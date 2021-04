Plán pro trénink sportovců: venku až dvanáct lidí, ale jen po dvojicích

Nová pravidla oznámil v pondělí po jednání vlády na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger. „Tyto podmínky zajišťují, že hráči budou v bezpečí a vzájemně se nenakazí. Čísla jsme konzultovali s panem Hniličkou a jeho týmem a dalšími, kteří byli u jednání. Poradili nám to sportovci,“ uvedl Arenberger.

K dalšímu rozvolnění nemá dojít dřív, než za čtrnáct dní. „Příští sobotu se sejdeme s hygienčou a zástupci sportovců a budeme situaci vyhodnocovat. Snažíme se najít řešení, jak by mohl balíček vypadat a pustit do světa. Epidemiologická situace je stále křehká a složitá,“ dodal ministr.

Proč může na hřiště pouze dvanáct sportovců? „Je to kompromis asi 20hodinového jednání, i když se zdá, že jsme to odstřelili od boku, odpracovali jsme na tom hodně času. Bylo potřeba nastavit hranici, ale ne to přehnat. Kdybychom řekli, že na Strahově mohou být lidé v rozestupech, mohla by tam být spartakiáda, to jsme nechtěli,“ vysvětil ministr.

A jak by mohl takový trénink vypadat? „Bude se jednat o kruhový trénink. Budou vytvořeny dvojice, trenér to musí zorganizovat tak, aby se jedntlivci nesbližovali víc než deset metrů. Komunikovali jsme to přs celý víkend a dospěli ke ompromisu s odřenýma ušima. Jsem rád, že se děti začnou hýbat,“ odpověděl Arenberger.

Na umožnění sportování dvanáctičlenným skupinám rozdělených do dvojic se ministr a premiér Andrej Babiš dohodli v neděli večer s vrcholnými představiteli sportovního prostředí. O tom, jak budou velké rozestupy, ale podle informací ČTK nebyla řeč.

„Náš návrh byl jeden sportovec na patnáct metrů čtverečných, což bohužel pro pana ministra a jeho expertní tým nebylo přijatelné. Takže aby se mohli amatéři vrátit na sportoviště, souhlasili jsme s jejich požadavkem desetimetrových rozestupů,“ uvedl pro ČTK předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

I s nevítanou podmínkou kompromis přivítal. „Situace ohledně nesportování je vyloženě alarmující, proto je nutností bezodkladně vrátit děti zpátky na sportoviště. A to tento návrh umožňuje,“ řekl. Další jednání by se mělo uskutečnit koncem týdne. „Naším cílem je, aby v případě příznivých epidemiologických podmínek došlo brzy k dalšímu rozvolnění na venkovních sportovištích a otevření vnitřních, protože je tu mnoho sportů, které venku provozovat nelze,“ řekl Hnilička. Vnitřní sportoviště zůstávají pro veřejnost uzavřena. Nesmějí hrát ani dva tenisté v hale, i když pro jinou aktivitu by se ve vnitřních prostorách sejít mohli.

Dění kolem obnovení amatérského sportu nabralo na konci minulého týdne překotný spád. Původně mělo být ode dneška povolené sdružovat se venku ve dvaceti lidech, což by umožnilo sportovní aktivity až pro dvacetičlenné skupiny. To ještě v pátek brzy odpoledne ministr potvrdil, ale pak vyslyšel argumenty odborné skupiny MeSES a rozhodl ponechat limit pro shromažďování na dva lidi uvnitř i venku. Fungování na sportovištích je podle něj jen interpretací tohoto nařízení, které v pondělí potvrdila vláda.