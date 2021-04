Amatérský sport od pondělí: fotbal venku bez brankáře, dovnitř se nesmí

Amatérskému sportu se částečně otevírají zabouchnuté dveře. A to navzdory tlaku mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) pod vedením epidemiologa Petra Smejkala, která varuje mimo jiné před setkáními dvaceti lidí venku.

„Je potřeba se na to podívat nejen v korelaci s odbornými stanovisky, ale i v korelaci s jednotlivými zákonnými opatřeními. My jsme se snažili omezit jenom to, co více méně omezit lze podle pandemického zákona,“ uvedl Arenberger. „Pandemický zákon nám neumožňuje dělat zásadní omezování, co se týče shromažďování osob. Kdybychom řekli, že dovolíme jen kontakt tenistů na kurtu, tak nám to právníci velice brzo rozorají a řeknou, co na tom ministerstvu blbnou.“

Nouzový stav v Česku po víc než půl roce skončí v neděli a od pondělí se politici musí řídit pandemickým zákonem. Podle Arenbergera tak mohou venku sportovat skupiny až dvaceti osob, bez využití vnitřních sportovišť či šaten.

„Prostě může dvacet lidí pobíhat po hřišti,“ řekl Arenberger.

Ministr však zpochybnil právní výklad České unie sportu i Národní sportovní agentury, podle kterého můžou od pondělí na základě mimořádných opatření sportovat i členové sportovních klubů, které mají formu spolku, v maximálně desetičlenných skupinách i uvnitř.

„Ve vnitřních sportovištích můžou sportovat pouze osoby v rámci výkonu zaměstnání, znamená to, že to jsou profesionální sportovci. Amatérští sportovci tedy nemohou využívat vnitřní sportoviště, ani v rámci spolkové činnosti. To je výklad našeho právního odboru,“ uvedl Arenberger.

Podle České komory fitness (ČKF) je ale opatření v takovém znění v rozporu se zákonem, komora se ohradila předžalobní výzvou, kterou zaslala resortu zdravotnictví. ČKF tvrdí, že ministerstvo zdravotnictví nemůže vydávat tak zásadní plošná omezení, která jsou ale prakticky zákazy, a že resort může u sportovišť, bazénů či saun pouze omezit činnost za jasně daných podmínek, nemůže ji ale zakázat.

„Právníci nás určitě do čtrnácti dnů, tří týdnů spláchnou, že nemáme nic omezovat. My jsme si toho vědomi,“ uvedl Arenberger. „Hlavní prioritou bylo zahájení školní docházky. Toto oddálení zahájení sportovních činnosti uvnitř nám aspoň trošku nabídne možnost posoudit epidemiologickou situaci. V žádném případě bychom se nechtěli vracet zpátky a nechat doma děti trvale, jenom kvůli tomu, že jsme otevřeli vnitřní sportoviště.“