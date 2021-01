Pražská "S" chtějí nový výzkum. NSA si za ním stojí, dotace prý moc neovlivní

Abdallah Sima ve svém prvním derby posílá hlavou míč do sítě Sparty • Michal Beránek (Sport)

Nečekané výsledky průzkumu atraktivity 105 sportů v Česku vzbudily řadu ostrých reakcí, zvlášť kvůli přímé lince na rozdělování dotací pro jednotlivé svazy. Ke kritikům se v pátek přidaly i dvě nejslavnější fotbalové značky v zemi.

„AC Sparta Praha a SK Slavia Praha se společně důrazně ohrazují proti tomu, aby byl sportovní výzkum, provedený Ondřejem Špačkem a prezentovaný Národní sportovní agenturou, použit jako podkladový materiál pro stanovení klíče pro rozdělování miliard korun ze státních dotací pro sport,“ uvádí se v prohlášení klubů.

Sparta a Slavia argumentují kritikou renomovaných průzkumných agentur, které zpochybnily položení otázek i prezentaci výsledků. Ty dva přední fotbalové kluby odmítají akceptovat a navrhují uspořádání nového průzkumu za jiných podmínek.

„Pokud NSA chce marketingové průzkumy veřejného mínění při rozdělování státních dotací zohledňovat, což považujeme za velmi diskutabilní, navrhujeme, aby nový průzkum oblíbenosti a atraktivity sportů v ČR zpracovala minimálně jedna renomovaná mezinárodní agentura. Jsme připraveni se na nákladech profesionálně provedeného výzkumu finančně podílet,“ slibují pražské kluby.

Národní sportovní agentura si ale za výsledky kritizovaného šetření stojí. „Výzkum splňuje všechny parametry a kritéria, která musí mít. Data sbírala renomovaná agentura a výzkum pracuje s odpověďmi více než 5000 respondentů,“ reagoval Jakub Večerka, tiskový mluvčí NSA. „Navíc o rozdělení finančních prostředků mezi sportovní svazy v drtivé většině rozhodují fixní kritéria, velikost členské základny, počet trenérů a jiná tvrdá data. Zmíněný průzkum se na celkovém hodnocení podílí zhruba z pouhých šesti procent.“

Miliardy mají kluby jisté

Tady je třeba krátkého vysvětlení. V programu na podporu sportovních svazů je alokováno 2,885 miliardy korun. Osmdesát pět procent z této částky mají ale svazy jisté na základě tzv. minimální alokace. Tu doporučila Národní sportovní rada, poradní orgán šéfa NSA Milana Hniličky, v němž zasedají experti sportovního prostředí, včetně legend typu Jaromíra Jágra nebo Pavla Nedvěda.

„Je to proto, aby byla zachovaná kontinuita podpory. Svazy můžou přijít v ročním srovnání maximálně o deset procent,“ vysvětluje Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Co přesně to znamená? Osmdesát pět procent z celkové částky zabere 2,452 miliardy korun, ty mají svazy jisté. Proto, aby se nemusely bát velkého propadu peněz z roku na rok a mohly plánovat do budoucna. FAČR má tak například už teď jistých 476 milionů.

Teprve zbylých patnáct procent z tzv. variabilní složky, což činí 433 milionů korun, se rozděluje podle kritérií uvedených ve výzvě NSA. Jen na využití těchto peněz má tak vliv kritizovaný průzkum.

Váhu výzkumu také snižují miniaturní bodové rozdíly v bodovém hodnocení jednotlivých svazů. Ty většinou nepřeváží ostatní kritéria pro rozdělování dotací jako počet členů nebo velikost mládežnické základny. Celkovou částku tak výzkum ovlivní v řádu několika procent.

I svazy, které ve výzkumu příliš neuspěly, můžou teoreticky dostat peněz víc než vloni. K dispozici je totiž o 115 milionů korun víc, než v loňských třech programech na podporu svazů, talentované mládeže a reprezentace, které ještě vypisovalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

„Svazy dostanou zřejmě víc než vloni. Důležité je, že státní peníze jdou i přímo do klubů v programu Můj klub a kluby také dostanou 400 – 600 milionů na provoz a údržbu, což tady chybělo,“ říká Jansta.

NSA hodlá ve výzkumech pokračovat

Faktem je, že po zveřejnění výsledků výzkumu popularity nastal v českém sportu solidní zmatek. Předseda NSA Milan Hnilička i další vrcholní přestavitelé agentury museli po překvapivých výsledcích šetření parametry rozdělování dotací svazovým funkcionářům dopodrobna vysvětlovat. Kritika často mířila na to, že atraktivitu disciplín hodnotili respondenti, kteří se většinou sportu pravidelně nevěnují ani se o něj nezajímají. Po vysvětlení smyslu výzkumu volal například šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

„Jsme přesvědčeni, že námi zvolená forma výzkumu napříč celou populací je ve výsledku spravedlivá, protože je přistupováno ke všem stejně,“ uvedl místopředseda NSA Ivo Lukš. „Samotná skutečnost, že výše navržené podpory sportovním svazům je v dílčím parametru závislá na výzkumu veřejného mínění, není podle názoru NSA nikterak nestandardní.“

Kritérium popularity sportu v parametrech nahrazuje dříve využívané posuzování medailových umístění. To je sice tvrdé kritérium, ve skutečnosti bylo ale obtížné porovnávat hodnotu medailí napříč sporty s různou mezinárodní konkurencí i strukturou soutěží.

Jisté je, že NSA bude v podobných výzkumech veřejného mínění pokračovat. Jedním z jejích hlavních úkolů je totiž rozřadit sporty podle priorit státní podpory.

„Je to začátek diferenciace sportu, k čemuž agenturu zavazuje usnesení vlády,“ vysvětluje Jansta. „Potřebovali nějak začít. S Milanem Hniličkou jsem mluvil. Je mu jasné, že během pandemie covidu nejsme v normální situaci. Je připravený se s radou dohodnout na dalším průzkumu. Budou se dělat často, aby docházelo k aktualizacím.“