To byl rok 2019! Zásadní okamžiky a osobnosti očima hvězdné poroty | iSport.cz

Jak komentuje vybraná čtveřice největší sportovní události sezony? • FOTO: Jaký vlastně byl rok 2019? Podívejte se na nejzajímavější sportovní události loňska očima zajímavých osobností. Výkony českých basketbalistů na mistrovství světa, hru Davida Pastrňáka v NHL či golfový návrat legendy Tigera Woodse komentují trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý, golfistka Klára Spilková, basketbalista Ondřej Balvín a plavkyně Barbora Seemanová.

Nadal vs. Djokovič Tenisoví titáni, světová jednička a dvojka • Foto Reuters ŠILHAVÝ: „Nadal, Djokovič a ještě Federer jsou absolutní špička. Každý má něco do sebe, ale mně je nejbližší Federer. Zůstává klidný, emoce nedává tolik najevo a soustředí se na svůj výkon. Z českých tenistů jsem hodně fandil Radku Štěpánkovi, který dřel a zápasy často zvládl svým nasazením. Rád jsem koukal třeba na Davis Cup, ve kterém předvedl spoustu napínavých a navíc vítězných zápasů.“ SEEMANOVÁ: „Hrozně mě na tom baví to, jak jsou už několik let světové jedničky a rozdělují tenisové fanoušky na dvě půlky, alespoň dle mého názoru. Nefandím vyloženě ani jednomu, obdivuji oba, ale zato fandím Markétě Vondroušové. Tenis mě moc baví sledovat, chtěla bych se ho v budoucnu naučit.“ BALVÍN: „Souboj titánů, dvou legendárních hráčů, kteří se nikdy nevzdávají a i s přibývajícím věkem dominují tak fyzicky náročné hře.“ SPILKOVÁ: „Mně se letos nejvíc líbil zápas Djokovič vs. Federer ve Wimbledonu. To bylo fakt epochální finále.“

Tiger Woods Tiger Woods je zpět! • Foto REUTERS/Lucy Nicholson SPILKOVÁ: „Tigera sleduju celý rok. Je to neuvěřitelné a myslím, že pro spoustu lidí vidět Tigera vyhrát Masters bylo naprosto úžasné. Moc mu to přeju.“ ŠILHAVÝ: „Golf sice nehraju, ale mám spoustu kamarádů, kteří tomuhle sportu propadli. Tigera Woodse po všech jeho anabázích respektuju za to, jak se přes překážky v posledních letech dokázal přenést a dostal se zpátky na vrchol.“ SEEMANOVÁ: „Golf vůbec nesleduji, je to na můj vkus málo aktivní sport. Zkoušela jsem i párkrát hrát, ale opravdu to není nic pro mě. Nicméně ty emoce jsou krásné v každém sportu a návraty vždy ještě o něco emotivnější.“ BALVÍN: „Legenda je zpět. Po dlouhých letech útrap a řešení problémů konečně zase dokázal, jak je to nadaný hráč, a může zase navázat na to, kde před dlouhými lety skončil.“

Shelly-Ann Fraser-Pryceová Shelly-Ann Fraser-Pryceová je čtyřnásobná mistryně světa v běhu na 100 metrů • Foto REUTERS/Aleksandra Szmigiel BALVÍN: „Potřeboval bych číslo na jejího kadeřníka. (smích) Důkaz toho, jak je Jamajka výjimečná v produkování sprinterských králů a královen. Můj atletický hrdina je ale Emil Zátopek. To, co dokázal, a s jakou lehkostí, je nevídané.“ SEEMANOVÁ: „Přiznám se, že moc nestíhám sledovat přímé přenosy, ale na sociálních sítích jsou naštěstí informace vždy rychle. Atletiku jsem dělala jako malá a obdivuju všechny, protože je to strašná dřina. Jinak účes super! Celkově mě baví, když je někdo nějak odlišný a nebojí se trochu vykročit z davu.“ ŠILHAVÝ: „Tahle jamajská suverénka má ze stovky na mistrovství světa už čtyři tituly, za kterými je určitě spousta dřiny. Všechna čest! Koukat na atletiku mě baví, zvlášť když závodí i čeští zástupci. Když jsem byl mladší, tak jsem to hltal a fandil jsem všem českým sportovcům.“ SPILKOVÁ: „Vlasy se mi rozhodně líbí. Já bych do toho asi nešla, ale Shelly to sekne. V atletice nejradši sleduju naše sportovce, protože od olympiády v Riu jsem si spoustu z nich oblíbila.“

Postup na EURO 2020 Nadšení české reprezentace, právě porazila slovutný Albion • Foto Pavel Mazáč/Sport ŠILHAVÝ: „Koukat na tuhle fotku, to je nádherný pocit. V boji o postup na mistrovství Evropy bylo vítězství nad Anglií hodně důležité. No a když vidím Sterlinga, tak doufám, že ho na EURO uhlídáme, stejně jako to na tomhle snímku dokázali Ondra Čelůstka a Tomáš Souček.“ SPILKOVÁ: „Fotbal nesleduji. Pardon.“ SEEMANOVÁ: „Fotbal sleduji poslední dobou poměrně často a musím uznat, že někdy mě to i baví a dost pohltí. To byl případ i tohoto zápasu. Koukala jsem a musím říct, že jsem jim to moc přála. Už dlouho fandím pražské Slavii. To je můj oblíbený klub. Dřív jsem chodila i na zápasy, ale už nemám bohužel tolik času.“ BALVÍN: „Velký výsledek, který asi jen tak někdo neočekával, ale dokázali, že to v sobě mají. Zápas jsem bohužel neviděl, ale četl jsem pak o něm všude. Jako malý jsem fotbal hrával a mám k němu kladný vztah. Doteď si pamatuju, když jsem jako malý sledoval EURO 2004 a od té doby jsem miloval Milana Baroše.“

Tour de France Egan Bernal se stal historicky prvním kolumbijským vítězem Tour de France • Foto Reuters ŠILHAVÝ: „Tohle jsou vydřená vítězství. Když vidíte, jaké kopce cyklisti na Tour šlapou, jak po dvousetkilometrovém závodě musí jít druhý den na kolo znovu nebo jak se třeba mění počasí, tak je to úplně šílené. Obdivuju nejen vítěze, ale všechny, kdo ten závod vůbec dojedou.“ SEEMANOVÁ: „Přiznám se, že mě cyklistika moc nebaví. Jak od televize, tak v sedle. Trochu mě u toho sportu mrzí časté kauzy s dopingem. Nicméně ve 22 letech vyhrát Tour je neuvěřitelné a myslím, že si ani nedokážu představit tu dřinu, jakou má za sebou. Nehledě na samotný závod, kdy nedokážu pochopit, jak můžou zvládnout takové dávky kilometrů a ještě v takové rychlosti. Na kole zvládnu asi dost, mám z mládí trénink od rodičů, ale i jediná etapa by pro mě byla přespříliš.“ SPILKOVÁ: „Letos jsem četla knížku od Petra Sagana, je to rozhodně jeden z nejzajímavějších sportů a i divácky zajímavý. Velice cyklistiku obdivuju i kvůli tomu, že si sama sebe jako cyklistku nedokážu představit.“ BALVÍN: „Ukázka toho, jak je sport celkově nádherný, když někdo dokáže přijmout porážku a ještě s takovou grácií. Nechápu, jak jsou ti pánové schopni Tour de France zvládnout. Je to až neuvěřitelné. Já sám jsem byl rád, když jsem jako mladší ujel na kole pár kilometrů.“

Mikaela Shiffrinová Mikaela Shiffrinová se raduje z vítězství ve slalomu SP v Killingtonu • Foto AP Photo ŠILHAVÝ: „Když se lyžaři spustí z kopce dolů a naberou tu neuvěřitelnou rychlost… Třeba na sjezd už musí mít pořádnou odvahu. Když to rozjedou, tak se mi u televize klepou kolena. Ale každá disciplína má něco do sebe a mě baví všechny. Zrovna Shiffrinovou mám rád, je to šampionka. Ale když je na startu česká zástupkyně, tak přeju samozřejmě hlavně jí. V poslední době tedy především Ester Ledecké.“ SEEMANOVÁ: „Fandím Ester, to je jasný. Jiného favorita v lyžování nemám. Spíše se vždy, jako u této fotky, pozastavím nad tím, jakou musí mít odvahu se pustit takovou rychlostí dolů ze svahu, ať jde o kohokoli. Já na lyžích jezdím, ale vždy musím myslet na svůj sport a předcházet zranění, takže rozhodně nejezdím tak rychle.“ BALVÍN: „Upřímně, o lyžování moc nevím. Vždycky si vybavím Aleše Valentu a Ester Ledeckou, ale to jsou jiná odvětví. Mně lyžování nikdy nešlo. Poprvé, když jsem stál jako malý na lyžích, jsem se rozjel, nevěděl, jak zastavit, a skončil zapíchlý ve křoví.“ SPILKOVÁ: „Lyžuju odmalička a nejkrásnější pocit zažívám ráno na čerstvě upravené sjezdovce. To si doopravdy užívám a jsem vždy tady a teď. Nejraději se koukám na obří slalom. Je to tak napínavé! Taky jsem se jednou potkala osobně s Lindsey Vonnovou.“

Basketbalová paráda Radost českých basketbalistů v utkání s Polskem • Foto Reuters BALVÍN: „Vybavují se mi skvělé vzpomínky a úžasná parta, co v Číně byla. Ale hlavně to, jak jsme byli schopni naší hrou přimět celé Česko, aby nám fandilo, i když spousta lidí předtím basketu nerozuměla. A skončit líp než USA, to už byla jen třešnička na dortu.“ (úsměv) SEEMANOVÁ: „Obrovský úspěch českého basketbalu, ale hlavně České republiky. Přišlo mi, že v době zápasů byla v Česku skvělá energie a většina lidí fandila, což je skvělý, protože se to tak často nevidí u sportů jiných, než je hokej a fotbal. Bohužel jsem nestihla sledovat všechny zápasy, ale klukům jsem moc fandila. Musím říct, že mě hodně potěšilo a mile překvapilo, že skončili šestí a ještě před USA.“ SPILKOVÁ: „Na basket koukám, pravidelně. Dokonce jsem začala sama chodit střílet na koš. Moc mě baví se na něj dívat a jsem hrozně ráda, že Satoranskému se v NBA daří. Mám v plánu jet v lednu na Floridu na Orlando Magic. Nemohu se dočkat.“ ŠILHAVÝ: „Český tým sice nevstupoval do mistrovství světa jako favorit, ale postupně strhl spoustu lidí. Fandili jsme i my ve fotbalovém nároďáku, i když jsme zrovna měli vlastní reprezentační sraz. Sledovali jsme to všude - kluci měli telefony i na obědě. My jsme jim to ani nezakazovali a fandili jsme s nimi. Pro český basketbal a sport to byl obrovský úspěch.“

David Pastrňák Lídr tabulky střelců David Pastrňák • Foto ČTK/AP SPILKOVÁ: „Doufám, že mu to bude střílet tak skvěle i příští rok. Mám v plánu zastavit se na zápasu NHL v lednu.“ BALVÍN: „Že by konečně po dlouhé době nějaký opravdu šikovný český hráč, co by dokázal vystoupit ze stínu Jágra a Haška? Je super, že i když ne ve velkém počtu, ale klidně i jednotlivci napříč sporty jsme schopni patřit k jedněm z nejlepších.“ SEEMANOVÁ: „David je super! Moc mu fandím a doufám, že mu to dlouho vydrží. Nejlepší střelec NHL z Česka, to je něco, na co bychom měli byt jako Češi pyšní.“ ŠILHAVÝ: „Hokej mám rád. Hrával jsem ho na rybníku a teď chodím na stadion s partou kamarádů. Asi budu muset Davida Pastrňáka poprosit o nějaké rady, protože jeho schopnost sázet gól za gólem je neuvěřitelná. Je vážně obdivuhodné, co teď v NHL předvádí.“