Baseballisté Arrows vyhráli základní část a přivítají evropskou špičku

Ostravané do kádru před sezonou tradičně nasadili další talentované odchovance. Hrající trenér a manažer Boris Bokaj do hry poslal i čerstvě šestnáctileté nadhazovače Filipa Votavu (8 zápasů) a Matyáše Pjontka (7 zápasů), na širší soupisce je i stejně starý Lukáš Hurta. Do Ostravy se z Brna vrátil zkušený catcher a jeden z nejlepších pálkařů Petr Čech, přijely i posily ze zahraničí. Američané Brett Holtz (22 let, první meta) a Alec Lemmon (25 let, nadhoz) a Jihoafričan Tyler Smith (23 let, spojka).

„Skvělý tým, byl jsem překvapený, jaká je tady pohodová a rodinná atmosféra,“ neskrýval Tyler Smith, který byl podle statistik druhým nejlepším pálkařem základní části, nasázel 5 homerunů. Hned za ním byli v pálkařských statistikách další jeho spoluhráči - třetí Brett Holtz, čtvrtý Petr Čech (7 homerunů) a pátý Matěj Menšík. Sedmi odpaly za plot se blýsknul i Michalel Vykoukal. Arrows byli suverénně nejlépe útočícím týmem základní části.

Ofenzivní pohodu si chtějí udržet i do TOP6. V ní jsou Draci Brno, Eagles Praha, Sokol Hluboká, Cardion Hroši Brno a Tempo Praha. Každý s každým se střetne třikrát, zápasy ze základní části se nezapočítávají, první čtyři postupují do semifinále.

Nadstavbu o udržení v elitní soutěži budou hrát Třebíč Nuclears, Kotlářka Praha, Blesk Jablonec a Olympia Blansko. K nim se přidají první dva týmy z první ligy. Každý se utká s každým dvakrát, výsledky ze základní části se nezapočítávají, extraligu uhájí pouze první dva. Od roku 2022 bude mít elitní baseballová liga pouze osm účastníků.

Ještě před rozjezdem TOP6 čeká baseballisty Arrows špičkový Evropský pohár. Doma se ve skupině střetnou s nizozemským L&D Amsterdam, italskou Parmou a německým 1.BSC Bonn Capitals. „Holanďané a Italové jsou nejlepší, ale pokusíme se ze skupiny probít,“ věří Jakub Kubica. „Těšíme se na skvělé soupeře, další parádní zkušenost pro všechny.“

Ve druhé skupině jsou Boloňa (Itálie), Curacao Neptuns (Nizozemí), Rouen Huskies (Francie) a Heidenheim Heidekoepfe (Německo). Do semifinále poháru postupují dva nejlepší ze skupin. Hrát se bude od 13. do 17. června v Ostravě a ve Frýdku-Místku.