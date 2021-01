Svoboda vyzývá Hniličku: Vysvětlete, proč se ten nesmyslný výzkum dělal

Nerelevantní, amatérský, nesmyslný. I těmito přívlastky častuje Dušan Svoboda, šéf LFA, kontroverzní výzkum Národní sportovní agentury. „Nevím, jestli šlo jen o nekompetentnost, nebo to bylo účelové. Doufám, že to Milan Hnilička vysvětlí,“ říká s tím, že si nedovede představit, aby tento průzkum popularity sportů rozhodoval o miliardových dotacích a státní sportovní strategii. Fotbal z výzkumu vyšel i přes největší členskou základnu jako poražený, naopak se radoval hokej či bowling a kuželky.

NSA prezentovala výzkum popularity a atraktivnosti sportů v české populaci. Fotbal to podle prvních reakcí považuje za ránu pod pás. Proč?

„Rána pod pás? Mně to především přijde celé zvláštní a nesmyslné. Občas čteme nejrůznější výzkumy všemožných agentur ohledně čehokoli, občas se tomu člověk i pousměje. A pousmál bych se možná i tomuto výzkumu, pokud by si ho nezadala a neprezentovala ho Národní sportovní agentura. A ještě navíc s dovětkem, že výsledky by měly být použity jako jedno z kritérií při rozdělování sportovních dotací. V té chvíli to legrace přestává být.“

Co vám na výzkumu vadí nejvíc?

„Věcná forma, celkové načasování i jeho celková interpretace. Navíc jsem zaregistroval, že jedna z agentur, která ho podle NSA měla dělat, od něj už dává ruce pryč s tím, že přes ně by něco takového neprošlo a vše si řídili úředníci NSA. Z toho mám tedy velmi špatný pocit a Milan Hnilička by to měl jasně vysvětlit.“

Věděl jste o tom, že se takový reprezentativní výzkum chystá?

„Nikdo nás o ničem neinformoval. Dlouhodobě se tu vede diskuze, jak nastavit co nejtransparentnější způsob rozdělování dotací, a pak přijde NSA s tímto naprosto amatérsky provedeným výzkumem, kdy ani není jasné, kdo jej prováděl. Absolutně si neumím představit, že toto by měl být podkladový materiál, který by měl mít důležitou váhu při rozdělování dotací. Celé mi to přijde buď extrémně nekompetentní, anebo účelové.“

To, jakým způsobem byly ve výzkumu kladeny otázky a že fakticky nesportující většina populace hodnotí atraktivitu jednotlivých sportů, napadly už i další osobnosti. Máte tedy i vy pochybnost o tom, zda nešlo o účelové zadání?

„Toto bych si nedovolil bez důkazů nikdy tvrdit, chci věřit tomu, že to je pouze jedno velké nedorozumění, které se rychle vysvětlí a uvede na pravou míru.“

Milan Hnilička tvrdí, že na reprezentativním vzorku pěti tisíc lidí to holt takto vyšlo. Co vám tedy konkrétně nejvíc vadí?

„Já nepochybuji o tom, že to takhle vyšlo. Co ale rozporuji, je metodika výzkumu, způsob kladení otázek. A pak také to, že většina lidí, která ve výzkumu odpovídala, se zároveň přiznává k tomu, že ho pravidelně nesleduje ani neprovozuje. Přijde mi to stejné, jako kdybyste dělal výzkum o jízdních parametrech automobilů a většinově se na to ptal lidí, kteří nemají řidičský průkaz. Jakou pak asi takový výzkum má relevanci?“

NSA a šéf výzkumu Ondřej Špaček tvrdí, že oni jen hledali sporty, které lidem přijdou nejatraktivnější. A našli hokej co do sledování a bowling s kuželkami co do atraktivity možného provozování populací…

„Rozuměl bych ještě tomu, kdyby si takový výzkum udělalo marketingové oddělení nějaké firmy, které hledá momentální náladu ve společnosti v souvislosti se sportem. Čemu ale nerozumím, že si ho dělá NSA, která tu má systémově sport podporovat a zaštiťovat a ještě podle něj hodlá rozdělovat peníze. Vždyť tu máme tvrdá data kolem počtu členů, klubů anebo data televizní či webové sledovanosti. A jinak že má spousta lidí ráda bowling? Určitě ano. A kdyby se dělal průzkum v normální době kolem Vánoc těsně po večírcích firem, kde se bowling často hraje, možná by ta čísla pro něj vyšla ještě líp... Ale jakou to má relevanci směrem k práci NSA a státní podpoře sportu, to opravdu nevím.“

Je pravda, že u nás je co do čtenosti fotbal a hokej nad všemi sporty, obrovský boom pak zaznamenalo vše kolem MMA. Ve výzkumu NSA jsou přitom bojové sporty úplně na chvostu žebříčku a třeba taneční sport by měl být podobně sledovaný jako fotbal...

„Přiznám se, že jsem dopodrobna ten žebříček dál nestudoval. Když jsem viděl základní výsledky a ty otázky, přešla mě chuť. Tímto amatérským průzkumem nicméně agentura silně poškodila všechny profesionální fotbalové kluby. A víte, čemu ještě nerozumím?“

Povídejte…

„Že se tu výzkum s takovou váhou dělá v době, kdy je sport jako takový covidem neuvěřitelně poškozený a ovlivněný. Vždyť řada soutěží vůbec neběží, veřejnost také nemůže normálně sportovat. A NSA se zrovna v té chvíli ptá celé země, který sport má nejraději. Pokud jde agentuře opravdu o to nastavit co nejférovější systém, měla by svoje úsilí zaměřit jinam.“

Kam?

„Například nechápu, proč tu není silný tlak na vytvoření centrální databáze opravdu aktivních, toto zdůrazňuji, členů svazů. Fotbal toto před pěti roky udělal. Zbavil se takzvaných mrtvých duší, každý rok v lednu je databáze aktualizována, rozdělena podle věkových kategorií. Chceš hrát v rámci svazu fotbal? Musíš být členem. Chceš být členem? Musíš zaplatit pod svým jménem a číslem členský příspěvek. Jednoduché a transparentní. Místo toho se ale NSA ptá babiček, jaký sport se jim nejvíc líbí, když to trochu přeženu.“

Výzkum probíhal v říjnu, kdy se ve fotbale rozjela další korupční aféra. Ovlivnilo i to výsledky v neprospěch fotbalu?

„Určitě je to ovlivnit mohlo, byť je to spekulace. Já teď jen čekám, že NSA odpoví na ty zásadní pochybnosti kolem výzkumu a hlavně nám řekne, proč takový průzkum dělala.“

Je cítit, že důvěra v Milana Hniličku je nyní u některých sportovních svazů včetně fotbalu notně otřesena. Vy osobně mu i dál věříte?

„Nechci to stavět do osobní roviny, s Milanem Hniličkou jsem v pravidelném kontaktu a snažím se mu vysvětlovat svůj pohled na věc. Jsem zvědavý, jak to celé vysvětlí, protože těch negativních reakcí z řady fotbalových klubů je opravdu hodně. Nevím, jestli si také uvědomuje, jak silně po této prezentaci v části sportovního hnutí rezonuje fakt, že býval excelentní hokejista a logicky tedy k nějakému sportu může tíhnout víc. Jeho stěžejní rolí by mělo být určité sjednocování sportu, což se tímto výzkumem úplně nepovedlo.“

V zákulisí se opravdu mluví i o tom, že hokeji tento typ výzkumu rozhodně nevadil…

„Já osobně doufám, že to v tom žádnou roli nehrálo. Protože pokud by to tak bylo, měli bychom na stole opravdu velký problém. A jinak také doufám, že už v nejbližších dnech dojde k distribuci prostředků z programu Covid Sport. To je, myslím, životně důležité.“

Výzkum NSA - TOP sporty (aktivní sportování) • Foto Agenturasport.cz