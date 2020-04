Ségra, co fotbal v Nepálu? Bookmakeři loví informace, sázkaři mají šanci | iSport.cz

Vyšťourat, co se ještě hraje, i kdyby to bylo na samém konci světa. Získat co nejvíc informací. Ohlídat správné kurzy. A umět žít ještě s větším rizikem než dřív, dát někdy obrazně řečeno hlavu na špalek, protože sázkaři je mohou třeba snáz „přechytračit“. S tím vším se musejí vyrovnat bookmakeři sázkových kanceláří v době, kdy koronavirus zastavil nejoblíbenější sportovní soutěže po celé planetě. „Je třeba trochu změnit myšlení. Jde o výzvu i dobrodružství,“ tvrdí Michal Hanák a Pavol Boško, hlavní bookmakeři sázkových kanceláří Fortuna a Tipsport. A když je nejhůř, pomůže i rodinný příslušník…

Jaká je „povinná výbava“ bookmakera, i když je na home office? Přinejmenším dva monitory, nejlíp tři. A jede se dál. „Musím pochválit náš tým, jak se toho zhostil, s velkou dávkou entuziasmu,“ říká Michal Hanák. „Ale už se modlím za to, ať opatření pominou,“ dodává.

„Strašně se těším, až se vrátí Premier League a Liga mistrů. A protože mám velmi rád bojové sporty, tak se těším, až uvidím v akci UFC hvězdy. Až začne NHL, NBA, už za náš byznys víme, že je dobře,“ doplňuje Pavol Boško.

Ve velkém rozhovoru pro server iSport.cz oba rozebírají nové sázkové příležitosti, podrobně popisují, co obnáší nový fenomén esport a doporučují, na co se vyplatí zaměřit.

Bylo možné se na nynější krizovou situaci nějak připravit?

Hanák: „Na něco takového jsme se připravit nemohli, vůbec jsme netušili, že epidemie koronaviru nabude takových enormních rozměrů. Nedovedli jsme si představit, co se stane, až přijde do Evropy. Samozřejmě jsme s bookmakery sledovali situaci a viděli, jak zastavují sportovní soutěže v Číně. Čínské, a vůbec asijské soutěže jsou při tom hodně důležité pro live sázení, hrají se kolem poledních časů, kdy není jiná, evropská nabídka. Zvlášť naši hráči je sledují a sázejí na ně. Třeba čínská fotbalová nebo basketbalová liga jsou docela populární, sázkaři je mají nastudované, divil byste se, kolik na ně vsadí peněz.“

Boško: „Na takovou situaci se bohužel připravit nedá. Z pohledu sportu to přicházelo ze dne na den, už od začátku března byly přerušené soutěže, některé na několik týdnů, jiné na neurčito. Ještě 12. března se hrála Evropská liga, řešilo se, že bude další kolo Premier League. Všechno se ale změnilo. A o víkendu už jsme nabízeli místo Anglie nigerijskou ligu a podobné exotické soutěže, které se ještě hrály.“

Překvapilo i vás, na co se nyní také může sázet? Jaká největší kuriozita vás zaujala?

Hanák: „Když jsme byli s bookmakery fakt zoufalí, řekli jsme si: Co se dneska vlastně hraje? Všechny evropské a světové top ligy byly zastavené, tak jsme hledali: Dobrý, první liga Burundi se ještě hraje. A měli jsme v nabídce dokonce i druhou nepálskou ligu. Moje sestra je horolezkyně, tak jsem jí zavolal: Hele vidělas tam někdy hrát fotbal? Jakou kvalitu asi může mít druhá nepálská liga? A ona to: Fotbal tam hrají na ulici a hřiště vypadá skoro jako hřiště, jenom je uprostřed velký balvan, který musí obíhat. Když je na hřišti kus skály, prý je to normální. Tak jsme několik dní nabírali druhou nepálskou ligu, než ji organizátoři také zastavili. Ale bylo to jedno, lidé ji tolik nehráli, tuhle soutěž neznali, neměli k ní tabulku. A to je klíčové. Máme dodavatele Sportradar, který nám tyto údaje poskytuje. Co jsme u něho našli, to jsme do nabídky dali. Ale třeba druhou nepálskou ligu a její tabulku neměli. A myslím, že ani takový Livesport ne.“

Boško: „Zaujaly mě netradiční hokeje, z Ruska a Běloruska. Liga Pro hraná na třikrát deset minut na menším kluzišti, čtyři na čtyři. Ještě jsou zajímavé šipky, kdy hráči hází na terč doma a snímá to webkamera nebo mobil. Po vzoru toho i v Česku začala šipková soutěž Premier League, kterou máme v live sázkách.“

Je pro bookmakery současná situace i výzvou, svým způsobem dobrodružstvím?

Hanák: „To, co zažíváme dnes, nepamatujeme, možná to lze srovnat jen s epidemií španělské chřipky. Konkrétně je to pro bookmakery složitější v tom, že musí hledat jiné zdroje, trochu změnit myšlení. Předtím většinou řešili velké sázky na velké týmy, teď se zaměřují na menší sázky, často – s prominutím – na pralesní týmy. Podle toho musí změnit uvažování, počítat s jinou mírou rizika, protože týmy Yulon Dinos nebo Bank of Taiwan nejsou stejné jako Real Madrid a San Sebastian.“

Boško: „Je to určitě nové, nikdy jsme to nezažili. A ano, je to i velké dobrodružství. To největší bylo v půlce března, když končily všechny velké soutěže a sháněli jsme nové. Pro bookmakery je to velká výzva. Když připravujete závody formule 1, a najednou máte vypsat soutěž závodníků, ale na herní konzoli… Je to úplně jiný level, než když víte, jak dopadly trénink a kvalifikace.“

Pomůže Twitter i ruská sociální síť

Jak bookmakeři vůbec pronikají do soutěží, které dosud nebyly tolik na výsluní?

Hanák: „Dám příklad: tádžický basket. Máme svého experta, který sleduje twitter, facebook, facebookové stránky klubů. Normálně bychom se asi Tádžikistánem nezabývali, ale je to skoro jediná basketbalová liga, která se hraje, vedle Tchaj-Wanu. Chtěli bychom mít sázky i na hráče, kolik dají bodů a podobně, ale prakticky jsme nezjistili patřičné informace a statistiky. A neměli jsme tak rychle potvrzené výsledky.“

Jak složité je vypisovat kurzy třeba na nikaragujskou nebo tádžickou fotbalovou ligu?

Boško: „Zrovna tádžická liga má pěkné a aktualizované stránky, což jsem dřív samozřejmě ani já nevěděl. Dobré je, že si trošku zlepšíte znalosti geografie, dozvíte se nebo si osvěžíte, jak se jmenuje hlavní město Tádžikistánu… (usmívá se) To už člověk asi od základní školy tolik nestudoval, takže i to je výborná zkouška. Právě Tádžikistán, kde se sice hraje bez diváků, pojal nynější situaci jako velkou možnost. Řekli si, že když se nikde jinde ve světě pořádně nehraje, využijí to k tomu, aby se proslavili. Pokud jde o kurzy, asi nikdo je neumí v první chvíli extra posoudit, zvlášť pokud soutěž teprve začala. Ale máme své nástroje.“

Shrňte tedy, prosím, které všechny to jsou?

Boško: „Když chceme vypsat nějakou soutěž, podíváme se na oficiální stránky, zjistíme statistiky, informace máme i od externích partnerů. Projíždíme sociální sítě, velmi dobrý je Twitter. Podíváme se do diskusí, jednotliví hráči tam dávají informace, jak si vedou, videa. U okrajových lig jsou sociální sítě často hlavním zdrojem. Musíme zjistit, zda postavení v tabulce odpovídá úrovni týmu, zda hraje v plné síle a podobně. Využíváme také srovnávání s kurzy jinde ve světě, je tu prostor i pro cit bookmakera. A když už jsou kurzy venku, pracujeme s nimi podle náběru. I sázkaři mohou něco vědět a my na to reagujeme. Spojujeme si vše dohromady a snažíme se mít co největší přehled. U nestandardních lig a soutěží vše hlídáme trochu víc, než když vypisujeme českou ligu.“

Na špičku zájmu vystřelil stolní tenis. Jak se bookmakeři dívají na něj?

Hanák: „Není to pro nás složitý sport. Kurzy nicméně bereme od našich dodavatelů, my děláme jen risk management. Kontrolujeme si průběh sázek: když je nějaká třeba s vkladem vyšším než 8000 korun a na zápas nižší úrovně, bookmaker se podívá, jestli máme správně nastavený kurs a odpovídajícím způsobem rozložené vklady. A pokud je vše v pořádku, sázku schválí. Prakticky ale na stolní tenis ani neregistrujeme sázky za desetitisíce korun nebo vyšší tisíce eur. Za mě mohu říct, že jsem z toho měl na začátku větší strach, ale skoro bych se nebál říct, že to jsou zápasy ´na férovku´. Zatím jsme nezaznamenali podezřelé utkání či výsledek.“

Hlad po esportu je velký

Jakým způsobem se snažíte podchytit elektronický sport neboli esport? Ať už sportovní simulace, nebo strategické hry a střílečky?

Hanák: „Na esporty se soustředíme už poměrně dlouho, ale rozhodně máme prostor pro zlepšení. Je na čem pracovat, jen v poslední době jsme se museli vyrovnávat s projekty, které měly vyšší prioritu. COVID éra rozhodně celý proces posouvá. Například naši dodavatelé live kurzů, což jsou Betgenius a Sportradar, začali do nabídky rychle integrovat různé další esport ligy. Předtím to bylo o Counter-Strike, League of Legends a Dotě. Nově začali nabízet simulované turnaje hráčů v Rusku, kde je jedno, jestli je karanténa, nebo ne, hráči chodí do studia, i když třeba jen ve dvou. Těchto zápasů je třeba šest set denně. Jede eFIFA Battle, simulované zápasy NBA 2K League, ale přibyly i další položky. V nabídce se běžně objevují esportové korejské a čínské soutěže třetí kategorie.“

Boško: „Esport je velký fenomén. V současnosti je o něj zájem hlavně proto, že se jako jeden z mála dá nadále provozovat a turnaje nebyly závažněji narušeny. Zájem každý rok roste, jsou to určitě násobky. Za minulý rok došlo ke zdvojnásobení až ztrojnásobení tržeb. Nepřímo jsme se na takový boom připravili, do esportu jsme vstoupili před pěti lety, kdy ho ještě skoro nikdo ani ještě neměl v nabídce. Bylo to v zárodku. Od loňska máme oddělení, které se specializuje výhradně na vypisování kurzů na esport. Je to tak specifická záležitost, pro ostatní, starší bookmakery, kteří jsou zvyklí na běžné sporty, je to úplná neznámá. Rozšiřujeme nabídku příležitostí, které se dají vsadit, i her.“

Upřímně řečeno si moc neumím představit, jak se bookmaker dokáže zorientovat v případě stříleček jako Counter-Strike či Dota 2…

Boško: „Je to složité. A když se bavíme o hře jako Dota 2, extra složité. Bookmaker musí znát tým, hráči většinou používají nějaké strategie, hrdiny, ti druzí také. Kombinací je hrozně moc, kurzy sestavujete podle pravděpodobných variant. A tady je prostor pro nějakého profiklienta, který se hrám věnuje, může využít toho, že některé kurzy mohou být ještě nepřesné. Ale čísla tomu nenapovídají. Vypisujeme ponížené kurzy s určitou marží, jsou celkem rozumně nastavené. Marže se dosahuje, nevidíme nějaký extra problém.“

Hanák: „Například u Counter-Strike děláme vlastní, hodně populární kurzy na top zápasy dne, kterých je od šesti do deseti. Bookmaker si najde nejrychlejší stream, ze začátku odhadne pravděpodobnosti a podle vývoje kurzy upravuje. Na víc zápasů zatím nemáme kapacitu.“

Museli jste kvůli potřebě kvalifikovaných bookmakerů „sáhnout“ do esportové komunity?

Boško: „To se nestalo. Pro profesi bookmakera potřebujete nějaké základní znalosti o matematice, pravděpodobnosti, statistice, a potom dost záleží na sledování toho kterého sportu a spojování souvislostí. To samé platí u esportu. Naši bookmakeři ze speciálního oddělení už u nás pracovali, dělali live sázky, měli zájem o esporty. Víceméně jsme si je ´vychovali´ a teď se jim plně věnují.“

Jak důležitý bude esport z pohledu sázkových kanceláří a sázkařů v budoucnu?

Hanák: „Rozhodně v esportech vidíme velký potenciál, a když v rámci měsíců nezareagujeme rychle, možná nám ujede vlak. Trvalo by nám pak dlouho lidi přesvědčit, že ta ´stará konzervativní Fortuna´, jak si někdo může myslet, má i dost dobrou nabídku na esporty. My ji máme už dnes, ale musíme ještě zapracovat na prezentaci. Myslím, že až naběhne standardní sportovní nabídka, tyhle příležitosti nezmizí, už v ní zůstanou. Hlad po esportu je velký a dodavatelé se na něj kvůli utlumení normálních sportů víc zaměřili. My jsme to po nich ostatně už několik let chtěli. Vyhraje ten, který bude mít největší nabídku, nejpřesnější kurzy a nejrychlejší data. Protože v esportu jde hlavně o ně.“

Co to přesně obnáší?

Hanák: „Pořád jsou jedna dvě společnosti na světě, které umí algoritmické trejdování esportů, ostatní se dívají na stream a zadávají data ručně. Jenže esport je tak složitý, že nejde ručně ovládat jednu sázku, ze které se dopočítávají ostatní. A třeba na fotbal máme sto padesát možností sázek. Takže společnost, která vymyslí ten nejlepší algoritmus a bude dodávat nejširší nabídku na jeden zápas, například na Counter-Strike, zvítězí.“

Kam až to esport může co do zájmu sázkařů dotáhnout? Může ohrozit „reálné“ sporty?

Boško: „V našich podmínkách se to nestane, nemůže ohrozit reálné sporty, respektive fotbal či hokej, to jsou stálice. Myslím, že hodně záleží na kultuře toho kterého národa. V Asii panuje kult esportu dlouho, po desetiletí je tam běžnou věcí. U nás je zase nový. Když se ale podíváte do Polska, tam turnaje v Counter-Strike vyprodávají desetitisícové haly. To znamená, že je tam velká komunita a odpovídá tomu i mediální zájem. Turnaje MMA taky vyprodají O2 arénu, ale také stále není na úrovni fotbalu. Esport bude čím dál populárnější, na úroveň Ligy mistrů nebo NHL se však asi nedostane.“

Hanák: „Esporty určitě půjdou dál nahoru, podle mých prognóz budou v sázkách do čtyř let číslo 5. Fotbal, tenis, hokej, basketbal… a pak esport. Otázkou je, jestli do nich budeme započítávat simulované sporty, které taky budeme mít v řádu měsíce v nabídce ve větší míře.“

To je hezký tiket, blahopřeju…

Pojďme zpět k celkové situaci. Zaznamenali jste i při omezených možnostech zajímavé, vysoké výhry?

Hanák: „I dnes se dá vyhrát zajímavá částka. Někdo nás například ´potrefoval´ na běloruskou ligu, která je nyní top fotbalová soutěž. Vzali jsme třeba sázku za 250 000 korun, v kurzu 2,16 na Minsk. Kurz byl nastaven správně, takže se toho nebojíme. Někdo si může říct: To bych chtěl vidět, jak Fortuna bere běloruský fotbal za sto tisíc. Ale proč ne? Vzali bychom sázku i na milion. Vždyť jsme Fortuna. Nejvyšší výhry jsou na běloruský fotbal, ale i hokej nebo přátelská utkání. Úspěšná byla jedna šestiakovka složená z fotbalu v Bělorusku a Nikaraguy, za stovku sázkař získal 99 991 korun. To je hezký tiket, blahopřeju. Normálně máme výhry pětiaktovky, šestiakovky a víc složené z různých soutěží, které se teď nehrají, tak jsou na tiketech takové čmíny, jak říkala moje babička, když jí nešly karty.“

Boško: „Vysoké výhry určitě registrujeme. I v tak těžké době sázkaři dokážou najít příležitosti a být úspěšní. Několikrát za týden se objeví velmi zajímavý tiket, zkombinovaný například z ruské Ligy Pro, basketbalu z Tchai-Wanu, šipek a stolního tenisu z Ruska a Arménie.“

Na co by se nyní podle vás mohli či měli sázkaři zaměřit?

Boško: „Doporučuji určitě český šipkový turnaj Premier League, je to velmi zajímavá věc. A stolní tenisy, hit dneška. Jestli sázkaři váhají, ať se toho nebojí.“

Hanák: „Jako inspiraci pro podnikatelský záměr doporučuji podívat se na ruskou hokejovou Ligu Pro. Dokonce jsme přemýšleli, a dávám to i do širokého pléna, jestli by se nad tím nechtěl někdo zamyslet v Česku a takové turnaje organizovat. Sloužily by převážně k tomu, aby tvořily náplň pro sázkové kanceláře. Hráči jsou honorovaní, mohl by to být výdělečný koncept. A osobně bych tam viděl jiné týmy než Srp a kladivo, ten opravdu nemám rád… Sázkařům pak doporučuji zaměřit se na NBA 2K, kde zatím hodně prohráváme. Tuhle ligu ještě neumíme. Ale nevadí nám to, prohráli jsme nižší statisíce českých korun. Streaming téhle náhrady za NBA je zadarmo na stránkách, a když ji někdo nastuduje, mohl by to být zajímavý zdroj příjmů.“

Proč by to tak mělo být?

Hanák: „NBA 2K nabízí strašně málo sázkových kanceláří, nemůžeme moc porovnat kurzy, nebo jsou nastaveny špatně. Dávám možná i hlavu na špalek, když říkám: Pojďte si zabojovat s našimi bookmakery, kteří jsou možná na stejné startovní čáře. Soutěž začala na začátku dubna, za tu dobu jsme se to ještě nestihli naučit. Ale učíme se a zlepšujeme se. Kdokoli může udělat to samé.“

Cítí sázkaři výhodu, že si bookmakeři nemusejí být tak jistí?

Boško: „Jde o to, že k většině nově zařazovaných soutěží nenajdete moc informací, je poměrně těžké je získat. Už ale začínáme být odborníci na ruskou obdobu facebooku VKontakte, kde můžete objevit informace, které nejsou ani na Instagramu a podobných sociálních sítích. Samozřejmě čím víc jdete na nižší úroveň, tím jsou informace horší a nějaký sázkař je může mít lepší, zachytí častěji změny, které jsou pro kurzy důležité.“

Co z netradičních nebo méně sledovaných sportů má šanci udržet se nahoře?

Hanák: „Přežijí dostihy, tedy chrti a koně. Určitě se výrazně zvýší nabídka stolního tenisu. V live sázkách pojede eFIFA battle. Rozhodně v esportech vidíme velký potenciál. Druhá nepálská liga opravdu v nabídce nebude. Proti tomu budu i bojovat…“