Životní úspěch Krpálkova následovníka. Klammert má Tokio na dosah, co chybí?

Je to cesta plná protivenství, ale David Klammert se s překážkami pere pořád dokola. A v Turecku se dočkal pořádné odměny. Na medaili z významného turnaje čekal dlouhé tři roky od třetího místa v Grand Prix v Tunisu. Na Grand Slamu si ji ale vydobyl poprvé.

„Moc jsem ji chtěl, a hrozně dlouho. Konečně se to povedlo, jsem nesmírně šťastný,“ líčil Klammert. „Dává mi to zase větší chuť a sílu tvrdě makat před vrcholy, co mě ještě čekají, a v boji o olympijskou kvalifikaci, která bude náročná do poslední chvíle.“

Tahle mise má velkou emociální sílu. Klammerta trénuje Marcel Frenštátský, jenž před lety ve střední váze vedl nadějného Alexandra Jurečku, který však tragicky zahynul při potápění. V jeho duchu teď Klammert i Frenštátský dál bojují o olympijský sen.

Ten se jim už koncem loňského podzimu skoro ztrácel, když Klammerta v úvodních fázích turnaje přetlačil Francouz Clerget.

„Dokud je jiskřička naděje, budu o olympiádu bojovat!“ sliboval tehdy Klammert.

A slovo drží. Začátkem roku sice na Masters v Dauhá opět narazil na Clergeta a pak brzy vypadl i při domácí European Open v Praze. Z Grand Slamu v Taškentu ale už přivezl dvě vítězství. A v Antalyi vystřihl svůj životní turnaj. K bronzu se propracoval přes pět vítězných zápasů, prohrál jen se silným Maďarem Tóthem ve čtvrtfinále po kontroverzním třetím trestu v prodloužení.

„Třetí trest ve čtvrtfinále byl velmi přísný, ale někdy to tak je. Občas trochu pomůžou a někdy vás lehce zaříznou. Rozhodčí to vidí prostě z jiného pohledu, plus mají další za kamerou,“ reagoval Klammert.

Přes opravy se ale propracoval až do boje o bronz, kde v prodloužení hodil na bok Tádžika Komronšocha Ustopirijona.

„Zápas o bronz byl pro mě velmi náročný. Už před ním jsem chytal hrozné křeče, které se v zápase znovu projevily. Můj úchop nebyl tak silný, což je proti takhle silovému typu judisty, jako je Ustopirijon, problém,“ líčil Klammert. „Ale říkal jsem si, že musím vydržet do goldenu, a že v prodloužení, když se povede jedna akce, jedno skóre, tak vytoužená medaile je moje. To mě hnalo dopředu.“

Klammert se tak v olympijské kvalifikaci ve své váze posunul na pětadvacáté místo a v souboji o evropskou kontinentální kvótu je třetí nad čárou ponoru.

„Od Davida to byl excelentní výkon, který obsahoval všechno,“ chválil Klammerta reprezentační šéftrenér Petr Lacina. „Skvělý boj o úchop, dobrá taktika a timing do chvatů. Sedmkrát dokázal hodit! Dokonalá psychická koncentrace a pohoda, když v konci kvalifikace je na závodníka obrovský tlak. Zvládl to perfektně a šel si za výsledkem.“

Další šanci bude mít Klammert příští týden na mistrovství Evropy v Lisabonu.