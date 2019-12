Zdraví, ale i světový mír. Co si přejí sportovci najít pod stromečkem? | iSport.cz

Vánoce jsou svátky, které většina sportovců tráví v klidu doma s rodinou. I oni se kromě pohody těší na dárky. Co by si přáli pod stromečkem najít? "Já si toho moc nepřeju, protože si vždycky všechno koupím tak nějak sama," prozradila se smíchem tenistka Barbora Strýcová. "Prál bych si být zdravý, aby se mi povedla příprava a olympijské hry v Tokiu," říká v anketě iSport TV Martin Fuksa. To Adam Ondra se rád nechává překvapit: "Já jsem si Ježíškovi nepsal, takže to bude překvapení," smál se. A co si přejí ostatní?