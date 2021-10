Gólman Baníku proti mistrům ve squashi: Hráli na 2 % a stejně jsem neměl šanci

Budinský od Mekbiba dostal novou a podepsanou raketu. Určitě ji využije, s manželkou chodí hrávat poměrně pravidelně. „Tuhle novou si nechám a starou věnuji manželce,“ smál se Budinský. „Právě díky manželce jsem držel tak čtyři roky zpátky raketu poprvé v ruce. Chodila si pinkat, vzala mě s sebou a zalíbilo se mi to. Postřeh a rychlý start, to je potřeba i u brankářů. Je to dynamické, člověk se zapotí, krásný sport. Jen musím manželku občas nechat vyhrát, abychom se nehádali a neodcházeli z kurtů beze slov...“

Mistrovství republiky ve squashi v Ostravě začíná ve čtvrtek. Finálové bitvy o titul budou v neděli. Daniel Mekbib z Brna vyhrál tři poslední šampionáty, chce útočit na čtvrtý titul v řadě. Pro srovnání, historicky nejúspěšnější český squashista Jan Koukal má 18 titulů.

„Musel bych hrát do padesáti, abych ho dohnal,“ pousmál se Mekbib. „To se asi nestane.“ Koukal v Ostravě není, zastavila ho nemoc. Největšími Mekbibovými rivaly tak budou domácí borci Jan Solnický a trojnásobný juniorský mistr Evropy Viktor Byrtus.

„Kluci jsou doma, diváci budou za nimi, hodně je podpoří,“ odhaduje Mekbib. „Ale taky vás to může trochu i svazovat, když za sebou máte tolik známých lidí. Minulý rok tady oba předvedli kvalitní výkony. Solňa (Solnický) byl v semifinále a tehdy to byl asi můj nejtěžší zápas z celého mistrovství. Jestli na to naváže, tak se mám na co těšit.“

Solnický může Mekbiba tentokrát potkat až ve finále, je v opačné části pavouka. Byrtus by na šampiona mohl narazit v semifinále. Oba si věří. „Meky ukazuje, že si zaslouží být česká jednička, nebude lehké ho porazit, ale už se nám to oběma podařilo, dokonce letos,“ připomněl Byrtus. „Oba s Kubou máme na to, abychom titul získali. Jen se musí všechno sejít. Jsme připravení a těšíme se.“