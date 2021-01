Sparta a Slavia napadly Hniličkův průzkum: Je zcela neakceptovatelný!

Není obvyklé, aby Slavia a Sparta vystupovaly společně. Nyní se ale dva největší fotbalové kluby v zemi ostře ohradily proti kontroverznímu průzkumu Národní sportovní agentury (NSA) o atraktivitě sportů, podle nichž fotbal co do sledování a provozování výrazně zaostal za ostatními sporty. Průzkum by přitom podle NSA měl být použitý jako jedno z kritérií pro rozdělování miliardových státních dotací. „Takto neprofesionálně provedený průzkum nelze jako kritérium dotace v žádném případě akceptovat," tvrdí Sparta a Slavia.

Průzkum se uskutečnil loni v říjnu na vzorku 5000 lidí nad 15 let. V nabídce bylo 105 sportovních odvětví, která reprezentují národní svazy. Lidé měli míru atraktivity z diváckého a aktivního pohledu posoudit na škále od nuly do deseti.

Výsledky průzkumu pak byly jedním z parametrů, který NSA chce zohledňovat při posuzování výše dotace pro sportovní svazy. Rozdělit mezi ně má téměř 3 miliardy korun.

Takový postup však považují pražské S za nepřípustné. „Takto neprofesionálně provedený průzkum nelze jako kritérium dotace v žádném případě akceptovat. Pokud NSA chce marketingové průzkumy veřejného mínění při rozdělování státních dotací zohledňovat, což považujeme za velmi diskutabilní, navrhujeme, aby nový průzkum oblíbenosti a atraktivity sportů v ČR zpracovala minimálně jedna renomovaná mezinárodní agentura,“ uvádí se v prohlášení na oficiálních stránkách obou klubů. Sparta i Slavia jsou ochotné se na nákladech na nový průzkum podílet.

Výsledky, způsob zpracování i interpretace průzkumu se staly předmětem kritiky. Distancovala se od něj agentura Český národní panel, která se na něm podílela poskytnutím reprezentativního vzorku respondentů ze své databáze. A ostře ho napadly i autority z odborného i sportovního světa.

„Dlouhodobě se tu vede diskuze, jak nastavit co nejtransparentnější způsob rozdělování dotací, a pak přijde NSA s tímto naprosto amatérsky provedeným výzkumem, kdy ani není jasné, kdo jej prováděl. Absolutně si neumím představit, že toto by měl být podkladový materiál, který by měl mít důležitou váhu při rozdělování dotací. To mi přijde buď extrémně nekompetentní, anebo účelové,“ kritizoval ho například šéf LFA Dušan Svoboda.

„Tady prostě udělali soudruzi chybu a je třeba ji přiznat,“ uvedl pak promotér MMA organizace Oktagon Ondřej Novotný. Toho ve výsledcích atraktivnosti sledovanosti "zaujalo" nejen až 78. místo jeho MMA, která přitom zažívá obrovský boom, ale i až osmé místo fotbalu. Ten navíc co do atraktivity možného provozování skončil až sedmnáctý za jógou či minigolfem...

Nejlépe naopak výsledky atraktivity pro sledování sportů dopadly pro hokej. Tedy pro sport, v němž právě Milan Hnilička dlouhé roky exceloval. Sportem, který je pro české obyvatelstvo nejatraktivnější co do jeho možného provozování, pak je prý bowling a kuželky.

Šéf NSA i po kritické odezvě výzkum, který pro něj připravil Ondřej Špaček, dále hájil. Mimo jiné se odvolával na velký, pětitisícový, reprezentativní vzorek. Kritici však výzkumu vytýkají chybnou metodiku kladení otázek i jejich vyhodnocování. Především v tom, že respondenti jen hypoteticky hodnotili atraktivitu jednotlivých sportů, ne to, zda je opravdu sledují či provozují.

NSA zatím na ostrou výzvu pražských "S" oficiálně nereagovala.