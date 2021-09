S knírkem jako Samková. Talentovaná windsurfařka zazářila u slavné pláže

Že by Česko ve světě díky knírku proslavil i někdo jiný? Po vzoru Evy Samkové, olympijské šampionky ve snowboardkrosu, se s tímhle módním doplňkem představila talentovaná plzeňská windsurfařka Kateřina Altmannová, která na mistrovství Evropy juniorů v Chorvatsku v olympijské třídě iQFoil vybojovala bronz. Patří k velkým nadějím českého windsurfingu, a kdo ví, třeba se i ona dostane na olympiádu. Je to její velký sen.

V listopadu jí bude sedmnáct, ale už má za sebou úspěchy. Teď přidala ten největší. Altmannová, která se dříve věnovala jachtingu a zároveň závodně lyžovala za šumavský Špičák, získala bronz v kategorii do 19 let. Svoje prkno mistrně ovládala u slavné chorvatské pláže Bol na ostrově Brač.

„Tam jsme byli všichni poprvé a moc se nám tam líbilo. Odjely se všechny rozjížďky – slalomy, kurzy i maraton. Vystřídaly se všechny podmínky, nejvíc mi seděl slalom ve středním větru. Finále pro mě bylo hodně těžké, závod byl dlouhý a síly docházely,“ reagovala Kateřina Altmannová, která se tomuto sportu může věnovat i díky tomu, že má velkou podporu od Sportovního gymnázia v Plzni.

Plzeňská závodnice předtím deset let válela v jachtingu, na iQFoilu jezdí od letošního roku. Její úspěch je o to cennější, že se jedná o olympijskou disciplínu.

A jak vzniklo, že se talentovaná windsurfařka objevila v závodě s knírkem, který proslavila Eva Samková? „Měly jsme s sebou barvy na obličej, a tak jsme si po vzoru Evy Samkové malovaly kníry. Poslední den na finále jsme přidaly na tváře ještě naše čísla plachet. Přineslo to štěstí, medaile cinkla,“ pousmála se Altmannová společně se svými parťačkami, které na juniorském šampionátu rovněž braly medaile.

Kategorii do 15 let vyhrála Alex Lojínová z Delfínu Jablonec. Český juniorský foilový tým společně s trenérem Milanem Hájkem byl celkově velmi úspěšný. Na známé pláži na Bolu se závod jel od 6. září, přijelo více než 130 mladých windsurfařů.

„Bylo to nádherné větrné mistrovství. Přijel jsem na něj s nejlepšími českými juniorskými foilisty, kteří se nakonec všichni dostali do Medal Race,“ chválí trenér Milan Hájek.

Medal Race je finálový závod pro 12 nejlepších v každé kategorii, který se jede na závěr týdenního závodění. Samostatné kategorie byly čtyři – vždy dívky a chlapci zvlášť do 17 a do 19 let. Ve finále měla česká výprava třetí nejpočetnější zastoupení hned za Francií a Polskem. Závodí se na olympijském foilovém prkně, které mají všichni jezdci naprosto stejné.

Nejlepší české dívky v kategorii U19 se hned od začátku závodu držely v čele závodu. „Jejich cílem bylo dostat se do velkého finále z prvního nebo druhého místa. Nakonec se to podařilo Barboře Švíkové, která postoupila z druhého místa. Kateřina Altmannová skončila na 4. místě, a tak musela do semifinále. Z toho ale bez problémů postoupila, a tak jsme měli ve finále, které jedou pouze čtyři nejlepší závodnice, hned dvojité zastoupení, a tím pádem jistou medaili. Finále pak bylo ukázkou toho nejlepšího. Každá malá chyba se trestala. Byl to nervózní souboj, ze kterého si nakonec Kateřina Altmannová veze bronzovou medaili. Bramborovou k tomu přidala Barbora Švíková. Kristýna Piňosová pak připojila krásné 12. místo,“ popsal průběh závodu Milan Hájek.

„Máme velice silný juniorský především dívčí tým, který nám na mezinárodních závodech všichni závidí a do kterého příští rok přestoupí další skvělé závodnice. Po měsíčním závodění a dvou mistrovstvích Evropy, z nichž jsme přivezli medaile, nás nyní čeká příprava na další vrchol sezony, kterým bude mistrovství světa ve třídě Techno 293. Pojede se na konci října na Gardě. A ve stejnou dobu čeká iQFoilový tým mistrovství Evropy dospělých v Marseille, v místě konání příští olympiády,“ hodnotí trenér Hájek.

Právě olympijská vidina je pro Altmannovou velkou motivací. Našlápnuto má dobře.

Výsledky českého týmu na ME

U19 dívky

3. místo Kateřina Altmannová

4. místo Barbora Švíková

12. místo Kristýna Piňosová

U17 dívky

4. místo Alex Lojínová – vítězka kategorie do 15 let

6. místo Nicol Říčanová

U17 chlapci

12. místo David Drda