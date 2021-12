Vánoce sportovců: Lipták chce vrták, z pohádek vede S čerty nejsou žerty

Na magickou atmosféru Vánoc se těší i elitní čeští sportovci. Které pohádky budou sledovat, kde budou Vánoce trávit, jaké cukroví uždibovat a co očekávají pod stromečkem? Na to se podívejte v anketě od iSport TV.

„Mně je těžké nějaký dárek dávat, vše si během roku koupím sám. Manželka mě ale vždy dokáže překvapit, očekávám nějaké oblečení,“ vyznal se fotbalista David Limberský. „Mám rád drobnosti, když mě překvapí, nejsem materialista,“ doplnil bronzový medailista z Tokia Alexander Choupenitch.

„Flint mám dost, tak si přeju hlavně, abychom byli všichni zdraví. Nejvíc bych si přál konec této bláznivé doby s covidem,“ věří David Kostelecký. Jeho parťák Jiří Lipták pokračoval: „Když taťka neví, co mi pořídit, zvolí něco, co by se mi hodilo do dílny. Teď jsem chtěl vrtáky,“ usmíval se zlatý střelec z letních Her.

ANKETA sportovců: jaké cukroví mají nejraději?

„Já jsem ráda, že mi dorazil manžel s jeho maminkou a že budu s rodinou,“ vyznala se hokejistka Alena Mills.

Co se týče pohádek, vládne klasika S čerty nejsou žerty. „Na ty se těším,“ řekla atletka Zdeňka Seidlová, stejně jako oštěpař Jakub Vadlejch a střelci David Kostelecký s Jiřím Liptákem. „Mám rád Sám doma a Shreka,“ překvapil fleretista Choupenitch. Sám doma volí i fotbalista Václav Kadlec. „A ještě mám rád tři bratry,“ hlásí.

„To já budu čekat na Tajemství staré bambitky 2,“ prozradil kajakář Jiří Prskavec. Více ve VIDEU.

Oblíbená pohádka sportovců? S čerty nejsou žerty i Shrek