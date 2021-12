Nor Carlsen obhájil titul mistra světa v šachu, ruský vyzyvatel neuspěl

Carlsen, který v průběhu souboje o titul oslavil 31. narozeniny, uspěl i při čtvrté obhajobě. Na šachovém trůnu se drží od roku 2013, kdy sesadil Višvánáthána Ánanda z Indie. Rok na to proti stejnému soupeři titul udržel a v dalších sudých letech uspěl proti ruskému šachistovi Sergeji Karjakinovi a pak proti Američanovi Fabianu Caruanovi.

Zatímco v posledních dvou případech rozhodl Carlsen o obhajobě až v tie-breaku za nerozhodného stavu 6:6 (dosud se hrálo o titul na 12 partií), tentokrát byl jeho triumf suverénní. A to navzdory tomu, že s Něpomňaščim měl před soubojem o titul negativní bilanci (1:4). V Dubaji vzájemné skóre dokonale otočil.

Prvních pět partií ještě skončilo remízou, ale z dalších čtyř Carlsen tři vyhrál a po středeční remíze v pátek celkový triumf zpečetil.

Stejně starý Něpomňaščij mu k tomu podobně jako v deváté partii pomohl další hrubou chybou, tentokrát ve 23. tahu. Carlsen ji chladnokrevně využil a zoufale bránícího Rusa donutil po 49. tahu ke kapitulaci.

„Takový průběh jsem nečekal a jsem samozřejmě šťastný,“ řekl Carlsen. „Po pěti partiích to bylo pět remíz a já neměl žádnou příležitost, abych z toho vytěžil víc. Ale pak se to všechno nějak zlomilo a vyvíjelo se to pro mě lépe,“ konstatoval.

Jako vítěz souboje získal prémii 1,2 milionu eur (30,4 milionu korun), zklamaný Něpomňaščij obdržel 800 000 eur (20,2 milionu korun). „Věci, které se mi tady přihodily, se mi v podstatě nikdy na žádné akci nestaly. Musím zjistit, proč to tak bylo,“ uvedl.

Magnus Carlsen

Datum a místo narození: 30. listopadu 1990, Tönsberg

Státní příslušnost: Norsko

Postavení na žebříčku FIDE: 1. místo

Největší úspěchy: mistr světa (od 2013), 5x mistr světa v bleskovém šachu (2009, 2014, 2017-19), 3x mistr světa v rapid šachu (2014-15, 2019)

Ocenění: norský sportovec roku 2013

Rodina: svobodný

Ostatní: nejlepší světový šachista posledních let; již od raného věku byl považován za zázračné dítě, prvního turnaje se zúčastnil v osmi letech; v dubnu 2004 se ve věku 13 let a 148 dnů stal tehdy druhým nejmladším velmistrem v historii; jako šestnáctiletý šokoval druhým místem na nejkvalitnějším turnaji roku v Linares, kde ho předčil pouze Ind Višvánáthán Ánand; v listopadu 2009 jako pátý hráč všech dob překonal hranici 2800 ELO bodů, o dva měsíce později se ve věku 19 let a 32 dnů stal nejmladší světovou jedničkou v historii (a zároveň první ze Západu od dob slavného Američana Bobbyho Fischera); v čele světového žebříčku se drží nepřetržitě od července 2011; v listopadu 2013 porazil v souboji o titul mistra světa úřadujícího šampiona Ánanda, nyní šachový trůn počtvrté obhájil (v předchozích dvou duelech o tom rozhodl až tie-break); mezi srpnem 2018 a říjnem 2020 odehrál 125 zápasů v klasickém šachu bez porážky, což je nejdelší potvrzená série; jeho velkým koníčkem je fotbal, má vlastní stránky https://magnuscarlsen.com.

Přehled oficiálních mistrů světa v šachu

1886-1894 - Wilhelm Steinitz (Rakousko)

1894-1921 - Emanuel Lasker (Německo)

1921-1927 - José Raúl Capablanca (Kuba)

1927-1935 - Alexandr Aljechin (SSSR)

1935-1937 - Max Euwe (Nizozemsko)

1937-1946 - Alexandr Aljechin (SSSR)

1948-1957 - Michail Botvinnik (SSSR)

1957-1958 - Vasilij Smyslov (SSSR)

1958-1960 - Michail Botvinnik (SSSR)

1960-1961 - Michail Tal (SSSR)

1961-1963 - Michail Botvinnik (SSSR)

1963-1969 - Tigran Petrosjan (SSSR)

1969-1972 - Boris Spasskij (SSSR)

1972-1975 - Bobby Fischer (USA)

1975-1985 - Anatolij Karpov (SSSR)

1985-1993 - Garri Kasparov (SSSR/Rusko)

Mistři světa profesionální asociace PCA

1993-2000 - Garri Kasparov (Rusko)

2000-2006 - Vladimir Kramnik (Rusko)

Mistři světa šachové federace FIDE:

1993-1999 - Anatolij Karpov (Rusko)

1999-2000 - Alexandr Chalifman (Rusko)

2000-2002 - Višvánáthán Ánand (Indie)

2002-2004 - Ruslan Ponomarjov (Ukrajina)

2004-2005 - Rustam Kasimdžanov (Uzbekistán)

2005-2006 - Veselin Topalov (Bulharsko)

Všeobecně uznávaní mistři světa

2006-2007 - Vladimir Kramnik (Rusko)

2007-2013 - Višvánáthán Ánand (Indie)

od 2013 - Magnus Carlsen (Norsko)