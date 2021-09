Nováček je ve finále. Arrows nezastavila ani hvězdná nadhazovačka

České softbalistky vybojovaly titul na mistrovství Evropy do 18 let • Jan Beneš/Czech softball

Softballistky Arrows Ostrava budou hrát o ligové zlato. Nováček v elitní soutěži si v dramatickém semifinále play off poradil s klubem Žraloci Ledenice (2:0, 1:4, 3:1, 1:3, 6:3), který ovládl základní část soutěže a opíral se o hvězdnou nadhazovačku Veroniku Peckovou. Tým Arrows je přitom v extralize po devíti letech a obě předchozí účasti mezi elitou skončily sestupem (2012 a 1998). Finále začíná už o tomto víkendu (v sobotu v Praze, v neděli v Ostravě), soupeřem bude SK Joudrs Praha. Sedminásobné ligové šampionky a obhájkyně titulu v semifinále vyřadily Eagles Praha (9:2, 6:2, 11:7).

Nechtěly být za otloukánka ligy. Věřily si. Přestože byly v extralize absolutním nováčkem. Trenér Pavel Burkovič už před sezonou mluvil o tom, že chtějí bojovat o elitní čtyřku. „Jsme nováček, ale ne slabý tým. Nejdeme do extraligy jen pro to, abychom ji udrželi,“ říkal Burkovič. „Do tří let bychom rádi hráli o titul.“

Ostravanky o něj budou hrát hned při ligové premiéře. V základní části skončily třetí, z 28 zápasů jich vyhrály 19. Lepší bilanci měly jen první Ledenice (28 zápasů/ 21 výher) a druhé Joudrs Praha (28 zápasů/ 20 výher.)

Oporami klubu jsou reprezentantky Tereza Kubicová a Barbora Saviola nebo japonské importy nadhazovačka Mariko Goto a chytačka Kyo Morita. Stejně tak se trenér Burkovič může spolehnout na nastupující generaci, která v roce 2018 získala pro Arrows republikový titul do 19 let.

Ve čtvrtfinále play off softballistky Arrows vyřadily Storms Řepy (8:0 a 4:3). V dramatickém semifinále si poradily i s Ledenicemi v čele s Veronikou Peckovou, která si v minulé sezoně jako vůbec první česká softballistka v historii zahrála profesionální japonskou ligu.

„V sérii na tři vítězné zápasy se oběma týmům dařilo na hřišti soupeře,“ líčí trenér Burkovič. „Ledenice vyhrály dvakrát u nás, my jsme pro změnu favorita dvakrát překvapili v Ledenicích.“ Rozhodující pátá bitva se hrála v Ledenicích. Až do osmé směny bylo skóre vyrovnané 2:2.

„Tlak našich pálkařek donutil ke střídání i Veroniku Peckovou. Nahradila ji rakouská reprezentantka Martina Lacknerová, naše Dominika Rampáčková nadhazovala celý zápas skvěle,“ ocenil Burkovič. „V prodloužení měly blízko k vítězství domácí, bez jediného outu měly obsazeny všechny mety, ovšem naše obrana zahrála klíčový double-play (vyřadila dvě běžkyně najednou) a pak si poradila s další pálkařkou Ledenic.“

V deváté směně stáhly ostravské softballistky po sérii ulívek a odpalů dva body. „Na prkno se pak vrátila Verča Pecková, ale ani ta už nezastavila náš rozjetý útok, který přidal další dva doběhy.“

Finále extraligy žen bude hrát Arrows Ostrava poprvé v historii. Nejlepším výsledkem v lize, která první šampionky vyhlašovala v roce 1991, bylo třetí místo v roce 1993 ještě pod hlavičkou VOKD Ostrava. Finálové rivalky, SK Joudrs Praha, získaly mistrovský titul už sedmkrát. Naposledy v minulé sezoně.

Pokud by se ostravským softballistkám povedlo vybojovat zlato, navázaly by na nedávný titul baseballistů Arrows Ostrava. Podobný kousek, tedy zlato v ženské lize softballu i mužské v lize baseballu, se v historii povedl pouze Technice Brno v roce 1993.