Red Bul Homerun na Dolní Moravě: Nejdelší trať a vichr

Trať na Dolní Moravě, která se vinula od Slaměnky dolů, nebyl žádný příkrý sešup, ale byla to bezkonkurenčně nejdelší trať, jakou jste mohli na českých zastávkách závodu Red Bull Homerun zažít.

Red Bull Homerun, to znamená poslední lanovkou nahoru na start, pak doběhnout ke svým lyžím, či snowboardu a jet co nejrychleji dolů, kde v cílovém prostoru čeká nabitá après-ski.

Tentokrát dobrodružství opepřil vítr, který dosahoval místy až 70 km/h. V první půlce se opíral do zad, ale v druhé se stal prvotřídním protivníkem. Organizátoři tipovali, že tento závod nevyhrají dříči, ale spíš horalové s pevnou morálkou. Někde bylo potřeba soustředit se na svah, někde zase bylo potřeba zabrat do hůlek. A to už chce odhodlání.

První pokus, první místo

Zásadním rozdílem oproti minulým zastávkám byla trať. Nejen, že byla o něco delší, ale byla i mnohem náročnější po fyzické stránce. Lyžaři měli malou výhodu, v mírnějších pasážích si pomohli bruslením. Honza Bedeč, který si dojel pro první místo mezi lyžaři, zvládnul tuto 3 km dlouhou trať pod čtyři minuty a sám říká: „Tenhle závod jsem zažil poprvé a rozhodně bych nečekal, že ho rovnou vyhraju. Kdybych to měl popsat jedním slovem: ADRENALIN.“

Kdo maže, ten jede

Snowboardisti měli zase v čerstvě napadaném sněhu jednodušší startovní běh, nicméně zas ze všech stran útočily hůlky běžících lyžařů a traverzy po trati snowboardistům moc nenahrávaly. V závěru se ale všichni shodují na tom, že kdo maže, ten jede. A nejdůležitější nakonec nejsou zkušenosti, sklon trati nebo hůlky, ale správně navoskovaná skluznice. A tu měl i Adam Hanousek, který dojel mezi snowboardisty jako první.

Na snowboardech se na trať vydali i blogerka Natálie Kotková a zpěvák Petr Lexa. Závod si užili naplno. „Pro nás to byla výzva, protože jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme. Příště bych si trať, asi trochu natrénoval. Ale je to parádní koncept," řekl Lexa.

Natálie Kotková od sebe nečekala žádnou adrenalinovou jízdu, ale nakonec ji závodní atmosféra také vyhecovala: „Jela jsem mnohem rychleji, než jsem od sebe čekala, a můžu jenom potvrdit, že běh je neskutečná makačka. Jsem ráda, že tady nebyl do kopce.“

A co na to velbloud?

Ptáte se, co na Dolní Moravě dělal velbloud? Tak ten vyhrál cenu za nejlepší kostým. Měl poctivé dva hrby, čtyři lyže a svého vlastního šejka. „Myslím, že největší zábava bylo zjistit, jestli se nám do kostýmu vejdou dvoje lyže,” smál se jeden z hrbů…

Poslední zastávka série Red Bull Homerun proběhne v sobotu 29. ledna na Špičáku na Šumavě. Přihlásit se můžete na stránce www.redbull.cz/homerun.