíc v pětici softbalistů s nejvíce homeruny jsou hned tři z Ledenic. „Všechny baví hrát softbal, když se hodně pálí a na to jsme se soustředili,“ tvrdil Korčák, trenér Žraloků. Zároveň se ledeničtí hráči mohli spolehnout na nadhazovače Breníka, který v sezoně rozdal jako jediný více než 200 strikeoutů. „V play-off házel famózně a obrana nás také podržela,“ dodal Korčák.

Softbalový titul se tak poprvé stěhuje do Ledenic. „Jsem pyšný na to, že naše děti budou vyrůstat v tom, že se dá u nás vyhrát extraliga mužů. Obhájit titul bude extrémně náročné. Hlad ale rozhodně máme a úspěch chceme zopakovat,“ prohlásil trenér Korčák.

Finále extraligy mužů v softbalu, 3. zápas: Žraloci Ledenice - Locos Břeclav 2:0, konečný stav série 3:0