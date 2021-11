Moderní pětiboj v ohrožení. Nelíbí se znovuzvolení vedení, i kvůli tradici

Další litry oleje do už tak velké vatry přilil o uplynulém víkendu mezinárodní kongres, na kterém bylo znovu zvoleno stávající vedení, tedy předsedou UIPM je už poosmé Klaus Schormann. Ne snad, že by se s tím, vzhledem k volebnímu systému, nepočítalo. I tak to však mnohé, včetně českého reprezentačního kouče Jakuba Kučery, rozlítilo.

„Přestože se před kongresem zvedla opravdu mimořádná vlna odporu proti současnému vedení unie ze strany závodníků, a přestože se proti krokům, ke kterým se vedení unie rozhodlo, ostře vymezila řada národních federací včetně té naší, výsledky hlasování to vůbec neovlivnilo. Důvěra naprosté většiny aktivních pětibojařů ve vedení unie je přitom aktuálně prakticky nulová. Pro mě osobně je to těžko pochopitelné,“ nechal se slyšet Kučera.

Jak je možné, že i při takovéto vlně odporu se vedení nezměnilo? Problém tkví ve volebním systému. Fakt, že Schormann získal v tajné volbě 72 hlasů z téměř stovky, by totiž mohl naopak vypovídat spíš o důvěře.

„Hlas každé národní federace má stejnou váhu. Na první pohled to samozřejmě vypadá krásně, spravedlivě a demokraticky. V praxi to ale znamená, že hlasy federací, za kterými stojí staletá historie, komplexní zázemí a mnohatisícová základna závodníků, mohou přehlasovat pětibojařsky rozvojové země, jejichž závodníci se nikdy žádné soutěže v rámci unie nezúčastnili. Ovlivnit názory zástupců takových zemí, kteří se v určité problematice objektivně ani nemohou orientovat, je pak pro vedení unie samozřejmě snazší,“ vysvětlil český trenér.

Kdyby to znamenalo jen další pokračování „staré gardy“ ve vedení unie, asi by to sportovci nějak skousli. Ačkoliv proti stávající garnituře se vyhradilo víc než 650 současných a bývalých moderních pětibojařů. Co jim však leží v žaludku nejvíc, je to, že tato volba znamená také další pokračování v cestě za vyřazením jezdectví z programu sportu, který je, se stávajícími pěti disciplínami, v olympijském programu už víc než sto let. Od roku 2025 by však, na základě rozhodnutí vedení unie, měl jezdectví nahradit jiný sport. Zatím konkrétně neurčený.

Čelní představitelé UIPM to ospravedlňují tím, že na ně tlačí z Mezinárodního olympijského výboru, aby byl jejich sport atraktivní. Novou disciplínu má vymyslet speciálně vytvořená komise údajně v horizontu několika měsíců. „Protože ale definitivní rozhodnutí o programu olympiády v Los Angeles 2028 musí padnout už v únoru 2022, vstoupila UIPM do jednání s programovou komisí MOV s představou, že jízda na koni bude pro hry v Los Angeles nahrazena jinou, zatím ale blíže nespecifikovanou disciplínou. Osobně mám pochyby, zda je takový postup pro MOV vůbec akceptovatelný. Vedení unie rozehrálo s MOV nebezpečnou partii,“ obává se Kučera.

A další partie už je rozehraná i u mezinárodní sportovní arbitráže, na kterou se na konci října obrátila dánská národní federace moderního pětiboje. Bitva za zachování tradičního sportu tak pokračuje.