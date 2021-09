Triatlon v Karlových Varech: úspěchy českých mužů, smůla pro závodnice

Už popáté přivítalo lázeňské centrum Karlových Varů prestižní závod Světového poháru triatlonistů. Závodníky včetně účastníků olympijských her čekalo 1500 m plavání v jezeře areálu Rolava, 40km cyklistika se sedmi tvrdými výjezdy na Zámecký vrch, které dělají z karlovarského závodu jeden z nejtěžších olympijských triatlonů na světě. A nakonec 10km běh vedoucí po kolonádách podél říčky Teplá.

Patnáctým místem si vylepšil osobní maximum v závodech Světového poháru domácí závodník Jan Volár. Na extrémně těžké trati se mu přitom dříve příliš nedařilo. „Je to tady pro mě slušný výsledek poprvé od roku 2015, kdy to byl ještě Evropský pohár. Snad už dokážu závodit i tady,“ hodnotil. „I když plavání mi tu zase nevyšlo, protože jsme se hodně mlátili. A cyklistika je pro mě v kopcích náročná, když mám přes 80 kilo.“

Na vítěze ztratil dvě minuty a šest sekund. Grebík proběhl cílem jako devatenáctý, jen o jedenáct sekund za Volárem. „Na běžeckém výkonu se sice podepsaly zdravotní komplikace, které jsem měl, ale myslím, že jsem to s nimi docela zvládl,“ řekl Grebík. „Oproti loňskému roku i minulým závodům je to pro mě výsledkový i výkonnostní posun, za který jsem moc rád. Mám velkou radost i ze všech českých výsledků tady.“

Pro své nejlepší umístění v závodech Světového poháru si doběhl David Martin na 29. příčce. Konečnou 42. příčku si ze třetí cyklistické skupiny zajistil Lukáš Červenka. Tomáši Zikmundovi patří ve výsledkové listině 45. pozice, Tomáš Kříž je v ní na 50. místě. Filip Václavík doběhl při své premiéře ve Světovém poháru na 52. místě.

Němec Priester si ve Varech připsal největší úspěch kariéry. „Pro mě je to jednoznačně největší vítězství v kariéře! Byl to teprve můj druhý závod Světového poháru a hned se mi podařilo získat vítězství,“ smál se po závodě. „Ohromně jsem si ten závod užil. Byla tu skvělá atmosféra, hodně náročná trať a podél ní stála spousta fanoušků.“

Souboj triatlonistek vyhrála Švýcarka Julie Derronová. Na start nemohla ze zdravotních důvodů nastoupit Vendula Frintová, další adeptka na top 10 Tereza Zimovjanová odstoupila kvůli pádu z úvodu cyklistické části. Dostala se sice do druhé skupiny, už při přejezdu do lázeňského centra ale spadla a zničený ráfek kola ji neumožnil pokračovat. Petra Kuříková jezdila na kole ve třetí skupině, ve které se pohybovala na 17.-25. místě, po čtvrtém ze sedmi cyklistických okruhů ale odstoupila kvůli silné bolesti hlavy, která ji trápila už od startu. Z českého tria těžký závod dokončila jen Alžběta Hrušková. Cílem proběhla na 33. příčce. „Karlovarský závod je nádherný a jsem moc ráda, že se na nás přišlo podívat tolik lidí, ale zároveň jsem hrozně zklamaná, protože jsem neměla z čeho brát a vůbec nevím, jak jsem se dostala do cíle,“ řekla po svém výsledku zklamaně.

Vítězství si z Karlových Varů odváží Švýcarka Julie Derronová, která šla z vody na 15. pozici, ale na kole se brzy propracovala do vedoucí skupiny. Ta při příjezdu do druhého depa čítala 13 triatlonistek. Ze druhého depa vystřelila jako osmá, rychle se dostala na čelo, kde nejprve sváděla souboj s Italkou Seregniovou, ale dokázala se osamostatnit a poslední okruh už běžela sama. Zvítězila v čase 2:06:57.