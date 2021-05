Další rozvolnění. Za týden se otevřou fitness centra i vnitřní sportoviště

Od příštího týdne by mohly děti od 18 let sportovat po větších skupinách, povinností budou ale testy • Profimedia.cz

Za týden se otevřou vnitřní sportoviště až pro deset lidí, pokud budou rozděleni do dvojic a na každého bude vycházet minimálně patnáct metrů čtverečních plochy. Vyplývá to z mimořádného opatření, které v pondělí schválila vláda. Znamená to od 17. května nejen otevření fitness center, ale také umožnění individuálních sportů uvnitř. Například v badmintonové hale se bude moci hrát na několika kurtech vedle sebe. Nyní platí, že mohou uvnitř sportovat maximálně dva hráči mladší osmnácti let, přičemž mohou být pod dohledem trenéra.