Bronzový Krpálek: Obrovská radost! Byl to nástřel směrem k olympiádě

Judista Lukáš Krpálek zase získal bojové sebevědomí. Zklamání z loňského ME v Praze nechal za sebou a z Lisabonu veze z evropského šampionátu bronzovou medaili. „Doufám, že to bude velký nástřel směrem k olympiádě,“ říká Krpálek, který před červencovým startem v Tokiu už další závod neplánuje.

Jak výsledek z Lisabonu hodnotíte?

„Za mě obrovská radost z bronzové medaile. Určitě obrovská spokojenost, odjížděl jsem s tím, že bych rozhodně chtěl bojovat o medaili, a že bych ji chtěl vybojovat. To se povedlo.“

Jak hodnotíte jednotlivé zápasy? Hned na úvod jste narazil na Bělorusa Vachovjaka, který vás nedávno v Tel Avivu překvapivě porazil…

„Pro mě velmi těžký soupeř, velmi nepříjemný. Měl jsem mu co vracet, to se povedlo. Po třech minutách jsme se dostali na zem, udělal jsem svoji oblíbenou techniku a soupeře jsem udržel.“

Co říct ke čtvrtfinále s Gruzíncem Matiašvilim?

„Pro mě další velmi těžký soupeř, několikrát jsem s ním prohrál. Tohle vyšlo výborně, podařilo se mi ho porazit opět v boji na zemi, kde jsem ho chytil do držení a zároveň do páky, následně zápas vzdal.“

V semifinále vás čekal Nizozemec Grol, s nímž máte nejhorší zápasovou bilanci…

„Byl to další nesmírně těžký zápas, kde jsem bohužel udělal jednu chybu, nastoupil jsem do chvatu, soupeř mě otočil, okontroval a bylo to ohodnocené ipponem. Takže jsem, bohužel, prohrál. Nemyslím si, že by to byl zas tak špatný zápas. Prohra to sice byla, ale pro mě obrovské zkušenosti směrem k olympiádě a celkově do budoucna. Spíš bych to bral pozitivně.“

Jak jste prožíval vítězný zápas o bronz s Izraelcem Sassonem, bronzovým medailistou z minulé olympiády v Riu? Těsně před koncem základní doby jste udělal chybu a musel jít do golden score…

„Tenhle zápas jsem měl docela dobře pod kontrolou, podařilo se mi hodit na wazari na krásné sode. Následně jsem docela hezky držel zápas, bohužel sedm vteřin do konce Izraelec vyrovnal kvůli mé chybě. Možná zbytečně jsem plašil, poskakoval a Sasson toho využil a hezky mě hodil na wazari. Zápas srovnal a pokračoval v prodloužení. V tu chvíli jsem byl hodně naštvaný, že jsem to vůbec dopustil. Nicméně, jak jsem to pak v prodloužení rozjel, to bylo něco nádhernýho… Podařilo se mi hodit krásné osoto a zápas vyhrát.“

Co vám šampionát naznačil směrem k blížící se olympiádě?

„Jsem velmi spokojený, myslím, že děláme velké pokroky jak v přípravě na soustředění, tak v připravenosti na závodech. Jsem rád, že se mi po třech letech zase podařilo vybojovat medaili na mistrovství Evropy. Doufám, že to bude velkej nástřel směrem k olympiádě. Pro mě to byl pravděpodobně poslední start před olympiádou a teď se budu maximálně koncentrovat a připravovat směrem k olympiádě a tam budu doufat, že to hlavně vyjde, že se medaile povede.“