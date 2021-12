Siniaková na Sportovci roku: Zrzka s brýlemi! Snad dobrá změna, smála se

Po celoroční dřině mají české hvězdy při Sportovci roku šanci se vyšňořit a vyrazit do společnosti. A tenistka Kateřina Siniaková to vzala z gruntu. Své typické blonďaté kudrliny vyžehlila a oděla do zrzi, tvář navíc ozdobila brýlemi.

„Účes vypadá jinak. Není to velká změna, barvu jsem měla už předtím, nejvíc asi dělají kudrliny. Doufám, že to je dobrá změna,“ smála se Siniaková.

A zatímco na kurtě běhá s čočkami, na tiskovku v hotelu Hilton Prague vtrhla s výraznými brýlemi.

„Doufám, že mi to docela sedí. Ale s rouškou to není nic moc, proto je úplně nenosím. Není to pro mě priorita, ale jsem ráda, že se to může vyměnit. Chodit furt ve sportovním mě nebaví,“ líčila, na podium při vyhlášení ale opět vyrazila bez nich.

Nejlepší deblový pár světa, v němž hraje Siniaková s Barborou Krejčíkovou, se v anketě Sportovec roku dostal na páté místo. Tenistky mají spolu skvělou sezonu, v Tokiu vyhrály olympiádu a na její závěr triumfovaly i v Turnaji mistryň v Guadalajaře.

A Sinikaová má na konci sezony unikátní vizitku. Díky čtyřhře si může říkat olympijská vítězka i světová jednička. V žebříčku deblu je totiž o pár bodů i před parťačkou Krejčíkovou.

„Co je víc? Obojí zní dobře, to přiznávám,“ usmívá se. „Já bych řekla olympijská vítězka, to je něco, co se tak často nestává. Je to jednou za čtyři roky. Opravdu pro mě byla čest reprezentovat Českou republiku. Jsem ráda, že se to povedlo. Vrátila jsem se se zlatem, byl to nezapomenutelný zážitek.“

Od té doby už zvládla krátkou dovolenou i návrat k přípravě, kterou strávila v domácích podmínkách.

„Uteklo to opravdu rychle, ale strávila jsem to skvěle. Byla jsem na dovolené, hrozně moc jsem si to užila, týden jsem byla u moře, pak jsem se vrhla do přípravy,“ líčila Siniaková. „Snažím se dostat zpátky do kondice, abych byla připravená na další sezonu. Pokaždé dělám přípravu tady, jsem ráda, že můžu pobýt v České republice, moc mě neláká nikam odletět, když létám celý rok.“

Domácí pohoda už se jí ale nachyluje. V pondělí jí zase čeká dlouhá cesta do Melbourne, kde jsou po Novém roce na programu dva přípravné turnaje před Australian Open. Letošní rok končí Siniaková jako světová jedička v deblu, ale dál chce pracovat i na své singlové kariéře.

„Prioritou pro nás obě je stále singl,“ ujišťuje Siniaková. Nejlepší světový pár ale navzdory osobním ambicím obou hráček bude pokračovat dál.

„Chtěli bychom zase získat grandslam,“ říká Siniaková. „Těším se, co ten rok přinese. Letos byl, co se týká sportu, výborný. Jsem připravená na to, že budu opět hodně cestovat. Chtěla bych, aby pravidla kolem covidu ustoupila, aby byl rok co nejlepší.“