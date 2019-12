Sportovci volili krále. Ledecká uznává "jen" Jágra, Vémola si dal záležet | iSport.cz

Neolympijský rok, přesto zářila spousta olympijských es. Minulých, a snad i budoucích, která vyniknou už v Tokiu. Plus dva noví supermani týmových sportů, nejlepší střelec NHL a jediný Čech v NBA. Ti všichni se letos blýskli a hodně zamíchali obsazením anketních lístků, které vyplňovali oni sami. Už podesáté. Jak to probíhalo?

Musím respektovat pravidla hlasování, ale pro mě jsou všichni druzí za Jardou,“ vzkázala loňská vítězka ankety Ester Ledecká ještě předtím, než na lyžích naložila světové elitě ve sjezdu. Co tím myslela? V první verzi nadepsala svůj žebříček Jaromírem Jágrem a všechny pod ním umístila svorně na druhé místo. Pak si naštěstí dala říct, originální řešení jsme jí odkývali jen u kolektivů.

Ne úplně vážně, jako vždy, uchopila projekt další zimní diva Samková. Velikánka Sáblíková se zapojila z Kazachstánu, cyklista Bábek z Hongkongu, biatlonistka Davidová ze Švédska.

Jak volili sportovci? Podívejte se ve velké GALERII.

Jonáš Forejtek







24 zobrazit galerii

„Sám sebe jsem překvapil, jak rychle jsem to dal dohromady. Asi hledám důvody, jak se vyhnout rannímu přebalování,“ smál se z Chicaga dlouhán Tomáš Satoranský, od února otec malé dcerky. „Říkám na rovinu, že udělat pořadí je hrozně těžké,“ vzdychal další obr Lukáš Krpálek. Jako by ho slyšel tenisový talent Jonáš Forejtek, k tipům doplnil se smajlíkem větičku: „Snad jsem to seřadil nějak normálně…“

Na vysvětlení své volby si dal záležet bijec Karlos Vémola. „Trojkou je u mě, i když ukončil kariéru, Petr Čech. Za to, jak se ke sportu staví, jak je nadaný a co dokázal.“ Obdiv servíroval kolegům z podobných odvětví: „Rád bych zmínil Jirku Tkadlčíka, protože o něm se moc nemluví, přitom je to nejsilnější muž světa. Tím pádem tam musí být i Vlastimil Kužel, taky veliký silák.“

Bylo nám ctí přivítat dva cizokrajné příspěvky, jejichž tvůrci šíří slávu českého sportu. Je libo izraelský pohled na věc v podání basketbalového kouče Ginzburga,nebo ten německý očima skeletonistky Fernstädtové? Směle do toho!

Šilhavý, Vašut i Krpálkova nádherná manželka. Kdo nechyběl na vyhlášení Sportovce roku?

Největší událost roku českých sportovců? Postup na EURO ale i individuální úspěchy