Babiš promluví k národu, nouzový stav do konce dubna. Esport na vzestupu | iSport.cz

Před více než měsícem první opatření kvůli koronavirové pandemii zasáhla sport na území ČR. Bezpečnostní rada státu 2. března rozhodla o konání biatlonového SP v Novém Městě na Moravě bez diváků. Během stejného víkendu proběhlo také dosud poslední odehrané kolo Fortuna ligy. Pak přišlo vyhlášení nouzového stavu a omezení akcí nad 30 lidí. Premiér Andrej Babiš nyní s podporou poslanecké sněmovny prodloužil nouzový stav do konce dubna. Ve čtvrtek premiér v televizi promluví k národu.

Vláda může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů, za současné situace by skončil v sobotu 11. dubna. K prodloužení byl nutný souhlas poslanců. Politické špičky se ale přikláněly ke kratší době, než požadovala vláda a Ústřední krizový štáb. S návrhem 30. dubna přišel předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana menšinový kabinet ANO a ČSSD ve Sněmovně toleruje. Část opozice mluvila dokonce nejvýše o dvou týdnech. Politici poukazovali na to, že se Sněmovna může v případě potřeby opět sejít a nouzový stav prodloužit. Část opozice si stěžovala na to, že vláda poslancům nevysvětlila, proč chce prodloužit nouzový stav. Kabinet slibuje plánovaný nástin dalších kroků po Velikonocích.

Premiér Andrej Babiš před poslanci vypočítal dosavadní kroky vlády. „Kromě zastavení epidemie je naším zásadním úkolem udržení chodu ekonomiky,“ uvedl. „Hlavně potřebujeme přežít několik měsíců, které mohou být těžké,“ podotkl Babiš.

Předseda hnutí ANO ale také řekl, že nemůže poslancům slíbit to, že před nimi stojí s žádosti o prodloužení nouzového stavu naposledy. Z vyjádření politických špiček se totiž zdá, že Sněmovna kývne na prodloužení do čtvrtku 30. dubna.

Samotné trvání nouzového stavu nemusí mít na konání některých akcí přímý vliv, pokud budou uvolněny restrikce související s volným pohybem osob a konáním akcí nad určitý počet lidí. Tyto akce jsou nyní ale zakázány až do odvolání.

Stát nehodlá hromadné akce omezovat, řekl Babiš

Přitom ještě na začátku března se zdálo, že k omezení akcí kvůli koronaviru jen tak nedojde. Bezpečnostní rada státu sice zakázala divákům účast na SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě, ale další sportovní akce proběhly o víkendu bez omezení.

Hokejová extraliga zrušena, LFA vyčkává

Z nejvyšších fotbalových a hokejových soutěží se k situaci nejrazantněji postavil Český svaz ledního hokeje v případě Tipsport extraligy. Zástupci klubů se nejprve domluvili na přerušení soutěže, aby pak po nových opatřeních bylo play off rovnou zrušeno. Základní část proběhla bez narušení, platí tedy, že Kladno sestupuje, vítěz v letošním ročníku korunován nebude.

Trochu větší zmatek nastal kolem Fortuna ligy. Ligová fotbalová asociace nejprve 11. března odsouhlasila konání dalších dvou kol bez diváků s omezeným počtem 100 lidí na stadionu. S vyhlášením nouzového stavu však přišla výraznější omezení, které konání fotbalových utkání znemožnila úplně.

Nyní se čeká, co bude dál. V zájmu UEFA i LFA je aktuální soutěžní ročník dohrát, aby ten nový začal začal ve všech zemích Evropy ve stejný termín - 12. září. UEFA dokonce klubům zaslala manuál, jak toho lze dosáhnout. Ve hře je i zrušení aktuálního ročníku Ligy mistrů a Evropské ligy, národní soutěže mají přednost.

Všechny amatérské fotbalové soutěže v Česku od třetí ligy níže včetně mládežnických byly kvůli pandemii nového typu koronaviru v úterý 7. dubna předčasně ukončeny. Rozhodl o tom výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. Semifinále a finále domácího poháru vedení FAČR odložilo na neurčito, podle předsedy Martina Malíka by se MOL Cup mohl dohrát v průběhu června.

Dostihová sezona začne nejdříve v květnu

Kvůli pandemii nového koronaviru vedení Jockey Clubu i po domluvě s pořadateli zrušilo zbývající dubnové dostihy. Původně byly odvolány jen zahajovací Gomba handicap v pražské Velké Chuchli a po něm Memoriál Rudolfa Deyla v Mostu.

Zrušeny nyní byly 18. dubna rovinové a překážkové dostihy v Brně, 19. dubna v pražské Chuchli Velká dubnová cena, 25. dubna v Karlových Varech Den evropské šlechty a o den později i pražský Memoriál profesora Václava Michala s Memoriálem Jaroslava Maška.

Esport na vzestupu? Nejvíce se zatím sází na stolní tenis

V době, kdy se kvůli opatřením proti šíření koronaviru nehrají téměř žádné sportovní soutěže, lidé nejvíce sázejí na stolní tenis. V minulém týdnu na něj šla asi třetina sázek. Hráli se soutěže v Arménii, Rusku a na Ukrajině. Do popředí zájmu sázkařů se dostávají i e-sporty, při kterých soutěžící nejsou v kontaktu. Vyplývá to z vyjádření provozovatelů kurzových sázek, které ČTK oslovila. Jak uvedli už dříve, denní objem sázek je proti průměru nižší o desítky procent.

Fotbalisté sehrají charitativní turnaj ve FIFA 20

Dvanáct vybraných fotbalistů z nejvyšší české soutěže se od soboty účastní turnaje v hraní FIFA 20. Vítěz rozhodne o tom, kam poputuje 100 tisíc korun, které na boj proti koronaviru věnuje Ligová fotbalová asociace.

Do akce se zapojí 12 z 16 prvoligových klubů. Vybranými hráči jsou Lukáš Provod (Slavia), Matouš Trmal (Slovácko), Lukáš Železník (Opava), Lukáš Bartošák (Zlín), Karel Knejzlík (Liberec), Jan Matoušek (Jablonec), Vít Beneš (Olomouc), Jan Kopic (Plzeň), Lumír Číž (Ostrava), Jakub Nečas (Bohemians) a Patrik Žitný (Teplice). Turnaj začal v sobotu 4. dubna a vyvrcholí o dva týdny později.

Pilot F1 Leclerc suverénně vyhrál virtuální závod v Austrálii

Závody virtuální série se budou po dobou pauzy konat vždy v den, kdy byla na programu reálná Velká cena. V neděli 5. dubna měli piloti královské třídy poprvé bojovat o body ve vietnamské Hanoji, ale vzhledem k tomu, že se jezdí v simulaci F1 z loňského roku, nová trať tam ještě není a závodilo se tak v Austrálii.

Leclerc zvítězil o deset sekund před před dánským pilotem formule 2 Christianem Lundgaardem, jenž ho předtím porazil v kvalifikaci.

Jezdci MotoGP zasedli k počítačům, nejrychlejší byl Álex Márquez

MotoGP spustila virtuální závody týden po formuli 1, fanoušci je mohli sledovat například na kanálu YouTube. Původně se měl na dálku se soupeři ze seriálu mistrovství světa utkat i slavný Ital Valentino Rossi, nakonec se ale ve virtuálním Mugellu neobjevil.

Ve videohře nastoupilo na start deset jezdců, závod na šest kol trval necelých 11 minut. Mistr světa královské třídy MotoGP Marc Márquez skončil na pátém místě. Závod ovládl mistr světa Moto2 Álex Márquez.

Vývoj koronavirové pandemie na území ČR

Premír Babiš označil za nejdůležitější projekt takzvané chytré karantény, tedy nového systému, který by měl pomoci zachycovat nakažené koronavirem a izolovat jejich kontakty, a to za pomoci dat z jejich telefonů či platebních karet. Zapojit se do něj má i armáda, která vytvoří mobilní odběrové týmy.