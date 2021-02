Kritika na rozloučenou. Dlouholetý funkcionář ČOV se pustil do Kejvala

Dlouholetý funkcionář Karel Bauer se pustil do Jiřího Kejvala • Koláž iSport.cz

Atmosféru před blížícími se volbami do vedení Českého olympijského výboru opět rozvířil dlouholetý člen výkonného výboru organizace Karel Bauer. Bývalý šéf jachtingu se s kariérou funkcionáře rozloučil dopisem představitelům členských organizací a členům pléna ČOV, v němž zopakoval výtky vůči současnému předsedovi Jiřímu Kejvalovi.

Místo kyticí rozhazuje Karel Bauer po svém čtyřletém angažmá ve výkonném výboru ČOV výtky, které kritizují transparentnost hospodaření olympijské organizace a pokles přímé podpory sportovním svazům z prostředků, které vydělává marketingová společnost Česká olympijská.

Bauer před volbami do vedení ČOV rozeslal představitelům členských organizací a členům pléna ČOV hodnocení svých posledních čtyř let ve funkci. A podobně jako ve své rétorice před původním podzimním termínem voleb je vůči aktuálnímu vedení reprezentovanému Jiřím Kejvalem značně kritický.

„Motivovalo mě, že končím ve výkonném výboru, a že by bylo fér říct členům, co jsem tam dělal,“ vysvětlil Bauer. „Léta bojuju, aby se ekonomické informace podávaly srozumitelně, transparentně, aby se na jejich základě mohlo zodpovědně rozhodovat. Myslím si, že to tak není.“

Bauer se svými připomínkami vystoupil už několik týdnů před původním termínem voleb do vedení ČOV, které se měly konat 8. října. Kvůli komplikacím způsobených pandemií koronaviru byl jejich termín následně několikrát odložen a nakonec budou olympionici volit 26. února, kvůli současné situaci se ovšem volby budou konat mimo tradiční olympijské plénum. O funkci předsedy ČOV se kromě Kejvala uchází také Filip Neusser.

Bauerovi vadí, že podíl příspěvků svazů z peněz, které vydělává marketingová společnost Česká olympijská, za Kejvalova vedení klesl z necelých osmnácti na 3,1 procenta. Kritizuje smysl pořádání tzv. olympijských festivalů, které ČOV organizuje od roku 2014. Tvrdí, že členové pléna nedostávají relevantní ekonomické informace o vedlejší hospodářské činnosti ČOV, že rozpočty a jejich vyhodnocování přestaly být kontrolované údaji z účetnictví. Tvrdí také, že nebylo dodržováno usnesení pléna o povinnosti komentovat ve zprávách výdaje nad 200 tisíc korun. A že pool marketingových projektů vedl k nárůstu pracovníků podílejících se na jejich realizaci.

Kejvalovo vedení po Bauerově podzimní kritice prezentovalo podrobný přehled vlastního hospodaření.

149,43 O tolik milionů korun klesly za předsednictví Jiřího Kejvala v ČOV příspěvky svazům prostřednictvím České olympijské v letech 2013–2020 oproti předchozímu období v letech 2005–2012.

„Ve zprávě o činnosti ČOV za roky 2016–2020 byly po ekonomické stránce relativně dobře popsané jednotlivé projekty. Poprvé bylo možné se podívat, kolik který projekt stál, z čeho, a z jakých zdrojů byly náklady na ten projekt hrazené. Ale zcela tam chyběla konfrontace nákladů a zdrojů s marketingovými příjmy Českého olympijského výboru,“ tvrdí Bauer.

Jádrem Bauerovy kritiky je konkrétní přínos projektů ČOV sportovním svazům. Vymezuje se především proti olympijským festivalům.

„Není to naznačování, že se děje něco nepravého, pouze upozornění, že informace nejsou dostatečně transparentní, aby se mohly posuzovat projekty, které mají smysl,“ vysvětluje Bauer.

Kejval se k současné Bauerově aktivitě vyjádřil stručně: „Hospodaření pravidelně schvaluje plénum ČOV. A trefovat se do nás za to, že pracujeme a jsme aktivní, je absurdní.“