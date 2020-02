Královna šipek opět psala historii. Sherrocková zářila v Premier League | iSport.cz

Po fantastických výkonech na mistrovství světa PDC (Professional Darts Corporation) popularita Fallon Serrocková dál roste. Pětadvacetiletá blondýnka z Milton Keynes, městečka ležícího asi hodinu a půl jízdy severozápadně od Londýna, se neztratila ani na podiu velké Premier League.

Jako vyzývatelka (každé kolo jeden z hráčů Premier League hraje s vybraným šipkařem, který není součástí této dlouhodobé soutěže) se utkala ve čtvrtek v Nottinghamu s Glenem Durrantem, 22. hráčem světového žebříčku a trojnásobným světovým šampionem organizace BDO, ale také po prvním hracím kole vedoucím mužem Premier League.

Sherrocková se ale hvězdnou scénou, ani soupeřem zaskočit nenechala a nebyla daleko od toho, aby dokonce slavila vítězství. Vedla 6:4, Durrant ale nejprve snížil a v závěrečném legu využil jedinou šipku na zavření double 16, čímž rozhodl o konečné remíze 6:6.

„Absolutně jsem si užila každou minutu. Jsem tak šťastná, že jsem si znovu mohla zahrát na tak velkém podiu. Bylo to neuvěřitelné,“ uvedla sympatická Angličanka, jejíž sláva začala stoupat poté, co na mistrovství světa PDC porazila Teda Evettse i světovou jedenáctku Mensura Suljovice.

„Nemám slov. Díky všem, kdo mě podporují. Jsem jim vděčná. Otevřela se mi řada příležitostí, jsem nadšená a nemůžu se dočkat, co dalšího přijde. Miluji to,“ dodala Sherrocková s tím, že rok 2020 je pro ni opravdu zlomový a moc pro ni znamená.

Queen of the Palace (královna paláce) měla v Nottinghamu, stejně jako na MS, obrovskou podporu fanoušků. Ti každý její vysoký nához či zavření legu oslavovaly mohutnými ovacemi. Naopak když byl u terče Durrant, bylo slyšet hlasité hučení a bučení.

„Všechen kredit patří Fallon. Prožívá nejúžasnější měsíce dosavadní kariéry. Hrát s ní je mnohem těžší než jsem očekával. Byl to jeden z vůbec nejtěžších zápasů, který jsem kdy měl,“ přiznal Duzza, jak zní přezdívka devětačtyřicetiletého Durranta.

Učarovaná byla i samotná Sherrocková. „Wow, jaká atmosféra, jaká noc, jsem velmi šťastná, i když jsem nevyhrála. Děkuji vám PDC za zážitek,“ reagovala ještě jednou na svůj debut v Premier League na svém Twitteru Angličanka a přidala fotky se světovou jedničkou Michaelem van Gerwenem.

Wow, what an atmosphere, what a night, very happy even though I didn’t win😎... thank you @OfficialPDC @unibet @SkySportsDarts for the experience.... pic.twitter.com/SGwHMiOxmm