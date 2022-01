Tomajko vs. Baranek, souboj v hubnutí. Po vážení se chystají na dietu

S přibývajícím věkem se i někdejším vrcholovým sportovcům daří čím dál hůř udržovat si dobrou fyzickou formu. Bývalý fotbalista Sparty Miroslav Baranek (48) a někdejší hokejový reprezentant Jan Tomajko (45) se sami rozhodli, že po dobu tří týdnů budou dodržovat režim navržený nutričními specialisty. V prvním díle pořadu Fotbal vs. Hokej: Souboj na proteinu se dozvíte, v čem spočívá dieta, kterou sportovním legendám připravil odborník Martin Cvrkal.

Oba mají za sebou náramně vydařenou kariéru.

Miroslav Baranek se v dresu fotbalové Sparty pětkrát radoval z mistrovského titulu, s Pražany pravidelně startoval v Lize mistrů a oblékal i dres české reprezentace.

Jan Tomajko patřil na přelomu tisícletí mezi nejúspěšnější hokejisty v tuzemsku. Čtyřnásobný mistr extraligy se Vsetínem a Spartou je také majitelem dvou zlatých medailí ze světových šampionátů. Po skončení profesionálních kariér měli štěstí a u svých sportů zůstali.

Pro Baranka v roli vedoucího sparťanského „áčka“ a Tomajka jako trenéra Olomouce však bylo s postupem času čím dál obtížnější si držet stejnou váhu a postavu.

Došli tedy k rozhodnutí, že musí něco změnit. „Když jsem hrál, tak jsem nikdy 90 kilo neměl. Když jsem přestal, tak jsem samozřejmě přibral. Nebylo to nějak hrozný. Říkal jsem si: nějaká váha, to je ještě dobrý. Jakmile jsem se ale dostal na 95 kilo, řekl jsem si, že už s tím začnu něco dělat,“ prozradil bývalý hokejový útočník.

Tomajko se s Barankem rozhodli, že se během tří týdnů podstoupí proteinovou dietu s balíčky Victor. Produkt od specialistů v čele s Martinem Cvrkalem je velice jednoduchý a snadno dostupný. Jídlo takřka stačí jen vytáhnout z krabice a sníst. Balíček od centra Victus je ideální pro lidi, kteří zkrátka neumějí vařit, nakupovat, nevědí, jak mají postupovat v dietním režimu či vůbec nemají čas všechno stíhat.

„Nabízíme jim takové řešení, které jim to umožní začít dělat,“ ujistil Cvrkal, zkušený fyzioterapeut a psycholog se specializací na výživu. „Při této dietě potřebujeme, aby jedli málo kalorií, ubrali na cukrech, respektive je dramaticky snížili a aby snížili množství tuku. To všechno potřebujeme z toho důvodu, abychom dosáhli toho, že tělo přirozeně zareaguje spalováním vlastního tuku, což je účel celého hubnutí. Jde nám o to, aby tělo nadbytečné tukové zásoby zužitkovalo.“

Někdejší špičkoví sportovci po zasvěcení do speciálního režimu podle Cvrkala přiznali, že se na výzvu těší. Baranek se lehce obával skladby jídla a případného dodržování nutričních tabulek. Produkt se však rodákovi z Havířova zdá velice jednoduchý a účelný. V balíčku nenašel jediné jídlo, které by mu vadilo. „Veškeré jídlo je připravené, hotové. Půjdu do toho,“ řekl s odhodláním bývalý fotbalový záložník.

Překoná fotbalista hokejistu? Poraženého v Souboji na proteinu čeká hodně nepříjemná studená lázeň. V příštím díle uvidíte, jak Tomajko a Baranek vyzkouší extrémní zátěžový test a zároveň první ranní pohoštění z balíčku Victor.