Posily z Japonska i buldok z Texasu! Softballová Ostrava staví silný tým

Softballový tým žen Arrows Ostrava se po devíti letech prokousal zpátky mezi elitu. Ambiciózní nováček chce být v soutěži, která o tomto víkendu začíná prvními zápasy, vidět. Trenér Pavel Burkovič vyztužil tým talentovaných mládežnických reprezentantek řadou zajímavých opor. Nejvýraznější dorazily z Japonska: nadhazovačka Mariko Goto (22 let) a chytačka Kyo Morita (22). Do Ostravy se navíc ze zámoří vrací i odchovankyně klubu Barbora Saviola, která v uplynulé sezoně za Howard College Hawks nasázela 30 homerunů. Žádná ze softballistek jich v univerzitní soutěži NJCAA Divize I nepředvedla víc.

O posilách z Japonska uvažoval trenér Burkovič už před rokem. Chtěl je získat pro boj o postup do extraligy. Ten jeho hráčky nakonec zvládly i bez nich. „Za polské Žory hraje už tři sezony Sameshima Yuko, chtěli jsme postoupit a potřebovali jsme vyztužit nějaké posty,“ líčí Burkovič cestu japonských opor do Ostravy. „Napadlo mě, že by nám mohla doporučit kvalitní hráčky.“ Posily byly vytipované a připravené, jenže kvůli pandemii z angažování sešlo. „Teď jsme se k tomu jen vrátili a obě holky už se s námi dva měsíce připravují.“

Usměvavé japonské dívčiny sice extra nevládnou angličtinou, takže v Ostravě mají k ruce studenty Japanologie. Na hřišti ale není podle Burkoviče s domluvou problém. „Softballové výrazy jsou univerzální, domluvíme se v klidu. Navíc holky jsou šikovné a vstřícné, dobře k nám zapadly. Jenom pivo jim nejede, jakémukoliv alkoholu se striktně vyhýbají,“ usmívá se.

V Evropě jsou obě japonské softballistky poprvé, dřív hrávaly za Nippon Bunri University. Co je překvapilo, byla síla a fyzická připravenost českých hráček. „Z toho jsme byly v šoku,“ přiznala s úsměvem Kyo Morita. „Holky dohodí dál, i údery pálkou jsou mnohem silnější. V Japonsku je to spíš technicky propracovanější. Těšíme se na novou zkušenost.“

Pavel Burkovič dovedl softballistky Arrows mezi elitu ze třetí ligy. Tým od začátku stavěl na mladých a talentovaných hráčkách, se kterými sbíral úspěchy v žákovských i juniorských kategoriích. Kromě Japonek teď tým posílil i o dvě slovenské reprezentantky. V kádru má aktuálně 28 hráček.

„Nejsem z toho úplně šťastný, představoval jsem si méně posil,“ pousmál se trenér. „Kvalitních hráček máme dost. Do sestavy se tlačí holky, které prošly mládežnickými reprezentacemi. Na nich se dá stavět, musíme vše citlivě skloubit. Neposadíme pět holek, které vybojovaly postup.“

Do rodné Ostravy se navíc vrací i dvacetiletá Barbora Saviola. Minulé dvě sezony strávila v Texasu, za Howard College Hawks hrála univerzitní ligu NJCAA. „Bára je buldok!“ hlásí Burkovič. „Znám ji od žaček, je pracovitá, cílevědomá a skromná. Těším se, že posílí náš útok a zvýší konkurenci ve vnitřním poli.“

Ambice nováček neskrývá. „Nejdeme do extraligy jen pro to, abychom ji udrželi,“ zdůraznil Pavel Burkovič. „Věřím, že jsme připraveni bojovat do čtvrtého místa. Poté se chceme zase posunout, do tří let bychom rádi hráli o titul. Jsme nováček, ale ne slabý tým!“ Možnosti může naznačit hned první hrací víkend. Ostravanky v Arrows Parku v sobotu hostí stříbrné Eagles Praha (16.30 a 20.20).