Sport Magazín: kouč Sýkora o nástrahách play off i vodce v květináči | iSport.cz

Úspěšný trenér vzpomíná na kuriózní situace v bitvách play off, ať už s Plzní nebo v Rusku, ale pálí i do fenoménu MeToo, hodnotí Jürgena Kloppa nebo Novaka Djokoviče. Co by poradil Ester Ledecké a co nechápe u některých českých tenistek? • Sport Magazín