Sportovní Oscary 2021: hrdinové, smolaři i padouši roku trochu jinak

Je tu Silvestr, den vážného i rozverného bilancování. Končí rok, v kterém sport po černém covidovém letopočtu 2020 doháněl, co se dalo. Svět hltal odloženou olympiádu, fotbalové EURO i další nóbl akce. Nuda nebyla ani doma, vyprávět by mohli třeba na hokejovém svazu. Sport Magazín po loňské premiéře podruhé vyhlašuje Oscary – a znovu musíme radostně konstatovat, že určit vítěze třiadvaceti kategorií dalo fušku. Nadaných herců je i ve sportu pořád dost. Teď už je čas rozvinout červený koberec a vyslovit magickou formulku: „A vítězem se stává...“

Nejlepší film GENIÁLNÍ EUROLOB PATRIKA SCHICKA Bylo druhé červnové pondělí a v redakci Sportu to hučelo jako ve včelím úle. Fotbaloví reportéři se s telefonem u ucha ptali legend: „Co na to říkáte?“ Odpovědi se dost podobaly, chvála se mísila s úžasem. Patrik Schick se v českém prologu na EURO blýskl mazaným lobem přes půl hřiště – a ze skotského brankáře Davida Marshalla se stal poťouchle parodovaný hrdina sociálních sítí. Kdyby za každé video a koláž dostal dolar, možná by výdělkem trumfl i pár hollywoodských hvězd. Schick má sladší starosti, jeho originální originální trefa kandiduje na světový gól roku; vyhlašuje se 17. ledna. Patrik Schick slaví svůj fantastický gól na EURO proti Skotsku • Foto Profimedia.cz

Nejlepší režie JIŘÍ PRSKAVEC Šel na to s chytrostí Jiřího Menzela, vervou Věry Chytilové a precizností Jana Svěráka. Vodácký démon Jiří Prskavec naložil svůj kajak do letadla směr olympijské Tokio dávno předtím, než z Prahy vyrazil mytický covidový let (věnujme tichou vzpomínku nejen plážovým volejbalistům), a trefil tím jackpot. V Japonsku se na životní závod chystal přes tři týdny a dokonale si zrežíroval i velké finále: startoval jako úplně poslední a s víc než třívteřinovým náskokem si dojel pro zlato. „Cítil jsem se jako malý kluk, který hrozně rád jezdí na vodě,“ vyznal se s plackou na krku. Po zlatu z Tokia mě budou chtít sestřelit, říká Prskavec o svých konkurentech

Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli LIONEL MESSI Děkujeme za hlasy z Barbadosu, Čadu či Ománu, všechny jsme pečlivě započítali. A – malý moment – dopadlo to úplně stejně jako v letošním Zlatém míči pro nejlepšího fotbalistu planety. Takže Lionel Messi! Robert Lewandowski může být v klidu, na příští rok chystáme kategorii pro nejlepšího polského útočníka narozeného v roce 1988. Nejznámější Argentinec současnosti točil v reálu i ateliérech od ledna do prosince: poprvé vyhrál Copu Amériku (symbolicky v nejposvátnější brazilské aréně Maracaná) a po jednadvaceti letech odešel z Barcelony, nepřekvapivě po něm sáhli boháči z pařížského PSG. Lionell Messi si převzal posedmé Zlatý míč. Podívejte se, jak vypadal ceremoniál

Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli EMMA RADUCANUOVÁ & LEYLAH FERNANDEZOVÁ Slavný romantik Federico Fellini by měl radost, kdyby slyšel Emmu Raducanuovou a její euforickou větu: „Život je krásný a tenhle moment si chci vychutnat.“ Všechno je jednou poprvé – a osmnáctiletá Britka, dcera rumunského otce a čínské matky narozená v Torontu, se na US Open stala první tenistkou, která vyhrála grandslamový titul po postupu z kvalifikace. Oscara si zaslouží i její stejně nečekaná soupeřka, jen o rok starší Leylah Fernandezová. Cestou do finále zvládla několik třísetových nerváků, které by se daly po večerech vysílat místo tuctových hororů. Vítězka US Open Emma Raducanuová si zahrála s vévodkyní Kate • Foto Reuters

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli ANNEMIEK VAN VLEUTENOVÁ Zvedla ruce nad hlavu a mocně zakřičela. Nizozemská cyklistka Annemiek van Vleutenová se v Tokiu stala olympijskou vít... Aha, tak ne. Když zjistila, že před ní o minutu a 15 sekund dřív projela cílem silničního závodu Rakušanka Anna Kiesenhoferová, euforii vystřídalo zklamání. Tou zmatenou scénou by se náramně bavil i Charlie Chaplin. Van Vleutenové chybělo do sbírky velkých trofejí už jen olympijské zlato, jenže v Tokiu jí na první pokus uteklo. Pikantní je, že zrovna kvůli Kiesenhoferové, jež byla totální outsiderkou a nikdo s ní nepočítal. Tři dny nato AVV vyhrála časovku – tentokrát už doopravdy. Annemieke van Vleutenová chvíli slavila zlato, pak zjistila, že je druhá • Foto Twitter

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ALEX FERGUSON Máte rádi filmy s legendami, které stárnou spolu s vámi? Vídali jste je už třeba na začátku jejich kariéry, pak v plné síle a dneska už hrají kouzelné dědečky nebo moudré krále. Jako třeba Alex Ferguson. Před osmi lety skončil po víc než čtvrtstoletí jako trenér Manchesteru United, ale vliv má pořád. Ukázal to v létě, když pomohl zlomit Cristiana Ronalda k návratu na Old Trafford. Portugalský čarostřelec měl původně namířeno k městskému rivalovi City, ovšem i telefonát od Fergusona ho nakonec zlákal do kulis na staré adrese. Mimochodem, Sir Alex slaví na Silvestra osmdesátiny. Gratulujeme! Cristiano Ronaldo proměnil • Foto Profimedia.cz

Nejlepší původní scénář MUTAZ ISSA BARŠIM & GIANMARCO TAMBERI I tahle kategorie má dva vítěze. Musí je mít, jinak by to ani nešlo. Pokud jste první srpnový den hltali olympijskou atletiku, ten příběh znáte: poprvé od roku 2002 se na Hrách stalo, že jedna disciplína měla dva šampiony. Katarský výškař Mutaz Issa Baršim a jeho italský rival Gianmarco Tamberi se zasekli na 239 centimetrech, předtím oba ani jednou nechybovali. Do rozeskakování se jim nechtělo, a tak se zeptali rozhodčího: „Můžeme mít oba zlaté?“ Sudí kývl – a dvěma olympijským vítězům tleskají i král Pikola a jeho nosatá dcera Bosana. Emoce Gianmarka Tamberiho po zisku zlaté olympijské medaile • Foto Profimedia.cz

Nejlepší střih TOMÁŠ KRÁL V tomhle případě spíš nejlepší odložený střih. Tomáš Král skončí jako šéf českého hokeje, ale až v červnu. Dohnalo ho zjištění Sportu o tajné spolupráci s kontrarozvědkou StB během vojny na konci osmdesátých let. Z donášení na nadřízeného či vojína s kontakty na Západě by klidně mohl být jednatřicátý případ majora Zemana. Král popřel, že by jakkoliv škodil, a výkonný výbor svazu ho podržel (hlasování skončilo 9:1 v Králův prospěch), přesto sáhl k rezignaci. Pro zajímavost: před rokem jsme za nejlepší střih ocenili fotbalový tandem Roman Berbr & Dagmar Damková. Král zůstává ve funkci, v červnu ale svaz opustí stejně

Nejlepší kamera ANONYM: VIDEO O VIDEU Obraz z mobilu je roztřesený, ale nic podstatného vám neunikne. Tlupa brazilských bezmozků, kteří fandí fotbalovému Gremiu, na konci ligového zápasu s Palmeiras po neuznání gólu vtrhla na hřiště a za postranní čárou zdemolovala monitor pro přehrávání záznamů a komunikaci s videorozhodčím. Ve srovnání s normalizační klasikou Proč? šlo o celkem neškodnou scénku, ale úplně to stačilo. Další důkaz, že VAR ve fotbale pořád vyvolává emoce. Někdo by chtěl revidovat situace, do kterých smí technika zasahovat, někdo by video kompletně zrušil – a někdo ho rovnou rozkope.

Nejlepší celovečerní dokumentární film NÁVRAT OLYMPIONIKŮ Z COOKOVÝCH OSTROVŮ Na začátek dvě důležitá data. Konec olympiády: 8. srpna. Příjezd domů: 18. října. Nemusíte to počítat, skupině olympioniků z Cookových ostrovů návrat z Tokia zabral úmorných deset týdnů. Za cestovní trable mohly – jak jinak – restrikce kolem koronaviru. Nečekaně dlouhé zdržení zavinil přestup v uzavřeném novozélandském Aucklandu. Tichomořské souostroví vyslalo na Hry šest sportovců, kteří svojí oddaností olympijské myšlence připomínali hrdiny kultovních Kokosů na sněhu. A pointa: členové výpravy museli po příjezdu domů ještě do dvoutýdenní karantény… Cookovy ostrovy teprve teď dorazily domů. • Foto Profimedia

Nejlepší adaptovaný scénář ODKLAD OLYMPIÁDY O ROK I v našich sportovních Oscarech se dá obhájit vítězství. Před rokem jsme o odloženém olympijském bálu v Tokiu psali tohle: „Původní scénář se zmuchlal a vyhodil do koše, tak snad příští rok v létě vyjde aspoň ten adaptovaný. Sportovní svět by si luxusní sportovní projekci zasloužil, klidně i s nějakým sladkým happy endem.“ Na druhý pokus to vyšlo, i když bohužel bez diváků. Pozor, už za měsíc a kousek začne zimní karneval v Pekingu a v létě 2024 snad podle plánu dojde na Paříž. Olympijské bijáky jsou prostě nejlepší. OH naruby: kdo v Tokiu nejvíc zaujal a kdo měl nejlepší hlášku ze všech

Nejlepší návrh kostýmů KARSTEN WARHOLM Vzpomínáte na bláznivý Trhák a nervního produkčního v kouzelném podání Petra Čepka? Zatímco on si pokaždé trhal sako, Karsten Warholm je specialistou na rozervané dresy. Norský sprinter svůj oblíbený rituál nevynechal ani v olympijském Tokiu poté, co překonal světový rekord na čtyřstovce překážek. V cíli nevěřícně žasl s hlavou v dlaních a nejen výrobcům dresů vzkázal: „Je to bláznivé, ale ještě jsem nekončil.“ Reakci společnosti, která obléká norské atlety, se nám do uzávěrky nepodařilo získat. Připomínáme, že stejné sošky v minulosti převzali i Milan Baroš a Tomáš Pekhart po natáčení muzikálu v Černé Hoře. Karsten Warholm a triumfálně roztrhaný dres na olympiádě v Tokiu • Foto Profimedia.cz

Nejlepší výprava a dekorace ITALSKÁ FOTBALOVÁ REPREZENTACE Jen si to zkuste představit: máte nachystaný mejdan, jenže někdo vám do toho hodí vidle. Přesně v téhle pozici byla fotbalová Anglie ve finále mistrovství Evropy. Chtěla se inspirovat světovým triumfem z roku 1966 a slavit doma ve Wembley, navíc ve finále už od druhé minuty vedla. Jenže vášniví Italové se nedali a bitvu o zlato dotáhli do penalt, které Angličané historicky neumí. Spolehlivý brankář Donnarumma, nestárnoucí kapitán Chiellini, energický pracant Jorginho… Tahle smečka si užila mistrovskou party v nepřátelských kulisách, byla okouzlující jako Patrick Swayze v Hříšném tanci. EURO 2021: Top hráči ME? Donnarumma či Sterling. V čem dal Csaplár Čechům čtyřku?

Nejlepší cizojazyčný film STEVEN GERRARD A JEHO RASISTÉ Teorie o Češích coby smějících se bestiích má v očích Stevena Gerrarda ještě jeden rozměr: Češi jsou rasisté. Uctívaná legenda Liverpoolu během jediného roku poztrácela svoje obdivovatele od Aše po Jablunkov – nejpozději po pseudokauze kolem údajného rasismu dětských fanoušků na Evropské lize Sparta vs. Glasgow Rangers. Gerrard překvapil už na jaře po zápase svých Rangers se Slavií, když démonizoval šeptání Ondřeje Kúdely do ouška Glena Kamary, na něhož se půl roku nato na Letné bučelo a pískalo. Ve fotbale jde o běžnou reakci vůči nenáviděnému hráči a důkazy o rasismu na rozdíl od Gerrarda či skotských politiků nenašla ani jindy superpřísná UEFA. Dětští fanoušci na utkání Evropské ligy Sparta - Rangers • Foto Michal Beránek/Sport

Nejlepší zvuk BARBORA KREJČÍKOVÁ S Tomem Hanksem alias Forrestem Gumpem si může říct: „Tenis je jako bonboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.“ Barboře Krejčíkové v končícím roce její sport chutnal sladce, na letopočet 2021 může s dojetím vzpomínat do smrti. Slavně vyhrála dvouhru v grandslamové Paříži a pak tu byly magické úspěchy v deblu s věrnou parťačkou Kateřinou Siniakovou: triumfy na French Open, v olympijském Tokiu i na Turnaji mistryň. Za báječný rok dostala i dvě prestižní ceny od WTA – pro hráčku s největším zlepšením a se Siniakovou byla vyhlášená nejlepším ženským párem sezony. Proslov Krejčíkové, který dostal Navrátilovou: Díky za statečnost a naši svobodu!

Nejlepší vizuální efekty LEWIS HAMILTON & MAX VERSTAPPEN V akčním filmu by se to bralo jako běžná součást děje, ovšem v reálu z toho mrazilo. Formule v zatáčce škrtla o obrubník, vymrštila se do vzduchu a přistála na kokpitu vozu vedle ní. Uf! Zářijová Velká cena Itálie nabídla děsivý karambol dvou hlavních hvězd sezony: nahoře byl Max Verstappen a dole Lewis Hamilton, jehož zachránil ochranný systém halo. „Měl jsem kliku,“ uznal Hamilton. Klika mu fatálně chyběla v rozhodujícím závodě sezony: ačkoliv celou dobu vedl, v posledním kole ho po kontroverzních tazích traťových komisařů předjel arcirival Verstappen a vyfoukl mu titul mistra světa. Historický ročník F1! V čem byl úchvatný a co rozhodlo o vítězství Verstappena?

Nejlepší masky SLAVOMÍR LENER Tahle maska by byla výzvou i pro mistra Theodora Pištěka. Když Slavomír Lener v říjnu nečekaně skončil na hokejovém svazu, nikdo nechtěl říct důvod. Oficiální cestou šla klasická floskule o vzájemné dohodě. Podle kritiků zdejšího hokejového prostředí je správné, že Lener odešel, protože ve svých posledních funkcích (končil jako manažer rozvoje) s národním sportem moc nepohnul. Okolnosti jsou ovšem podivné: údajně měl končícímu šéfovi svazu Královi vytknout někdejší spolupráci s StB a její pozdější zlehčování. Pak už následoval vyhazov, Král kritiku neunesl. O Králově práci pro StB nemůže být pochyb, potvrzuje historik Blažek

Nejlepší píseň MIMOŘÁDNÁ LINKA Pokud jste si mysleli, že se báječnému Janu Třískovi z Jedné ruky netleská nikdo nevyrovná, střelci Jiří Lipták s Davidem Kosteleckým vás museli vyvést z omylu. Zlatý a stříbrný hrdina olympijského trapu si Mimořádnou linku PrahaTokio od Hany Zagorové střihli s rádiem cestou ze střelnice do olympijské vesnice. Pravda, s poněkud svérázným rytmem a brněnským přízvukem. „Promiňte, paní Hanko,“ omlouval se Kostelecký v telefonu Zagorové. Její reakce? „Já to viděla, bylo to skvělý.“ V Paříži by mohlo dojít na Petra Muka a jeho melancholické stíny Sacré-Coeur. Hrdinové Lipták s Kosteleckým jsou už doma. Slavili až do rána a s doutníky v ruce

Nejlepší hudba ČESKÁ FLORBALOVÁ REPREZENTACE Dlouhá noc/ty a já nastokrát/naše dlouhá noc/nikdo z nás nejde spát. Když čeští florbalisté na bronzovém mistrovství světa v Helsinkách vstřelili gól, ve většině případů se v hale ozvala Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové. Pikantní je, že tenhle song vznikl v roce 2000, kdy šest členů týmu ještě nebylo na světě. „Těší mě, že jste si vybrali moji písničku, třeba vám taky trochu přinesla úspěch,“ vzkázala Vondráčková florbalistům. Co si v listopadu nechají zahrát na příštím šampionátu? Žádný strach, český hudební archiv je nekonečný. Obrovská radost českých florbalistů • Foto Martin Flousek / Český florbal

Nejlepší střih zvuku LEOPOLDO LUQUE „Zdá se, že tlustý muž měl zástavu dechu a umírá, jedu tam.“ Nebo: „Gianinna je děvka, chce ho poslat do nemocnice.“ Mohla by to být celkem tuctová jihoamerická telenovela, kdyby hlavní postavou příběhu nebyl jeden z nejslavnějších fotbalistů všech dob Diego Maradona. Odporné věty vycházely z úst jeho osobního lékaře Leopolda Luqueho, jenž uvízl v policejních odposleších. Doktor od Maradonovy loňské smrti patří do skupiny lidí podezřelých z úmyslného zabití. V Argentině se mluví třeba o tom, že božský Diego ve svých posledních hodinách neměl dostatečnou péči. Pět největších momentů Maradonovy kariéry: Sólo století, Boží ruka i dopingová aféra

Nejlepší krátký dokumentární film ZÁCHRANA CHRISTIANA ERIKSENA Na sobotu 12. června 2021 nikdy nezapomene. Christian Eriksen se toho dne podruhé narodil. Fotbalová planeta trnula hrůzou při pohledu na hororové záběry z kodaňské arény Parken: dánský záložník si šel pro míč, ale zničehonic upadl a nehýbal se. Zástava srdce, dlouhé oživování s defi brilátorem a převoz do nemocnice. Hrál se teprve druhý den EURO, ovšem fotbal v tu chvíli nikoho nezajímal. Ty dlouhé minuty děsily i dojímaly, spoluhráči obstoupili parťáka a chránili ho. Eriksen už je fit (k fotbalu se zatím nevrátil) a jeho kumpáni senzačně došli do evropského semifinále. FAKTA EURO 2021: Eriksenův kolaps a historická výhra Finů

Nejlepší animovaný film SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK Basketbalová superstar ve filmu vždycky pobaví. Jako Kareem Abdul-Jabbar, jenž si coby hvězda Los Angeles Lakers zkraje osmdesátých let zahrál pilota dopravního letadla v kultovní komedii Připoutejte se, prosím! Michael Jordan před čtvrt stoletím pomohl udělat ze Space Jamu nejvýdělečnější basketbalový snímek historie a letos měla premiéru „dvojka“. Tentokrát si ve dvouhodinovém animáku zahrál LeBron James a před kamerou se vyřádily i další hvězdy NBA. A kritici? Ti se pohybovali na škále od marketingového šlágru roku po propadák…