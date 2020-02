Skvělý Sedláček zdolal světovou čtyřku. Padl až s mistrem světa Wrightem | iSport.cz

Zabydluje se mezi elitou a dělá si dobré jméno. Zvuční soupeři zápasy s ním rozhodně nemohou brát na lehkou váhu. Český šipkař Karel Sedláček absolvoval další dva turnaje Players Championship, na kterých se rozhodně neztratil.

V sobotu se „Zlej Kája“ utkal v prvním kole se zkušeným Vincentem van der Voortem. Sedláček odehrál kvalitní zápas s průměrem 93,3 bodu na tři šipky, ale na Nizozemce to nestačilo, když s ním padl 4:6.

Vše si ale vynahradil v nedělním turnaji. Nejprve mu los přisoudil Matta Clarka, 80. hráče světového žebříčku. Dramatický duel rozhodl až poslední leg, do kterého navíc začínal Angličan. Sedláček ale dokázal soupeři sebrat jeho podání a zvítězil 6:5.

V druhém kole čekal na historicky prvního českého majitele PDC Tour Card těžký kalibr v podobě světové čtyřky Roba Crosse. Sedláček vstoupil do utkání skvěle, vedl už 3:0, poté 5:2, ale mistr světa z roku 2018 se nevzdal a dokázal srovnat na 5:5. Rozhodující leg ale pro sebe urval Sedláček, když uzavřel double 10 a výhrou 6:5 získal velmi cenný skalp do své sbírky.

„Šel jsem do toho s tím, že nemám co ztratit. Věděl jsem, že mám dobré náhozy, jen to chtělo zlepšit doubly. Věřil jsem si. Ačkoliv mohl být výsledek i 6:3, nakonec jsem to klasicky zdramatizoval a vyhrál se štěstím. Bylo to ale fantastické, jsem hodně spokojený,“ uvedl pro TN.cz „Zlej Kája“.

Vítězná bitva s Crossem jako by Sedláčka vybudila a v dalším kole si doslova smlsnul na juniorském mistru světa z roku 2019 Luku Humphriesovi, kterého smetl 6:0. „Zlej Kája“ v zápase dominoval s průměrem 102,6 bodu na tři šipky. „Měl jsem od začátku ze zápasu dobrý pocit. Chtěl jsem pomstít Adama Gawlase, kterého Luke porazil ve finále juniorského mistrovství světa. Vyšlo to bravurně,“ těšilo Sedláčka.

Stopku vystavil Sedláčkovi až v osmifinále současný světový šampion Peter Wright. I proti „Snakebitovi“ začal český šipkař výborně, když se dostal do vedení 3:1. Světová dvojka ale i díky průměru 103,4 bodu na tři šipky duel otočila a radovala se z výhry 6:4. „Od první hozené šipky jsem si věřil, že můžu Péťu porazit. Chybělo trošku štěstíčka. Trochu ve mně hlodá červíček, že jsem zápas nedotáhl k výhře, ale Péťa vytáhl skvělé šipky a vyhrál. Byl to ale fantastický turnaj,“ kostatoval „Zlej Kája“.

Sedláček si postupem mezi 16 nejlepších vydělal dalších 1500 liber (téměř 45 tisíc korun - jde o částku před zdaněním), celkově má na kontě 2500 liber (téměř 75 tisíc korun). V žebříčku Players Championship Order of Merit mu tak aktuálně patří 34. místo, v PDC Order of Merit, kam se započítávají výsledky v posledních dvou letech, drží 96. místo.

Sedláčkova bilance na třetím turnaji Players Championship:

Sedláček - Van der Voort (Nizozemsko) 4:6

Sedláčkova bilance na čtvrtém turnaji Players Championship:

Sedláček – Clark (Anglie) 6:5

Sedláček – Cross (Anglie) 6:5

Sedláček – Humphries (Anglie) 6:0

Sedláček – Wright (Skotsko) 4:6