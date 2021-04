Sport reaguje na trest pro Floydova vraha. Léčba začíná, zní z NFL a NBA

Chauvin byl loni v květnu jedním ze čtyř policistů, kteří byli přivoláni kvůli podezření majitele místní samoobsluhy, že šestačtyřicetiletý recidivista Floyd zaplatil falešnou bankovkou. Floyd zemřel poté, co mu Chauvin při zatýkání devět a půl minuty klečel na krku, i když si Floyd stěžoval, že nemůže dýchat. Porota ho teď shledala vinným u dvou obvinění z vraždy a jednoho obvinění ze zabití, přečetl soudce. O délce trestu zatím rozhodnuto nebylo.

„Dnešní výsledek soudu s Derekem Chauvienem nenapraví ztrátu života. Pan George Floyd tady s námi dnes měl být. Naše srdce jsou s Floydovou rodinou, chápeme, že bolest, hněv a frustrace neodejdou ani, když je spravedlnosti učiněno za dost,“ uvedl komisionář NFL Roger Goodell.

V podobném stylu mluví i hráči. Výrok poroty oceňují, ale upozorňují, že problémy současné Ameriky jím nemizí.

„I když jsme za tento verdikt vděční, práce na vyléčení našeho nemocného systému je teprve na začátku. Musíme změnit způsob, jakým přemýšlíme,“ prohlásil Demario Davis, linebacker New Orleans.

V NFL začal na sociální a rasové problémy Ameriky už před pěti lety upozorňovat quarterback Colin Kapernick, který jako první přišel se symbolickým pokleknutí během americké hymny. Liga od té doby výrazně změnila svůj postoj. Goodell se po loňské Floydově smrti omluvil, že se NFL problematické situaci dost nevěnovala.

Podobně na zprávu o rozsudku pro Chauvina reagovala i basketbalová NBA.

„Je to úleva. V posledních pár dnech tým obklopovala úzkost, nejenom kvůli verdiktu, ale samozřejmě i z toho, co se může dít v naší komunitě,“ uvedl Chris Finch, kouč Minnesota Timberwolves.

„Je to důležitý den pro naši zemi,“ reagoval Stan Van Gundy, trenér New Orleans Pelicans. „Někdo zbytečně zemřel před našima očima. Přímo před námi všemi, protože jsme to mohli vidět na videu. A žádný verdikt to nezmění. Je těžké oslavovat, protože jsme od chvíle, co byl George Floyd zabit, byli svědky dalších podobných incidentů.“