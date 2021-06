Janstova výzva politikům: Vedle Američanů jsme nejtlustší, ať se zamyslí!

Fotbalový národní tým je v osmifinále mistrovství Evropy, za měsíc se sportovní elita národa začne tužit na olympiádě v Tokiu. Na druhé straně měla ale většina Čechů v posledních měsících výrazně omezené možnosti pohybu, podle údajů České lékařské společnosti nadváhou či obezitou trpí v Česku 71 procent mužů a skoro 57 procent žen.

„Vedle Američanů jsme asi nejtlustší národ na světě. Jediný účinný lék nejsou prášky, ale pohyb,“ říká předseda ČUS Miroslav Jansta. „Chceme vyzvat politické strany, aby sport nebyl na posledním místě. Desítky, možná stovky miliard, se vydávají do zdravotnictví na řešení následků. Sport je zásadní prevencí.“

Co s tím? ČUS si vzala na pomoc blížící se parlamentní volby a kandidující strany a spolky nabádá, aby problém braly vážně a věnovaly mu pozornost ve svých programech. Její „Výzva politickým stranám k podpoře sportu“ obsahuje čtyři klíčové body.

Patří mezi ně požadavek na srovnání příspěvku ze státního rozpočtu pro sport s podporou resortu kultury, která letos činí 15,85 miliard korun, do roku 2025.

„Je to věc, které je v zemích na západ, na sever i na jih normální. V těchto zemích je sport zásadně podporován,“ říká Jansta.

Dalším požadavkem je snaha o zařazení dvou hodin pohybu a sportu navíc do školského systému od mateřských po vysoké školy a také podpora školních sportovních klubů, soutěží a areálů.

„Od roku 2012 chceme třetí hodinu do škol. Ale vývoj jde tak rychle, že chceme další dvě,“ vysvětluje Jansta. „Jde nám o pohybovou gramotnost, která ve školách není systémově budována. Jestli se zvedne sportování ve školách, vyškolí se trenéři, tak za pět, šest let bude národ v úplně jiné podobě a nebude se diskutovat, jestli se za roušky zaplatilo deset miliard místo pěti. Kdyby se dalo pět miliard do sportu, tak tolik roušek ani nemuselo být.“

Aktivita za nárůst hodin tělocviku na školách má podporu také předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera.

„Je strašně důležité apelovat nejenom na školy, ale i na rodiče, abychom se pokusili děti rozhýbat. Po pandemii jsou ta čísla opravdu alarmující,“ uvedl Neusser.

Dokument vyzývá také k zahájení diskuze o zřízení Státní fondu na obnovu a rozvoj sportovní infrastruktury s představou, že by jedním z jeho zdrojů byl příjem státního rozpočtu z loterií a sázkových her, provozujících svou činnost v rámci sportovního prostředí. Posledním požadavkem je přijetí opatření, která by motivovala tzv. společenskou odpovědnost firem.

„Jsou to body, které by českému sportu pomohly vytvořit organizační a finanční systém. Jde nám o dlouhodobé financování,“ říká Jansta. „Čekám, že nás budou politici kritizovat, ale doufám, že se nad sebou zamyslí. Žijí ve společnosti, měli by to vidět, neměli by se bát něco radikálně udělat.“

POŽADAVKY ČUS K POLITIKŮM

1. Financování sportu ze státního rozpočtu dosáhne alespoň do roku 2025 stejné úrovni financování jako resort kultury (v roce 2021 byl rozpočet kultury 15,85 miliardy korun)

2. Minimálně dvě hodiny pohybu a sportu navíc ve školském systému

3. Otevření diskuze o zřízení Státního fondu na obnovu a rozvoj sportovní infrastruktury

4. Přijetí opatření ke společenské odpovědnosti firem vůči sportu i celému neziskovému sektoru