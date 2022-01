Poslední zastávka Red Bull Homerun? Fičák na Špičáku a bláznivé kostýmy

Na páté a zároveň poslední zastávce letošní zimy se Red Bull Homerun posunul na jih, na šumavský Špičák. A zakončení celé série to bylo opravdu pořádné. Tančilo se od rána, závodníci poctivě trénovali a zimní drinky tekly proudem. Bylo vyprodáno a tři stovky jezdců a milovníků aprés-ski doslova ovládli svah i parket. Nikdo si nechtěl nechat ujít poslední možnost proběhnout se v lyžácích a vrhnout se střemhlav svahem.

Areál Špičáku se plnil už od rána, nehledě na to, že příroda se chvíli tvářila, že to celé rozfouká. Na startu modré sjezdovky byl chvílemi pořádný nárazový vítr a závodníci nešli daleko pro slova jako vichřice nebo orkán. U registrací se střídali místní, kteří se těšili, až se Red Bull Homerun objeví v jejich okolí a ti, kdo potřebovali tenhle adrenalin zažít znovu. „Pec byla skvělý zážitek a tak mi bylo jasné, že ještě někam musím vzít celou partičku, aby to taky zažila,“ přiznal Adam Prášek. Přivezl nejenom kamarády, ale taky svoje lyžařské zkušenosti a připsal si podruhé první místo, stejně jako ve zmiňované Peci pod Sněžkou.

Stejně to měl Marek Machula mezi snowboardisty, který si dojel pro třetí vítězství. Marek má nejenom dobře navoskováno, ale také jednu velkou vychytávku: vázání, do kterého jen cvakne botu. Vázání pro snowboardisty je vždycky výzva. „Vím, že jsem běžel fakt rychle a trochu mě zaseklo zapínání vázání. V tom jsem neměl šanci. Ale byla to skvělá jízda,“ usmíval se Kuba Hroneš, který si dojel pro druhé místo. Rychlost má tenhle kluk v krvi, protože jako snowboardista závodí v reprezentaci.

Jak se vypořádat se sprintem a svahem ale ukázaly všem místní holky. „Špičák to je srdcovka, jsem kousek odtud, z Hartmanic, takže závodit tady je super,“ prozradila na sebe nejrychlejší snowboarďačka Jana Schafhauserová, která závod zvládla pod tři minuty.

Popáté si sjezdovku dal i biker Tomáš Slavík. Místy jel až 90 km/h a i když mu chyběl věrný parťák Michal Maroši, tak si podmínky pochvaloval. Troufneme si říct, že má perfektní základ na cestu do Jižní Ameriky, kde ho čeká legendární městský sjezd Valparaíso Cerro Abajo.

Bláznivé kostýmy

Na Špičáku hrály největší prim kostýmy. Kreativita neznala mezí a Tomáš Slavík neměl coby porotce lehké rozhodování.

Od rána si Red Bull Homerun užívala partička ze Squid Game, přidali se i zápasníci sumo. Na sjezdovce se pak potkali s pobřežní hlídkou, Sněžkou, Kotlem nebo třeba s Donaldem Trumpem. Dech ale nakonec všem vyrazila lanovka, jednoznačně nejpropracovanější kostým na závodech. Svahem se šinula poctivá dvoudesačka, na které seděli dva cestující. Sladěnými obloučky dojeli do cíle, kde je čekal bouřlivý potlesk.

Pořadí ovládly staré známé firmy, nejrychlejší lyžař Adam Prášek už měl pódium natrénované z Pece pod Sněžkou a nejrychlejší snowboardista Marek Machula si sprchu šampaňským užil dokonce na dvou zastávkách. Naopak mezi holkama vládly lokální královny, lyže vyhrála Eva Zýková a snowboard Jana Schaufhauserová.