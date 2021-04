Nelogické, ale pojďme sportovat. Co za variantu odmítli epidemiologové?

„Jsme jednoznačně rádi, že vláda přistoupila alespoň na kompromisní variantu. Konečně nebude jedno velké fotbalové hřiště využívat pouze jedna dvojice, ale šest dvojic a celkem dvanáct lidí bude moct sportovat za bezpečných pravidel. Tím se otevře sportovní spolková činnost, kluby a jednoty mohou připravovat tréninky. Zaktivizují se konečně trenéři, kteří doposud pracovali hlavně online, a dětem se vrátí motivace,“ uvedl pro ČTK předseda ČUS Miroslav Jansta. „Přijímám to jako konsenzus. Pojďme už konečně bezpečně sportovat,“ doplnil ho šéf SSS ČR Zdeněk Ertl.

Na mimořádně velkých rozestupech trvali epidemiologové, jinak by pro ně jakékoliv uvolnění sportu nebylo průchodné. „Z 15 metrů čtverečních na osobu, což jsou téměř čtyři metry mezi osobami (převzato z portugalského modelu), se udělalo 10 metrů délkových, ale budiž. Snad i to lidi přijmou, i když si o tom budou myslet například po cestě plnou tramvají své,“ komentoval to Jansta.

Rovněž Ertl se pozastavil nad tím, že požadavek vůči sportovcům nemá obdobu. „Když na farmářských trzích mají lidé za sebou dva metry, čekají na zmrzlinu a jsou na sebe ve frontách v obchodech nalepení, tak působí poněkud nepatřičně, že někdo chce na fotbalovém hřišti, aby dvojice měly kolem sebe deset metrů,“ uvedl. Při sportu ale na rozdíl od jiných aktivit v zastavěném území nemusejí lidé nosit roušky.

Organizované a kontrolovatelné tréninky považuje Jansta za bezpečnější aktivitu než živelné sportování na veřejných hřištích a v parcích, které je zejména za hezkého počasí často k vidění. „Každý, kdo byl venku a není zavřený doma, tak vidí, že lidi potřebují pohyb. Děti se dají obzvlášť těžko udržet doma, aktivity na veřejných hřištích tak probíhají naprosto živelně a bez režimu. Je to horší, než kdyby se organizovaně sportovalo v klubech,“ poznamenal.

Oba to stejně jako předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička vnímají jako první krok k postupnému rozvolňování sportu. Další jednání vrcholných sportovních funkcionářů s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem je naplánované na sobotu.