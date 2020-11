Vémola zná termín bitvy s Babou Jagou, ale místo ne. Ve hře je Budapešť

Ivan Buchinger chce pás šampiona XFN a pak do UFC • Michal Beránek (deník Sport)

Na české MMA scéně bude hodně rušno. Největší tuzemská organizace OKTAGON nabídne na dalších turnajích zápasy velikých jmen. Už 21. listopadu se vrátí do klece Lucie Pudilová, šestadvacetiletá veteránka UFC nebo slovenský bijec Ivan Buchinger, bývalý soupeř Conora McGregora. A 5. prosince se uskuteční dlouho očekávaná bitva Karlose Vémoly s Václavem Mikuláškem. Co zůstává zatím nejisté, je místo konaní akcí. „Brno je jedna z variant. Tou druhou je Maďarsko, které je extrémně složité, ale zase nám umožňuje mít diváky,“ říká promotér Ondřej Novotný.

Znovu a lépe. Lucie Pudilová, už se v kleci organizace Oktagon představila koncem května v rámci projektu Underground, kde ji na body porazila teprve osmnáctiletá amatérská zápasnice Tereza Bledá. Bojovalo se ale podle unikátních pravidel, a proto se prohra nepřipočetla ke čtyřem porážkám, které „Příbramská střela“ nasbírala v řadě v UFC. Teď dostane první Češka, která se probojovala do nejslavnější ligy, možnost kariérního restartu. Soupeřkou na turnaji Oktagon 18 jí bude 21. listopadu polská méně zkušená bojovnice Marta Waliczeková. V hlavním duelu večera nastoupí slovenští válečníci Jozef Wittner a Robert Pukač. Na turnaji se navíc představí i veliké jméno slovenské scény, Ivan Buchinger, bývalý šampion M-1 Global a jeden ze soupeřů Conora McGregora.

Terminátor vs. Baba Jaga

Další akcí tuzemského kolosu bojových sportů bude 5. prosince turnaj s číslem 19, v rámci kterého dojde na dlouho očekávanou bitvu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek.

Český Terminátor už má za sebou úspěšný návrat do kolbiště. 17. října porazil ve třetím kole škrcením norského bijce Thomase Robertsena. „Ukázalo se, že mám pořád vůli vyhrávat. Chci zvítězit za každou cenu!“ řekl ihned po souboji Vémola. „Věřím, že když se s trenéry podíváme na chyby, tak Babu Jagu fakt přejedu v prvním kole. Nafýzuju se, a bude to strašná vražda!“

A co na slova soupeře říká Mikulášek? „Myslím, že Karel jednal v emocích. Ať už tak, nebo tak, slibovat může, co chce. Slibem nezarmoutíš,“ reaguje pobaveně bojovník s přezdívkou Baba Jaga. „Moje příprava jede pořád, nezastavil jsem se celou dobu a nezastavím se, dokud nebude zápas. Těším se.“

Brno, nebo Budapešť

Místem konání obou turnajů mělo být Brno, konkrétně Zoner Bobyhall. Ale vše bude odvislé od podmínek, za jakých budou moci sportovní akce v Česku proběhnout s ohledem na opatření proti šíření koronaviru COVID-19. Nově sice dostali profesionální sportovci možnost trénovat a organizace si mohou zažádat o pořádání akce.

Smíšená bojová umění se dočkala výjimky už 17. října, kdy se uskutečnil turnaj Oktagon 17 v Brně za velmi přísných hygienických podmínek. V takzvané „bublině“, do které nemohl nikdo krom zápasníků a základního týmu organizace.

„Trénovat můžete za dodržení hygienických podmínek… No tak jo, fajn. Všichni můžou trénovat, my můžeme požádat o výjimku pro turnaje, kterou bezpochyby dostaneme, protože máme tu bublinu připravenou a propracovanou. Už jsme ji jednou dokázali úspěšně realizovat,“ říká Ondřej Novotný, promotér Oktagonu. „Což znamená, že máme v tuto chvíli Brno jako jednu z variant. Tou druhou je Maďarsko, které je extrémně složité, ale zase nám umožňuje mít diváky. Maďarsko má říci ve čtvrtek novinky, jak to tam teď bude.“

Pro českou jedničku na poli bojových sportů jsou diváci extrémně důležití s ohledem na výdělek. Na turnaje Oktagonu chodili fanoušci po desetitisících, tento rok ale musí pořádat akce zejména pro diváky televizní, což není tak výdělečné.

„Pro nás jsou diváci extrémně důležití. Speciálně u turnaje Oktagon 18, jehož hlavní karta bude vysílána na O2 TV sport,“ vysvětluje Novotný, že akce nevygeneruje zisky z pay-per-view (sledování za poplatek). „Tím pádem je to pro nás jasně likvidační a plánujeme ztrátu. Což je šílený, říct jako podnikatel, že plánujete čistou ztrátu v milionech korun. Je to přes závit. Lámeme si s tím hlavu a do turnaje zbývá 18 dní. Takže se s tím budeme muset nějak poprat.“