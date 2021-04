Devastující ztráta. Trenéři popsali rok dětí bez sportu a jeho dopady

V malých klubech, jako jsou Čakovice, budeme začínat s výchovou mládeže vlastně skoro od začátku. Přesto se nemůžu dočkat, až ten každodenní blázinec zase vypukne. Na rok 2022 plánujeme uspořádat velkou oslavu výročí 110 let založení klubu. Snad nám to situace dovolí.“

Ti nejmladší ve věku 6-9 let to rychle doženou. Neprobíhá u nich raná specializace na fotbal, trénink tvoří pohybové hry, obratnostní cvičení, soutěže všestrannosti. Fotbal vlastně obsahuje jenom třetinu celkové náplně tréninku. Kluci ve věku 10-13 let to budou mít složitější. Při delším než ročním výpadku tréninku vlastně přicházejí o takzvaný zlatý věk učení dovedností. Mnozí z nich budou mít problém manko dohnat, nehledě na chybějící sociální kontakt se spoluhráči a kamarády.

Z mého pohledu trenéra, funkcionáře a rodiče je nejhorší, že děti nemůžou chodit do školy a plnohodnotně sportovat v kolektivu. Žádná distanční výuka a ani sebelepší individuální trénink jim nenahradí kolektiv a sociální kontakty. Na dětech to zanechá nezvratitelné stopy.

Přípravu nám komplikovala mnohdy chaotická a nelogická rozhodnutí, kdy jsme večer nevěděli, co budeme moci dělat druhý den, a co platilo ráno, kolikrát neplatilo už odpoledne. A naopak. Náhle jsme ale nemohli a nemůžeme dělat vůbec nic. Už to trvá víc než rok. My, co jsme chodili hrát a trénovat spoustu let pětkrát i šestkrát týdně a každoročně pořádali několik velikých turnajů pro nejmladší kategorie, opravdu trpíme.

„Před rokem v únoru jsme měli trénink a sledovali v médiích, jak se u nás v Čechách objevili první nakažení covidem. Říkali jsme si, že jestli nakažených bude do večera celkově 100, tak to bude něco. Nenapadlo by nás, že přijde zavírání sportovišť, obchodů, služeb a škol. Začala pro nás hodně divná doba. Řešili jsme nepředstavitelné situace, jak trénovat ve skupinách po deseti, po šesti, po dvou a najednou třeba vůbec.

Pokud jde o srovnání se zahraniční konkurencí, nemyslím si, že v tom by měl být až takový problém. Protože náš sport je obrovsky finančně nákladný, víc dětí by to na vrcholné úrovni stejně nedělalo. A ti, kteří jsou ve špičce, stejně improvizovaně jezdili. Třeba do Polska. Průser každopádně je, že bude menší základna, ze které mohou vyrůst potenciální reprezentanti. Nebude takový výběr.“

Na druhou stranu můžeme mít oproti vnitřním sportům výhodu v tom, že venku na horách se dá bezpečně pohybovat celoročně, navíc je to individuální činnost. Kdo nemohl trénovat kolektivní sport v hale, při návratu si třeba řekne, že to stejně nikam nepovede, protože ne všichni sami makali, a mužstvo nemusí být konkurenceschopné. Je možné, že kdo z dětí měl víc sportů, bude teď inklinovat právě k lyžování. I když to jsou jenom odhady.

U lyžování je klíčový kontakt se sněhem. Hlavně u nejmladších dětí je důležité, aby si osahaly, jak spojení s podložkou funguje, potřebují si osvojit cit pro sníh. Čím déle to bude trvat, tím hůř. Navíc když jsou děti malé, nebojí se rychlosti, jdou do toho po hlavě. Až když začnou sílit, mohou mít vnitřní brzdu, jsou opatrnější. K rychlosti už se pak nevrátí. I proto je problém, když jsou děti bez sněhu.

Myslím si, že přijdeme hlavně o děti, které se tomu věnovaly spíš ze setrvačnosti. Když na tak dlouhou dobu vysadí, zjistí, že pro ně bude jednodušší, když to dělat nebudou. Tady se stejně jako v jiných sportech projeví hlavně to, s jakou láskou k tomu přistupují. U dětí okolo dvanácti, čtrnácti let, kdy se pomalu blíží k pubertě, je to zvlášť citlivé. Začínají vzdorovat. O to větší je, bohužel, pravděpodobnost, že o ně přijdeme.

„Jediné, co je, v uvozovkách, malinko pozitivní: jako oddíl jsme ušetřili peníze, protože závody i organizované tréninky byly zrušené. Tahle nečinnost nás stála méně, ale to rozhodně není dobře. Pořádné závodní lyžování stojí skoro dva roky, protože předtím nebyl sníh.

Zásadní komplikaci vidím především v délce trvání těchto omezení. Pokud by bylo možné trénovat třeba 2-3 týdny ve skupině po šesti, pak by přišlo omezení na 1-2 týdny, ve kterých by se trénovalo on-line nebo samostatně, a následně by se navázalo znovu tréninky po šesti, dalo by se to překlenout bez velkých problémů. Přerušení na 4-6 týdnů je však příliš dlouhé.“

Přitom ztráta motivace je naprosto jasná. A nejen u dětí, ale i u rodičů a bohužel i u trenérů. Snad všechny ta současná situace otupila. Na zpětné vazbě od dětí je znát, že se jim do plnění úkolů na dálku nechce, stejně jako na začátku. Jak jednou vynechají a zjistí, že se vlastně nic moc nestalo, vynechají znovu. Zapojil jsem do aktivit i rodiče, ale dostávám už nějakou dobu informace, že dostat děti ven z domova je čím dál obtížnější. Navíc i rodiče nemají dost energie motivovat děti ke sportu při řešení řady dalších problémů spojených se současnou situací.

Vedu asi 45 svěřenců ve věku 12 - 20 let. Jsem v kontaktu s řadou trenérů. Nezaznamenal jsem ani jeden případ, kdy by došlo k přenosu nemoci COVID-19 při tréninku ve venkovním prostředí. Prokazatelně jsem měl na tréninku děti, které byly za jeden až dva dny pozitivně testovány, nakazily domácnost, ale nedošlo k přenosu na jiného sportovce. Existují i zahraniční studie tvrdící, že při venkovním sportu je minimální možnost přenosu nákazy. Ovšem jako by nebyly brány v potaz.

Co by se dalo a mělo dohnat, není z mého pohledu na klubech nebo trenérech, ale někde výš. Tam by měli promyslet, jak vrátit sport mládeži. Pomoc státu konkrétně pro moderní pětiboj jsem nezaregistroval žádnou. V případě atletiky se aspoň povedlo získat výjimku a uspořádat několik halových závodů, za což jsem moc rád.

Na druhou stranu věřím, že máme dost šikovné trenéry a uděláme maximum pro to, aby se tréninkový výpadek projevil co nejméně. Kreativita a schopnost přizpůsobit se ztíženým podmínkám jsou velkou předností českých trenérů. Pokud ale dojde k tak fatálnímu zákazu organizovaného sportu, ani šikovný trenér si bez porušení vládních opatření neporadí.

Pro přípravu v moderním pětiboji je naprostou katastrofou uzavření bazénů. Asi nikdo teď nedovede odhadnout, jaký to bude mít dopad. Odborníci říkají, že je znát výpadek po necelém týdnu. Natož po mnoha měsících… Podobné to bude s tréninkem dalších disciplín – střelby a šermu. Na běžeckou přípravu by to zásadní vliv mít nemělo.

Trénink jeden na jednoho u starších sportovců je fajn. Můžete se plně věnovat jen jim. Ale i to má háček - pokud máte zabezpečit přípravu 15-20 svěřenců 5x týdně, časově se to nedá zvládnout. Takže podle mě je řešením skupinový trénink po šesti sportovcích. To by měla být cesta, jak udržet děti u sportu a zabezpečit jejich fyzický i sociální rozvoj.

Nenávratně ztracené jsou každopádně všechny závody, které se nekonaly, a zážitky, které z nich holky mohly mít. Naposledy závodily více než před rokem. Jinak jsme optimističtí a uvidíme, co se nám podaří dohnat. V některých zemích se i dětské kategorie mohly připravovat, takže se obávám, že to bude mít velký vliv. Pár let určitě potrvá, než tohle tréninkové manko doženeme. Nejvíc se v tomhle ohledu bojím o ty úplně nejmenší, kterým bude chybět technický základ.

Je to citlivé v každém věku, nejenom u patnáctiletých holek. Já teď jinou skupinu netrénuji, tak to nemůžu posoudit. Holky ale v tomhle věku sportem žijí. Bohužel přišly o poslední roky v kategorii starších žákyň, kdy jsme od nich čekali velké výsledky, a v příštím roce, pokud už budeme fungovat normálně, přejdou do kategorie juniorek, kde už je velmi těžké se prosadit, a to zejména v mezinárodní konkurenci. Navíc je tento věk extrémně důležitý ve výkonnostním posunu, kdy by se měly navyšovat tréninkové hodiny a holky by se měly vyplavat mezi dospělé.

Pokud jde o motivaci, po první karanténě jsem naopak pozorovala, že se holky do vody obrovsky těší a váží si toho, že můžou trénovat. I ty holky, které s motivací ke sportu před covidem bojovaly. Teď už je to samozřejmě hrozně dlouhé a s tím, jak odškrtáváme další a další neuskutečněné závody, které měly být i dosavadním vrcholem jejich kariéry, je to stále těžší. Holky ale musím pochválit, pracují perfektně.

Pro nás trenéry je celkem výzva vymýšlet stále nové aktivity a oživení, aby tréninky nebyly stereotypní. V naší skupině (14 až 16 let) zatím žádný potvrzený úbytek holek nemáme, ale uvidíme, jak to bude vypadat, až se zase otevřou bazény. Holky si přeci jenom odvykly na zápřah.

Přes léto, po otevření bazénů, jsme trénovaly celé prázdniny, kdy holky obvykle mívají volno, abychom nahradili výpadek a připravovali jsme se na podzimní posunuté mistrovství republiky. Bohužel, to bylo také zrušeno. A od října, až na čtrnáctidenní výjimku před Vánoci, jsou holky doma. To už na řadu přišly zase on-line tréninky, protože jiná možnost nebyla.

Každý den máme on-line tréninky minimálně na hodinu, kdy holky posilují a pracují na flexibilitě, která je v našem sportu potřeba. Já si s nimi taky vždy zacvičím a přidávají se i někteří rodiče. Sportovní vyžití totiž chybí nám všem. Časově je to tedy pro nás trenéry méně náročné, ale s naším sportem to tolik společného nemá a už se všichni těšíme, až se vrátíme do bazénu.

Je to devastující ztráta

HOKEJ

Petr Vojan,

šéftrenér mládeže HC Škoda Plzeň a hlavní kouč hokejové juniorky

„Myslím, že v kategorii žáků nás covid zasáhl velmi podobně jako všechny ostatní kluby v republice. V podstatě na rok, zatím, totálně zastavil veškerou činnost. Co se akademických celků týká, musím říct, že během úvodu sezony, do říjnového přerušení soutěže, jsme jako dorost i juniorka spadli hned třikrát do karantény. To bylo něco, co nás v té době dostalo do opravdu velkých problémů.

Měli jsme obrovské tréninkové manko, protože některé týmy to prošly úplně bez karantény, někdo s jednou, maximálně se dvěma. Později po zrušení celé soutěže a prakticky i sezony už na tom byli všichni podobně. Stejně zoufale a bez světýlka na konci tunelu.

Nejvíc jsme se potýkali s tím, že hokej je velice specifický sport a trénink na ledě se prostě nedá nahradit žádným tréninkem venku. To je opravdu problém.

Kluci to na aplikacích při on-line trénincích nějakou dobu vždycky vydrželi, ale potom to už padalo. Motivace, týmovost, sociální kontakty, to vše klukům moc chybí. Navíc u malých dětí musí při domácím tréninku na suchu vydatně pomáhat rodiče. A ne každý má čas.

Upřímně mám obavy, že se děti nebo někteří mládežnici k hokeji nevrátí. Určitě k tomu dojde, ale v jaké míře? To ukáže až doba, kdy se budou kluci moct vrátit k tréninku, a my uvidíme, kdo dorazí. To se týká hlavně těch nejmenších. Projeví se to až později, kdy budeme mít menší hráčskou základnu. Je na každém, jak se k tomu postaví a během pauzy sám maká. Je mi jasné, že ne každý k tomu přistoupil stejně zodpovědně.

Když budu mluvit jen za juniorku, kluci individuálně makali svědomitě. Všichni si uvědomují, že hrají, i když teď opravdu v uvozovkách, o svoji budoucnost a že si prostě nemůžou dovolit nic vypustit. Navíc všichni vědí, co nás čeká v příští sezoně, a my jim to pořád připomínáme. Z nejvyšší juniorské soutěže totiž bude sestupovat až pět týmů...

Pokud jde o výkonnost a to, co se dá dohnat, nebo naopak ne, roli hraje kategorie i věk. Je to ale bez přehánění devastující. Nenahraditelná ztráta. Kondice, dovednosti a herní myšlení se musí kluci naučit vždy v určitém věku. Říká se tomu senzitivní období, a pokud ho propásnou, učení později nemá takový účinek. To je ta devastace. Jak jsem říkal dřív, krátkodobě to bylo únosné, v podstatě i oživení tréninkového procesu, ale dlouhodobě to je neudržitelné. Zeptejte se učitelů na distanční výuku, je to podobné.

Naše Plzeň je známá tím, že pravidelně umí do áčka zapracovávat mladé hráče. Jak to bude teď? To se teprve uvidí, ale samozřejmě kluci v rozhodujícím věku, kdy do toho musí šlápnout a kdy se mají zařadit mezi dospělé, vůbec netrénují, nehrají zápasy, nerozvíjí se. Potom je těžké naskočit mezi chlapy, kteří navíc trénovali a hráli celý rok. Bohužel.

A jestli nám nějak pomohl stát? To je ta nejlepší otázka, ironicky, samozřejmě. Vůbec nijak nám nepomohl. Totálně nám vypnuli mládežnický sport. Takže ve vztahu ke sportu toho v posledním roce moc pozitivního nevidím.“