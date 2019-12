Dál válí! Angličanka na MS v šipkách smetla i světovou 11 a má jistý balík | iSport.cz

Znovu to dokázala a její příběh na mistrovství světa v šipkách pokračuje. Fallon Sherrocková, která v úterý 17. prosince přepsala historii tím, že jako první žena zvítězila v zápase světového šampionátu PDC (největší šipkařská organizace), když porazila Teda Evettse 3:2 na sety, postupuje turnajem dál.

V sobotu se jí do cesty postavil Mensur Suljovic, ale ani světová jedenáctka v Alexandra Palace na rodačku z Buckinghamshiru nestačila. Sherrocková zvítězila 3:1 (3:2, 2:3, 3:2, 3:2) a postoupila již do třetího kola. „Dokázala jsem, že můžeme (ženy) porazit kohokoliv. Uspěla jsem v souboji s jedním z nejlepších hráčů na světě. Pokud to neukáže, že ženy mohou hrát šipky, nevím, co víc by mělo,“ uvedla Sherrocková.

K cestě za velkým vítězstvím jí pomohla i fantastická úspěšnost při zavírání jednotlivých legů, kdy přesným doublem skončilo 69 % jejích pokusů. „Moje zavírání bylo skvělé. Vzhledem k tomu, co vše se kolem mě v posledních dnech odehrálo, jsem se soustředila právě na zavírání, protože vím, že vysoké náhozy hrát umím,“ konstatovala Angličanka.

Celý zápas zakončila šipkou namířenou do středu terče (50) a zaplněná hala, která ji v souboji se Suljovicem tlačila za vítězstvím, zatímco Rakušanovi situaci u terče ztěžovala, vybuchla nadšením. „Když jsem ‚bullseye‘ trefila, byla jsem ohromně šťastná. Byl to úžasný okamžik. Během zápasu jsem se cítila skvěle a moc jsem si to užívala. Už teď se těším, až budu hrát další zápas,“ zářila Sherrocková.

Úspěch sympatické šipkařky vzbudil obrovský ohlas. Přímo v „Ally Pally“ prožíval její zápas například gólman Evertonu a anglické reprezentace Jordan Pickford. Gratulace pak mířily k Sherrockové ze všech stran. Vážila si zejména té od Billie Jean Kingové, bývalé tenisové světové jedničky a vítězky 12 grandslamových turnajů ve dvouhře, 16 ve čtyřhře, 11 ve smíšené čtyřhře a průkopnice genderové rovnosti, která ji nazvala „gamechangerem“.

„Stále čekám, až mi to dojde. Je neuvěřitelné, když vám gratuluje k vítězství Billie Jean Kingová. Ach můj bože, nikdy jsem si nemyslela, že by mě někdo takový kontaktoval nebo mi poblahopřál,“ řekla 25letá Sherrocková, která si postupem mezi 32 nejlepších hráčů MS zajistila minimálně 25 tisíc liber (747 tisíc korun).

Doposud ve své kariéře vydělala v součtu necelých 58 tisíc liber, tudíž již nynější výhra z MS dosahuje téměř polovinu jejího dosavadního výdělku.

Jejím dalším soupeřem bude nasazená 22 - Angličan Chris Dobey. Jejich souboj je na programu v pátek 27. prosince, jakožto druhý duel odpoledního bloku. Přibližně by měl zápas odstartovat v 14:45. Dojde na další senzační vítězství, nebo půjde o rozlučku Sherrockové s mistrovstvím?