Jansta o dotační kauze: Obžaloba je absurdní, odpovědnost má Valachová | iSport.cz

Čím si vysvětlujete, že jste součástí trestního stíhání v kauze rozdělování sportovních dotací?

„Státní zástupce tvrdí, že jsem využil vazeb na náměstkyni Kratochvílovou, s kterou jsem si celou dobu vykal a kterou mi určila ministryně Valachová jako kontaktní osobu už v roce 2016. Společně s panem Peltou nás ministryně na jedné z večeří před dalšími úředníky jmenovala hlavními poradci paní Kratochvílové. Tím pádem jsme dostali mandát jednat. Dokonce na Národní radě pro sport pronesla, že věří nám, nikoliv svým úředníkům. Tato slova jsou doložitelná na nahrávkách z jednání. Doufám, že během přelíčení zazní.“

Odmítáte svoji vinu v celém případu?

„Podívejte, jsem souzený za to, že jsem upozornil na manipulaci úřednice Kratochvílové, která svévolně zfalšovala výpočet pro rozdělování peněz a jako předseda největšího spolku jsem se přirozeně cítil být ošizen a ozval jsem se. Česká unie sportu má přes milion členů. Úřednice ve svém výpočtu pro rok 2017 přidělila šedesát milionů olympijskému výboru (ČOV), jehož členská základna má nějakých 279 členů. ČUS dostal stejně financí (48 milionů) jako sokolové (ČOS, 46 milionů), kteří jsou pětkrát menší... K dispozici máme několik nezávislých posouzení, ministerstvo si také provedlo vlastní audit. Všechny posudky zpochybňují výpočet úřednice a konstatují, že ministerstvo za vedení Kateřiny Valachové nerozdělovalo dotace podle měřitelných kritérií. Obžalobu vnímám jako absurdní.“

Popíráte tedy, že jste svým vlivem ovlivňoval směr toku dotací?

„Samozřejmě, vliv jsem měl. Měla na to vliv celá Národní rada pro sport. Tehdejší ministryně Kateřina Valachová se o tom s námi radila, probírali jsme konkrétní čísla a disponujeme i nahrávkami z národních rad, které zatím nejsou ve spise. A paní Valachová se teď z celé věci vyviňuje, že neznala náměstkyni Kratochvílovou, že neznala čísla... Přitom právě ona nezajistila transparentní rozdělení financí, jelikož do výnosu, na kterém jsem pracoval jako garant dotačního Programu III, nezanesla bodové ohodnocení. Proto si úřednice mohla dělat, co chtěla. Vůbec tomu nerozuměla. Buď to bylo z blbosti, nebo to bylo účelové. To ale nejsem schopný posoudit.“

Neměla by tedy - dle vašeho názoru - být součástí soudního líčení i bývalá ministryně Valachová?

„Ona nesplnila úlohu úředníka státní správy, ona nese hlavní odpovědnost. Mrzí mě, že se k celé věci doteď nevyjádřila náměstkyně Kratochvílová. Tři roky mlčí. Přitom z odposlechů jasně vyplývá její vztah s ministryní, bez jejího vědomí nedělala vůbec nic.“

Může celý proces konečně přispět k transparentnímu spravedlivému rozdělování dotací?

„Úřednice mající na starosti dotace na pozvání předsedy ČOV (Jiří Kejval) jezdila na lukrativní zájezdy – olympijské hry a na další jimi pořádané mezinárodní akce. Olympijský výbor měl v tomto zřejmé výhody. Proto ČUS chtěla, aby vzniklo podministerstvo sportu a cestovního ruchu, případně jsme se dožadovali vzniku Národní sportovní agentury. Ta se nyní staví na zelené louce, Milan Hnilička (předseda NAS) má se svým týmem velkou šanci vše postavit. Mimochodem, v tomto orgánu figuruji proto, že nechci, aby se stejným způsobem rozdělovaly peníze i nadále.“