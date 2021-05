Povolte amatérské soutěže venku, vyzývá vládu ČUS. V hale chce 20 lidí

Otevřely se obchody a služby, příští týden budou možné kulturní akce i provoz restauračních zahrádek. „Ale dvěma milionům registrovaných sportovců v klubech a jednotách i dalším několika milionům rekreačních sportovců je stále tvrdošíjně odpírán návrat k pravidelným pohybovým aktivitám. Samozřejmě respektujeme, že v halách, tělocvičnách, na zimních stadionech nebo v jiných vnitřních prostorách jsou ještě nutné určité restrikce, ale nechápeme, že jsou opakovaně omezovány a nelogicky brzděny venkovní aktivity. Přitom je už nejvyšší čas celé sportovní prostředí konečně uvolnit,“ uvedl v tiskové zprávě předseda ČUS Miroslav Jansta.

Zástupci sportovních klubů, tělovýchovných jednot i samotní sportovci a rodiče se na ČUS obracejí a vyzývají ji, aby zabojovala o změnu. ČUS tyto požadavky podporuje. „Chceme, aby se venku přestal omezovat počet sportujících osob, znovu se rozběhly pravidelné soutěže a pořádaly se sportovní akce. V evropských zemích, kde mají momentálně podobné ukazatele v počtu nakažených osob, rozvolňují sportování mnohem rychleji, zatímco u nás skupina epidemiologů neústupně tvrdí, že organizovaný sport venku je velké riziko. Dnes může mládežník zajít s rodiči jako divák na fotbal, kde potká stovky dalších lidí, ale sám si soutěžní zápas za kontrolovaných podmínek zahrát nemůže?“ pozastavoval se Jansta.

Vládní plány nedávají vizi dalšího vývoje, protože i posledními „balíčky“ se kabinet řídí spíše orientačně. Otevření vnitřních sportovišť naplánované na 17. května v nich v této fázi vůbec nebylo. Od pondělí bude moci do fitness center, hal a tělocvičen maximálně deset osob na jedno sportoviště, ale musejí být rozděleni do nejvýše dvoučlenných skupin. To pro kolektivní sporty nic neřeší. ČUS s omezením počtu sportovců uvnitř souhlasí, ale chtěla by ho zvýšit alespoň na dvacet.

Vrcholní představitelé sportu při jednáních narážejí na negativní postoje poradní skupiny MeSES, která nedoporučuje uvolňovat podmínky pro sportování. Ministerstvo zdravotnictví se zatím přiklání k jejímu názoru, přestože dva průzkumy skupiny Restart bojující za obnovení sportu ukázaly, že se nákaza při venkovním sportování prakticky nešíří. „Zapomíná se na to, že kromě epidemiologického pohledu má sport také společenskou, sociální a zejména zdraví prospěšnou funkci. Uvolňují-li se postupně další oblasti života, pak je z tohoto pohledu blokování sportovních aktivit nesmyslné a nezodpovědné,“ dodal Jansta.

Vrcholní představitelé sportu pravidelně jednají s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem a dalšími pracovníky jeho resortu. O případných dalších uvolněních by vláda mohla rozhodovat v pondělí, kdy by mohla přiblížit plány s platností od 24. května.