Naděje pro sport! Tréninky v halách, výjimka pro soutěže (snad) v úterý

O víkendu to znovu odpálit. Jak na fotbalové, tak na hokejové frontě. To je dlouhodobý záměr dvou největších tuzemských sportů. Oba chtěly restartovat své soutěže už dřív, kauza kolem bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly ovšem tenhle proces zbrzdila.

Nyní se však znovu startuje. Podle informací redakce iSport.cz představitelé vlády v pondělí povolí návrat k tréninkům v uzavřených prostorech. Týkat by se to mělo primárně hokejistů, ale zřejmě taky basketbalistů a dalších odvětví.

Těžit z toho může i fotbal, hráči by se totiž mohli vrátit do kabin a využívat zázemí svých stadionů, což dosud nemohli. Příprava klubů totiž musela z nařízení vlády probíhat pouze venku.

Pro sport je to důležitá zpráva, představuje totiž další krok ke kýženému návratu do akce. Výjimka, která by dala fotbalu a hokeji zelenou k rozjetí obou soutěží, by se měla projednávat v úterý. V zákulisí se při tom mluví o tom, že by to měla být spíš technikálie. Oba hlavní sporty totiž opakovaně avizovaly, že jsou připravené splnit takřka veškeré požadavky, které na ně budou kladeny.

Pokud štempl s povolením ze Strakovy akademie skutečně přiletí, už o víkendu by se FORTUNA:LIGA i Tipsport extraliga mohly rozjet.