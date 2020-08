Těžké váhy u soudu: Jansta vs. Kejval. Šéf ČOV mluvil o tlaku na ministryni

Že na olympijské hry jezdí na pozvání mezinárodního i domácího olympijského výboru politické špičky, je jasná a respektovaná věc. I to, že jejich pobyt proplácí ČOV. Ovšem ČUS se nelíbí, že to samé týká i řadových úředníků ministerstva. „Je podivné, že na pozvání ČOV jezdí řadoví úředníci v době, kdy rozhodují o dotacích do sportu. To v celém světě není normální,“ říká Miroslav Jansta, šéf ČUS. Odkazuje především na Jaroslavu Krumphanzlovou, která na Hrách byla a zároveň je administrátorkou, která chybně přidělila dotaci 60 milionů korun ve prospěch ČOV. „Je to běžná praxe. Já s tím nesouhlasím, ale je to tak všude ve světě. Možná je to tedy všude špatně,“ říká Jiří Kejval, šéf ČOV.