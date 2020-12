Roušky? Hnilička a spol. chtějí nařízení zvrátit, řešit budou i počet osob

Současné podmínky pro amatérský sport neumožňují konání soutěží na vnitřních sportovištích, uvedla Národní sportovní agentura (NSA). Její představitelé plánují žádat o zvýšení limitu deseti osob pro sportování amatérů a zrušení problematické povinnosti nošení roušek. Úpravu opatření by ale musela schválit vláda na doporučení ministra zdravotnictví Jana Blatného, který se ke sportování ve vnitřních prostorech staví negativně.

Vláda sice amatérský sport uvnitř formálně povolila od čtvrtka 3. prosince, kdy Česko přejde ze čtvrtého do třetího rizikového stupně, ale už jen nařízením používání roušek ho výrazně ztížila. Ministr Blatný se v pondělí nechal slyšet, že roušky budou povinné minimálně do 12. prosince, kdy končí současný nouzový stav a vláda bude opatření projednávat znovu. Vyzval veřejnost, aby do té doby sportovala pokud možno venku.

NSA vedená Milanem Hniličkou chce zvrátit nejen nařízení o rouškách, ale také předepsaný počet osob. Limit maximálně deseti lidí totiž podle výkladu NSA platí nejen pro tréninky, ale také pro zápasy. To reálně znemožňuje plnohodnotnou přípravu v kolektivních sportech i soutěže. „Budeme jednat o povolení všech členů jednoho týmu pro tréninky a zvýšení počtů pro soutěže, jejichž konání současný stav neumožňuje,“ řekl ČTK mluvčí NSA Jakub Večerka.

Bezprostředně před tím, než se 12. října amatérský organizovaný sport zastavil, byly povoleny soutěže i příprava na ně za účasti maximálně 130 lidí. Do hal ani na stadiony nesměli diváci, ale sportovci nemuseli mít ani uvnitř roušky. Soutěže organizované svazy včetně mládežnických se tak mohly konat. Odborníci varují, že současné zastavení dětského a mládežnického sportu trvající bezmála dva měsíce je pro mladou generaci nebezpečné.

Nová matice opatření pro sportovní aktivity, která upřesňuje obecnou tabulku protiepidemického systému PES, nastavuje i v poměrně uvolněném třetím stupni přísnější režim než ten ze začátku října. NSA se na jejím vzniku podílela, ale konečnou podobu upravila vláda. Vzniklo v ní paradoxní ustanovení, že ve třetím stupni jsou šatny a sprchy otevřené za dodržování určitých režimových opatření, ale v mírnějším druhém stupni by měly být uzavřené.

Do konce roku 2020 Česko podle odhadů vládních představitelů zřejmě zůstane na třetím stupni. Je otázkou, jaký pak bude osud celého systému PES, který i v tom nejmírnějším stupni vyžaduje nouzový stav.